Martin Michels lief die zehn Kilometer in 37:50 Minuten und siegte dabei bei den Männern M40. (fr)

In nicht so großer Stärke wie gewohnt haben die Läufer der SG akquinet Lemwerder an den Silvesterläufen teilgenommen, die wegen der Corona-Pandemie nur virtuell ausgetragen wurden. Am Silvesterlauf in Nordenham beteiligten sich mit Jan-Ole Piltz und Jörg Brunkhorst nur zwei SGaL-Athleten. „Der Veranstalter verzichtete auf eine Ergebnisliste, da die Bedingungen und Strecken der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sehr unterschiedlich waren“, ließ Lemwerders Trainer Karl Spieler wissen.

Neuzugang Piltz bewältigte die zehn Kilometer in guten 48:33 Minuten. Er war nach dem Trainingsausfall zufrieden mit seiner Leistung. Jörg Brunkhorst absolvierte zunächst die fünf Kilometer in 17:54 Minuten und schob dann noch die zehn Kilometer hinterher. Diese bestritt der Lokalmatador in 47:37 Minuten. Beide benutzten für ihren Lauf die amtlich vermessenen Silvester-Laufstrecken.

Vier SGaL-Aktive bestritten den Silvester- und Neujahrslauf von Oldenburg. Sarah Bruns verzeichnete am Silvestertag auf der Fünf-Kilometer-Strecke eine Zeit von 28:43 Minuten, während ihr Ehemann Torsten Bruns die zehn Kilometer in 40:46 Minuten bewältigte. Margret Behrens benötigte für die zehn Kilometer eine Zeit von 1:08 Stunden. Diese drei Läufe fanden aber keinen Eingang in die offizielle Wertung.

Es triumphierte Christoph Paetzke vom DSC Oldenburg in 35:19 Minuten.

Zwei Tage später stellten sich die Läufer des Vereins bereits der ersten Herausforderung im neuen Jahr, wiederum im Rahmen der virtuellen Oldenburger Veranstaltung. Torsten Bruns bejubelte dabei über die zehn Kilometer eine neue persönliche Bestzeit von 38:31 Minuten. Damit belegte dieser Position zwei bei den Männern M40 hinter Martin Michels, dessen zwei Tage zuvor erzielte Vorstellung zählte.

Sarah Bruns beendete die fünf Kilometer nach 29:12 Minuten und fand sich somit auf Rang zwei bei den Frauen W40 wieder. Yvonne Reinmold vom Hundsmühler TV behauptete sich in dieser Altersklasse in einer Zeit von 22:40 Minuten.

Michels mit sehr guter Zeit

Martin Michels ging über die Halbmarathon-Distanz an den Start. „Diese schaffte Martin in sehr guten 1:27:23 Stunden“, berichtete Karl Spieler. Somit setzte sich Michels auch hier bei den Männern M40 durch.

Im Gesamtklassement aller Männer musste Michels auch nur Marcel Schicke aus Hamburg um 15 Sekunden den Vortritt lassen. In der Teamwertung beanspruchten Torsten Bruns und Martin Michels in der Kategorie über die zehn Kilometer den zweiten Platz. Insgesamt beteiligten sich immerhin 359 Aktive an der Veranstaltung über die verschiedenen Distanzen.

Beim virtuellen Lauf von Roth feierte auch Lemwerders Frank Erichsen einen sehr guten Jahresabschluss. Mit persönlicher Bestzeit von 57:41 Minuten hatte Erichsen über die zehn Kilometer allen Grund zum Jubeln. „Damit hat sich mein Traum, die zehn Kilometer unter 60 Minuten zu laufen, erfüllt“, berichtete Frank Erichsen.

Gabriele Rost-Brasholz von der LG Bremen-Nord nahm den Burginsel-Silvesterlauf in Delmenhorst in Angriff. In 56:22 Minuten trug die 74-Jährige den Triumph bei den Frauen W70 über die zehn Kilometer davon und erreichte mit ihrer Zeit auf der selbst gewählten Strecke von Bookholzberg in Richtung Lemwerder ungefähr die Leistung, die sich vorher vorgenommen hatte.

In der Gesamtwertung waren bei diesem virtuellen Ereignis nur sechs Läuferinnen schneller. Natalia Kügel vom veranstaltenden LC93 Delmenhorst hatte hier die Nase in 48:58 Minuten vorne.