Nun möchte der Grohner Pablo Broszio das Projekt Nationalmannschaft Panama anschieben. Der junge Nordbremer Turner besitzt die deutsche und die panamaische Staatsbürgerschaft und so ist der Kontakt zur Präsidentin des dortigen Turnerverbandes, Teresita Medrano-Morenio, bereits geknüpft. (Christian Kosak)

Grohn. Parallel startet der 16-jährige mittlerweile im Meisterschaftszyklus und im Ligabetrieb des Niedersächsischen Turner-Bundes. Bald möchte er auch für Panama auf internationaler Bühne turnen. Ob der ungewöhnliche Plan zu realisieren ist, wird sich in den Weihnachtsferien herausstellen.

Derzeit ist die Familie Broszio nämlich gerade auf Verwandtschaftsbesuch in dem mittelamerikanischen Land, aus dem Pablos Mutter stammt. „Ich habe vor, mich dort der Turn-Nationalmannschaft zu präsentieren. Entsprechende Videos habe ich bereits nach Panama geschickt“, berichtete der Schüler, der die deutsche und die panamaische Staatsbürgerschaft besitzt, vor seiner Abreise. Der Kontakt zur Präsidentin des dortigen Turnerverbandes, Teresita Medrano-Morenio, ist schon geknüpft. „Mit ihr werden wir uns in Panama-Stadt treffen“, verriet Jan Markus Broszio, der Vater und Trainer des Grohner Turners.

Er begleitet die sportliche Karriere seines Sohnes mit großem persönlichem Einsatz. Der 50-Jährige war selbst einmal Leistungsturner und kann die Begeisterung seines Schützlings für das Gerätturnen bestens nachvollziehen. „Ihn zu unterstützen, hat für mich absolute Priorität. Dafür nehme ich gerne berufliche Abstriche in Kauf“, sagt der selbstständige Ingenieur für Energietechnik.

Neben seiner Trainertätigkeit für den TV Grohn, ist er der perfekte „Personal-Coach“ und Chauffeur für seinen Sohn, der pro Woche sechs bis acht Trainingseinheiten absolviert. Und das nicht nur in der näheren Umgebung, sondern seit Kurzem auch beim TSV Buchholz 08. Für den Verein wird Pablo Broszio in der kommenden Meisterschaftsserie im Sechskampf antreten. „Sein ehrgeiziges Ziel ist, sich über Bezirks- und Landesmeisterschaften für die deutschen Jugend-Titelkämpfe zu qualifizieren.

Rund 100 Kilometer Anfahrtsweg nehmen Vater und Sohn einmal pro Woche in Kauf, um in der Nähe von Hamburg am Training teilzunehmen. „Der Reiz für uns ist dabei die gute Ausstattung der Buchholzer Halle. Dort gibt es unter anderem eine Schnitzelgrube“, erklärt Jan Markus Broszio. In die mit kleinen Schaumstoffstücken gefüllte Fläche fallen die Sportler weich, wenn sie ihre akrobatischen Turnelemente üben.

Das Leistungsniveau in der AK-Stufe, die bis zu den offiziellen deutschen Meisterschaften führt, hat Pablo Broszio bereits. Doch wird er es wohl kaum auf nationaler Ebene bis in die Spitze schaffen. In der Hinsicht sind Vater und Sohn realistisch. „Dafür hat Pablo zu spät mit dem Leistungsturnen begonnen“, weiß der Coach. Deshalb sei die Option, für Panama eventuell auch auf internationalen Wettkämpfen anzutreten zu können, so reizvoll. In dem mittelamerikanischen Land, das etwas größer als Bayern ist, ist die Konkurrenz nicht so stark wie in Deutschland. „Alle derzeitigen Mitglieder der Nationalmannschaft sind international eher unbedeutend“, erzählt Pablo Broszio.

In Bremen-Nord als einer der erfolgreichsten Aktiven der Weserliga bekannt, hat der Grohner Turner auch im Niedersächsischen Turner-Bund Fuß gefasst. Seit rund drei Jahren trainiert Pablo Broszio intensiv. Mit Doppelstartrecht trat er für die TuSG Ritterhude und Bremen 1860 an. Als Einzelstarter für die TuSG schaffte er es, sich im Sechskampf der LK 1 für den Deutschland-Cup zu qualifizieren. „Dort erreichte ich mit Platz fünf ein überraschend gutes Ergebnis“, berichtet der 16-Jährige stolz. Auch im Ligabetrieb lief es hervorragend. Mit der Mannschaft von Bremen 1860 schaffte Pablo Broszio gerade den Aufstieg in Landesliga. Das sei immerhin die vierthöchste Staffel in Deutschland.

In der kommenden Saison geht der Grohner Turner erneut für Bremen 1860 im Mannschafts-Sechskampf ins Rennen. Den Meisterschaftszyklus im Einzel der AK wird er allerdings im Trikot des TSV Buchholz 08 bestreiten. Sein Trainingspensum ist enorm: Geübt wird mittwochs in Buchholz, freitags in Grohn, montags, dienstags und donnerstags bei Bremen 1860. „Manchmal lege ich auch am Samstag noch eine Trainingseinheit ein“, verrät der 16-Jährige. Hinzu kommen jeweils zwei Doppel-Schulstunden. Denn jüngst wechselte der Turner an die Sportbetonte Oberschule an der Ronzelenstraße. Trainer dort ist ebenfalls sein Vater. „Die neue Schule unterstützt uns in jeder Hinsicht“, äußert sich Jan Markus Broszio begeistert.

So gab es auch keine Probleme, schon kurz vor den Weihnachtsferien nach Mittelamerika abzuheben, um das Projekt Nationalmannschaft Panama anzuschieben...