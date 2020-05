Henning Schomann kann die Übungen seiner Spieler bequem auf dem Tablet im heimischen Wintergarten verfolgen. (Olaf Kowalzik)

Es ist diese Stimme, die die Oberliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen unheimlich stresst. „Langsamer“ befiehlt sie, wenn die Spieler das Tempo auch nur einen Tick zu sehr anziehen. Dabei wollen sie doch eigentlich laut Coach Henning Schomann alle Hackengas geben! „Das ist anfangs nicht nur gewöhnungsbedürftig, sondern auch nervig", bemerkt der HSG-Rückraumspieler Niklas Mechau.

Seit dem 4. Mai ächzen und stöhnen die „Schwäne“ wieder verstärkt um die Wette: die Vorbereitung auf die kommende Saison ist angesagt. Wann sie auch immer beginnt. Individuelles Laufen nach Herzfrequenz lautet die erste Aufgabe, und die hat es in sich. Denn die Akteure dürfen bei ihren Übungen zurzeit 70 Prozent ihrer Maximalfrequenz (220 Herzschläge minus Lebensalter) nicht übersteigen.

(elo). Foto: Olaf Kowalzik Niels Huckschlag HSG Schwanewede/Neuenkirchen Handball Oberliga Männer (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123)

Bei Niklas Mechau sind das zum Beispiel 137 Pulsschläge pro Minute. „Das reicht gerade aus, um eine Frau mit einem Kinderwagen zu überholen. Was einem Lkw-Elefantenrennen auf der Autobahn ähnelt“, zieht der große Blonde als Vergleich heran. Doch schon Frauen mit Nordic-Walking-Stöcken sind für ihn zu schnell – anstrengend ist es dazu. Überwacht wird alles von einem Pulsgurt, mit dem alle Spieler der sogenannten Sahneschnitten ausgestattet wurden. Die Gurte sind via Bluetooth mit einer App auf dem Handy gekoppelt, die sich bei einer Toleranzabweichung auch umgehend eindringlich zu Wort meldet. Bei bestehender Internetverbindung werden die Daten flugs an Schomann gesendet.

„Läufst du also zu schnell, bekommst du sofort eins von der App auf den Deckel. Und im Anschluss an die Aufgabe meldet sich auch schon dein Trainer zu Wort und sagt dir genau, wo du überpeest und wo du dich ausgeruht hast“, sagt der HSG-Rückkehrer Malte Hamsch. Nicht von ungefähr trägt der Coach jetzt den Namen „Gnadenlos Schomann“.

Stärkung der Grundausdauer

Das Ziel der Entdeckung der Langsamkeit liegt für Schomann in der Stärkung der Grundausdauer. Er selbst probiert das Training mit dem Pulsgurt seit Dezember des vergangenen Jahres aus. „Mittlerweile laufe ich eine Strecke von sechs Kilometern anstatt in 40 in nur noch 32 Minuten“, führt er aus. „Ins Intervall-Training und alles andere steige ich mit meinen Jungs noch früh genug ein“, kündigt er an. Sein großer Vorteil ist, dass seine Spieler individuell ackern können, wenn es ihnen zeitlich am besten passt, und er alles bequem von zu Hause aus auf dem Tablet nachverfolgen kann. Das auch noch, ohne dass einer seiner Spieler mogeln kann. „Mittel- und langfristig gesehen sind die Pulsuhren für uns Gold wert“, legt sich der B-Lizenzinhaber fest. Zumal er ja auch künftig eine Hallenzeit zugunsten eines Individualtrainings einsparen möchte. Dann würde er mit seinem Team in der Saison zweimal in die Halle gehen.

Aktuell plant er dabei mit dem Saisonstart am 12. September. „Wenn es dann anders kommt, kann ich ja immer noch alles anpassen“, zeigt sich Henning Schomann flexibel.

Die finanziellen Sorgen des Liga-Konkurrenten SG VTB Altjührden haben die „Schwäne“ übrigens nach eigenen Aussagen nicht. Die Friesen, zu denen das Schwaneweder Trainergespann Andreas Szwalkiewicz/Dennis Graeve gerade erst im Laufe des Februars 2020 gewechselt ist, schlugen Alarm, weil sie das vorzeitige Ende der Saison und die Folgen des Coronavirus vor große Herausforderungen stellen. „Uns drohen nach heutigem Kenntnisstand Einbußen des Gesamtetats von 50 Prozent. Und ich glaube, dass viele unserer gut 140 Partner noch keinen Überblick haben, ob, und wenn ja, in welcher Form sie uns weiter unterstützen können“, blickt der SG-Geschäftsführer Peter Ligthart in eine ungewisse Zukunft.

Hinzu kommt, dass die für den Sport zuständige Verwaltungs-Berufsgenossenschaft den Beitrag für das Jahr 2019 rückwirkend erhöht hat. Das führt bei Spielerverträgen ab einem bestimmten Betrag zu einer Zusatzbelastung des Klubs. Laut Angabe der SG VTB Altjührden haben alle Spieler, Trainer und Angestellte rund um das Team auf Teile ihrer Bezüge verzichtet. Die über diesen Sommer hinaus gültigen Spielerverträge konnten fast alle aufgehoben und sollen nachverhandelt werden. Wie viele Spieler davon aber noch bei der Mannschaft bleiben, muss abgewartet werden. Nebenbei haben die Friesen eine Crowdfunding-Aktion gestartet, die laut Homepage des Teams innerhalb von zwei Tagen 3029 Euro eingespielt haben soll.

„Wir haben aufgrund unseres eingeschränkten Budgets keine „Gehaltsprobleme““, betont Georg Bringmann, Handball-Obmann der HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Bei seiner Vorzeigemannschaft fallen auch keine Berufsgenossenschaftsbeiträge an. Während einige Oberliga-Teams der Konkurrenz vom Verein abgekoppelt sind und über GmbHs abgewickelt werden, gehört die erste Herren der HSG Schwanewede/Neuenkirchen weiterhin zum Verein. „Unser Modell mag vorsintflutlich erscheinen, es ist aber gerade in dieser Zeit deutlich stressfreier", ist Bringmann überzeugt. Denn gerade die Spieltriebs-GmbHs mit ihren deutlich höheren Budgets müssen mit einem Auge immer eine drohende Insolvenzverschleppung im Blick haben, die strafbar ist.

Auch der VfL Fredenbeck, der neue Klub des HSG-Rückraumspielers Niels Huckschlag, vermeldete einen Fehlbetrag von 40 000 Euro bis Saisonende und damit ist der nächste Oberligastart in Gefahr. Mittlerweile soll sich die Lage laut der Aussage des Sportlichen VfL-Leiters, David Oppong, wieder etwas entspannt haben. Gegenüber diesen Teams hat die oftmals zitierte „HSG-Familie“ ihren Vorteil. Zumal vor allem deren Oberliga-Männer mit den „Premium-Sponsoren“ wie der GVO-Versicherung, der Sparkasse Rotenburg-Osterholz und Edeka Braasch Corona-krisensicher aufgestellt zu sein scheint.