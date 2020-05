Dennis Bokelmann führt die Tennis-Abteilung des TV Schwanewede seit Beginn der Corona-Krise. (Jens Pillnick)

Schwanewede. Seine ersten 76 Tage als Tennis-Abteilungsleiter des TV Schwanewede wird Dennis Bokelmann nie vergessen. Ganz sicher. Am 11. März dieses Jahres auf der Jahreshauptversammlung einstimmig in die neue Funktion gewählt, verriegelte er schon zwei Tage später die traumhaft schön gelegene Anlage am Flachsberg. Überall in Deutschland wurden zu diesem Zeitpunkt Corona-Maßnahmen getroffen. Bokelmann: „Schlimmer kann ein Einstieg kaum sein.“ Die Komplettsperrung ist überstanden, derzeit beschäftigen sich Dennis Bokelmann und seine Vorstandkollegen damit, wie sie mit der Durchführung der vom Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB) beschlossenen Punktspielrunde ab dem 13./14. Juni – der Übergangssaison 2020 – verfahren.

„Viele haben sich eine klare Linie gewünscht, doch der Verband hat nach einer Lösung für alle gesucht. Ich gehöre nicht zu denen, die gesagt haben: Sagt doch alles ab“, erklärt Dennis Bokelmann, der sich an den Livechats mit dem Verbandspräsidenten Raik Packeiser beteiligte und für den der Fünf-Punkte-Plan des TNB (siehe Zur Sache) unter dem Strich okay ist. Der 36-Jährige findet es gut, dass der Verband die Entscheidung darüber, ob Punktspiele bestritten werden, in die jeweiligen Hände der Spielerinnen und Spieler der Mannschaften legt. Schließlich gebe es, auch aufgrund des Alters, unterschiedliche Wahrnehmungen zu diesem Thema.

Anreiz für den Aufstieg fehlt

„Bei uns gab es die Diskussion, ob wir Punktspiele bestreiten wollen, nicht. Alle sind heiß und wollen spielen. Nur schade, dass der Anreiz für den sportlichen Aufstieg fehlt“, beschreibt der in Oldenburg tätige EWE-Betriebsmanager die Sicht aus der ersten Mannschaft der Herren 30, die in der Verbandsliga aufschlagen wird. Ihn begleitet dabei die Hoffnung, dass die Corona-Einschränkungen bald eine weitere Lockerung erfahren und neben den vier Einzeln auch die beiden Doppel genehmigt werden. Gegen eine Teilnahme an den Punktspielen hatten sich bis gestern bereits die Damen 50, die Herren 65 und die zweite Damen 40 entschieden. Insgesamt hatte der TVS sieben Damen-, neun Herren-, und zehn Jugendmannschaften gemeldet. Eine Abmeldung vom Spielbetrieb muss bis zum 1. Juni erfolgen.

Doch ob sich die Teams für oder gegen Punktspiele entscheiden, der Weg zurück zur Normalität in den Tennisvereinen ist trotz des Privilegs einer frühen Rückkehr und der Möglichkeit zum Wettkampf gegenüber anderen Sportarten lang. Zwar durften gerade wieder die Hallen geöffnet werden, doch die Umkleiden und Duschen sind weiterhin verschlossen, ebenso die Räume, in denen sich das soziale Leben der Vereinsmitglieder abspielt. Und da der Ausschank von Getränken in Niedersachsen weiterhin untersagt ist, leidet weiterhin die Geselligkeit sowie der Geldbeutel. Denn Dennis Bokelmann unterstreicht, dass der Getränkeverkauf in Selbstbewirtschaftung die wichtigste Einnahmequelle ist. Auch die Gelder, die das Breitensportturnier mit deutlich über 100 Teilnehmern am Ende der Sommerferien einbringt und als Hauptattraktion gilt, werden möglicherweise fehlen. „Wenn man sich das Video aus dem Vorjahr mit Luftaufnahmen anschaut, dann tut das schon weh“, denkt Dennis Bokelmann wehmütig an das Treiben auf der Anlage im Sommer 2019 zurück. Die offizielle Saisoneröffnung sowie die Grillabende am Donnerstag werden ebenfalls vermisst.

Aber Trübsal blasen wegen all der Einschränkungen und Probleme ist nicht der Anspruch, den Dennis Bokelmann an sich selbst hat: „Die Krise ist auch immer eine Chance, näher zusammenzurücken.“ Für seine Aktionen diesbezüglich habe er durchweg positive Rückmeldungen bekommen und eine hohe Solidarität verspürt. Um das Vereinsleben hochzuhalten wäre jeden Tag ein Fitness-Video gepostet worden, ein Einkaufsservice für ältere Mitglieder organisiert, ein Vereinsnewsletter ins Leben gerufen worden und der Verkauf von Werbeflächen in der Halle sei angelaufen. Bokelmann: „Mein Ziel ist es auch, die Zukunftsfähigkeit des Vereins voranzubringen.“ Die Maßnahmen greifen. Die Mitgliederzahl ist in der Corona-Zeit nicht etwa rückläufig, sondern ist sogar um zehn Personen gewachsen und liegt bei 383.

Aber nicht nur die Mitgliederzahl ist gewachsen, sondern auch die Anzahl der Platzbelegungen. War der Andrang nach der Aufhebung des Spielverbots zunächst verhalten, so sind die Plätze jetzt in den späten Nachmittagsstunden ausgebucht und auch an einem Dienstagvormittag um zehn Uhr sind vier der sechs Plätze belegt. „Das Vertrauen, dass es funktioniert, wächst“, beobachtet Dennis Bokelmann, der natürlich besonders erfreut ist, dass der Trainingsbetrieb in Gruppen mit bis zu vier Schülern wieder gestattet ist.

