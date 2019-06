Rückkehrer Mario Vukoja nimmt kein Blatt vor den Mund. Der Innenverteidiger hat sich mit dem Blumenthaler SV hohe Ziele gesteckt. (Jens Pillnick)

Blumenthal. „Einmal Blumenthaler, immer Blumenthaler.“ So erklärt Trainer Denis Spitzer, warum der Blumenthaler SV gute Karten hatte, den zuletzt für den Regionalliga-Absteiger VfL Oldenburg spielenden Mario Vukoja zurück an den Burgwall zu holen. Der 19-Jährige, er wird in diesem Monat 20, ist bereits der fünfte Neuzugang des Fußball-Bremen-Ligisten, und alle haben eine Vergangenheit am Burgwall. Zuvor hatte der BSV bereits die Rückkehr von Tim Pendzich (Bremer SV), Sebastian Kurkiewicz (TB Uphusen), Dennis Jordan (FC Hagen/Uthlede) und Dominik Willkomm (FC Hansa Schwanewede) verkündet. „Mario ist ein junger und erfolgshungriger Spieler, der exakt in unser Profil passt“, erklärt der BSV-Vorsitzende Peter Moussalli nach dem nächsten Transfer-Coup.

Dass Mario Vukoja, der in der U15 und U17 für den Blumenthaler SV in der C- beziehungsweise B-Junioren-Regionalliga kickte, mit der Rückkehr an den Burgwall einen sportlichen Rückschritt macht, hat einen Grund. „Ich beginne eine dreijährige Ausbildung bei Mercedes und will mich erst einmal an das Arbeitsleben gewöhnen. Und mich beim Blumenthaler SV trotzdem weiterentwickeln“, erläutert der Kroate, der in den vergangenen Monaten bei mehreren ambitionierten Vereinen in der Region vorspielte. „Das Projekt beim Blumenthaler SV gefällt mir. Der BSV will wieder oben angreifen“, begründet der in Aumund wohnende Innenverteidiger weiter. Der Wohnort passt also auch perfekt, in fünf Fahrradminuten ist Mario Vukoja, der Action liebt und sich als lebensfreudigen Menschen mit einer sehr positiven Lebenseinstellung beschreibt, mit dem Fahrrad am Stadiongelände.

Wechselhafte Saison in Oldenburg

Vor einem Jahr hatte Mario Vukoja den Karriereschritt gemacht, den er sich erhofft hatte. Über die höherklassigen Junioren-Stationen beim Blumenthaler SV, TuS Komet Arsten und JFV Nordwest („Dort bin ich körperlich stärker und erwachsener geworden“) ging es ins erste Herrenjahr beim VfL Oldenburg. „Anfangs hatte ich Schwierigkeiten“, erinnert sich der Defensivspezialist an den Start und sein Reservistendasein. Das endete Mitte Oktober. Fortan stand er elfmal in Folge in der Startelf. Der Durchbruch war geschafft. Doch die persönliche Erfolgsstory des jungen Mannes endete Anfang März 2019. Gegen Drochtersen/Assel lief Mario Vukoja letztmals für den VfL Oldenburg auf. „Ich hatte eine Innenbandzerrung und war raus“, berichtet er. Raus aus der Mannschaft, raus aus dem Verein. Wieder genesen sei ihm mitgeteilt worden, dass sein Vertrag nicht verlängert werde. Ihm wurde die Möglichkeit gegeben, sich bei anderen Vereinen vorzustellen. Ob mit oder ohne Probetraining – an Angeboten für die Spielzeit 2019/20 mangelte es Mario Vukoja nicht.

So bekam dann auch Denis Spitzer Gelegenheit, den 1,87 Meter langen Innenverteidiger genau unter die Lupe zu nehmen. Sein Urteil: „Er ist ein Ruhepol, hat eine super Ausstrahlung und ein sehr gutes Aufbauspiel. Und er passt als Mensch super bei uns rein.“ Und nicht zu vergessen: Mario Vukoja passte genau ins Blumenthaler Beuteschema. „Die Abwehr ist unsere größte Baustelle. 70 Gegentore bei 30 Spielen sind einfach zu viel“, meint Denis Spitzer, der mit weiteren Neuzugängen rechnet und die Aktivitäten auf dem Transfermark so begründet: „Wir haben gewisse Ziele, und dafür muss man sich verstärken.“

Ziele, die nicht mit der Bilanz von Mario Vukojas Ex-Verein VfL Oldenburg in der abgelaufenen Saison zu vergleichen sind. Mit 25 Punkten aus 34 Partien fiel die Ausbeute dürftig aus und hatte den Abstieg zur Folge. Eine Last, die Mario Vukoja noch mit sich herumschleppt: „Für die Psyche war es schwer.“ Jetzt gelte es, wieder an Erfolgen zu kratzen. „Es gefällt mir, wieder zu sagen: Wir müssen gewinnen“, freut sich der Aumunder auf die neue Herausforderung mit vielen Bekannten: „Ich kenne praktisch die ganze Mannschaft persönlich.“ Mit Mola Lamine Khan („ein guter Freund“) und Jan-Luca Warm hat er beispielsweise zusammengespielt.

Aber es ist auch eine Herausforderung mit ambitionierten Zielen: „Ich glaube, dass wir den Großen Paroli bieten und sie ärgern können. Und im zweiten Jahr will ich aufsteigen.“ Und wenn das nicht mit dem BSV gelingt, dann sieht er für sich persönlich die Möglichkeit, nach seiner Ausbildung noch einmal höherklassig anzugreifen. Dafür, wie man als Innenverteidiger mit Nachdruck ins Geschehen auf dem Feld eingreift, hat Mario Vukoja zwei Vorbilder. Sergio Ramos und Josip Šimunić. Von Real Madrids Abwehrass Ramos schaue er sich gerne in Videos an, wie man sich aus der Abwehr löse. Und bei dem ehemaligen Hertha-Spieler Josip Šimunić (Vukoja: „Er ist Kroate wie ich“) habe ihm besonders gefallen, wie er seinen Beruf mit Herz und Blut ausübte. Genau das will Mario Vukoja künftig für den Blumenthaler SV tun – auch wenn Fußballspielen bis auf Weiteres nur ein Hobby ist und die berufliche Ausbildung an erster Stelle steht.