Auch wenn es also voran geht, geht auch das große Warten weiter. Das große Warten darauf, wann die geliebte und gelebte Geselligkeit zurückkehrt. Bokelmann: „Die Sommersaison ist das Herzstück des Tennissports.“ Und diesbezüglich guckt er ganz neidisch und zugleich kopfschüttelnd über die Landesgrenze. Denn in Bremen haben bereits Kneipen und Cafés geöffnet, der Ausschank auf Tennisanlagen ist also möglich. Im Klartext: Wenn die Schwaneweder Punktspiele in Bremen absolvieren, werden sie bewirtet. Wenn Bremer in Schwanewede antreten, ist der Tresen eine Tabuzone. „Ich verstehe nicht, warum die Landesregierungen in solchen Dingen nicht auf einen Nenner kommen. Bremen ist doch von Niedersachsen umgeben“, wundert sich der Abteilungsleiter.

Verwunderung wegen der unterschiedlichen Beschränkungen heute, blankes Entsetzen damals im März, als die Corona-Krise Fahrt aufnahm. „Wir haben sofort eine Risikoabschätzung gemacht und Gegenmaßnahmen ergriffen“, blickt Dennis Bokelmann zurück, der sich im ersten Jahr eigentlich eine schwarze Null zum Ziel gesetzt hatte. Schließlich hätte er die Führung einer super laufenden Abteilung mit steigenden Mitgliederzahlen übernommen. Zwar wären der Abteilung auch zwei kleine Förderungen bewilligt worden, doch insgesamt kämen die Vereine bei der Verteilung der Gelder seiner Ansicht nach viel zu kurz. Immerhin waren laut Bokelmann schnell fehlende Einnahmen in Höhe von 6000 bis 7000 Euro errechnet. Tendenz steigend wegen der fehlenden Bewirtung.

„Die festen Ausgabe bleiben ja. Wir haben zudem kürzlich eine neue LED-Anlage in der Halle und eine neue Heizung bekommen, für die ja Darlehen laufen“, gestattet Dennis Bokelmann einen Einblick. Gespräche und Schriftverkehr mit Behörden und Verbänden waren zwar nicht das, was sich Dennis Bokelmann in den ersten Wochen seiner Amtszeit vorgestellt hatte, doch der Wille, dieses sportliche Kleinod am Flachsberg zu erhalten („Es geht für die Vereine wie auch für den Verband ums Überleben“), treibt ihn an. „Ich habe Verantwortung in neuer Position übernommen und will den Mitgliedern zeigen, dass ich eine gute Wahl gewesen bin. Die Situation ist ein Ansporn für mich“, präsentiert sich Dennis Bokelmann bereit dafür, den Kampf im Sinne des TVS voller Hingabe weiterzuführen. Und ein Stückweit kämpft er auch für eigene Interessen. So wie er früher mit seiner Familie gemeinsam auf dem Platz stand, will er es schließlich auch mit seinen dreijährigen Zwillingstöchtern erleben. Und das nicht irgendwo, sondern auf der Tennisanlage am Flachsberg.

Zur Sache

Der Fünf-Punkte-Plan des TNB im Wortlaut

1. Die Punktspielserie 2020 wird als Übergangssaison gewertet. Es wird keine Auf- und Absteiger geben. Nur wenn im Sommer 2021 in der nächsthöheren Spielklasse ein Staffelplatz frei ist und die geographischen Umstände passen, ist ein Aufstieg möglich. Die erspielten Ergebnisse werden aber uneingeschränkt für die Ranglisten und Leistungsklassen gewertet.

2. Mannschaften können sich bis zum 01. Juni 2020 ohne Ordnungsgeld vom Punktspielbetrieb abmelden. Wenn eine Mannschaft nach dem 01.06.2020 zurückzieht, werden 50 Prozent des regulär festgelegten Ordnungsgeldes erhoben. Die Mannschaften behalten auch bei einem Rückzug ihren Platz in der aktuellen Spielklasse. Die Höhe der Mannschaftsmeldegebühren bleiben zu 100 Prozent bestehen. Das Ziel ist, die derzeitigen Staffeln und den Spielplan zu erhalten. Anpassungen erfolgen, wenn in einer Staffel weniger als vier Mannschaften starten.

3. Für die Doppel wird eine Situationsanalyse bis spätestens zum 7. Juni 2020 durchgeführt. Dann wird final entschieden, ob mit oder ohne Doppel in die Saison gestartet wird. Nach derzeitigem Stand werden die Punktspiele voraussichtlich ohne Doppel gespielt. Sollte im Laufe der Saison die Abstandsregel geändert oder aufgehoben werden, werden Doppel in Abstimmung mit den Sportwarten der Regionen und durch Beschluss des Präsidiums zugelassen.

4. Namentliche Nachmeldungen sind bis zum 5. Juni 2020 möglich. Es ist kein Lizenzwechsel möglich.

5. Im Laufe der kommenden Woche wird ein spezielles Hygienekonzept ausgearbeitet, welches vor Ort eingehalten werden muss. Der TNB wird es laufend an die Vorgaben der Landesregierung anpassen und an die Vereine kommunizieren. Auch die Wettspielordnung wird partiell angepasst, um eine ordnungsgemäße Durchführung der Übergangssaison zu gewährleisten.