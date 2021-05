Seit über einem halben Jahr dürfen die A-Jugendlichen des Blumenthaler SV auf ihrem Kunstrasenplatz weder trainieren noch Spiele bestreiten. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Für die A-Junioren-Fußballer der Region ist coronabedingt eine schwierige Situation entstanden. Seit über einem halben Jahr haben sie kein einziges Freundschaftsspiel geschweige denn Punktspiel bestritten. Die U19-Kicker des JFV Bremen beispielsweise haben ihre letzte Partie am 17. Oktober 2020 gegen den SC Borgfeld absolviert - der damalige 2:0 Sieg ist heute wertlos.

Denn seit Kurzem steht fest, dass die Mannschaft von Ex-Profi Sören Seidel als Zweitplatzierter nicht in die Regionalliga aufsteigen wird (wir berichteten). Kurz und knapp ist es für die A-Junioren des JFV Bremen also insgesamt eine Saison mit bitterem Nachgeschmack.

Unter der sportlichen Zwangspause leiden derzeit insbesondere die talentierten Nachwuchskicker des Vereins, die seit über einem halben Jahr keinen Ball mehr am Fuß kleben hatten. Die spielfreie Zeit könnte für die jungen Spieler vor allem so kurz vor dem Sprung in den Herrenbereich kompliziert werden. Die Akteure des JFV Bremen dürfen seit Monaten auch nicht trainieren. Das Trainerteam des JFV setzt auf Eigenverantwortung bei ihren Schützlingen.

„Wir haben ihnen etwas an die Hand gegeben. Sie haben über paar Wochen verschiedene Challenges gemacht und gehen joggen“, sagt Sören Seidel und ergänzt: „Es ist schon bitter, weil wir vor Corona eine sehr hohe Trainingsbeteiligung hatten und die Mannschaft komplett mitgezogen hat. Inzwischen weiß ich gar nicht mehr, wie die Jungs aussehen.“

Beim JFV werden die A-Junioren in einer „normalen“ Rückrunde Stück für Stück an den Herrenbereich herangeführt. Das beginnt mit dem gemeinsamen Training und endet mit Kurzeinsätzen bei den Männermannschaften. „So sollen die jungen Spieler das Gefühl kriegen, wie es bei den Herren abläuft. Das ist jetzt natürlich überhaupt nicht möglich und eine wirklich schwierige Situation für die Jungs“, betont Seidel. Er spricht nicht nur von der fehlenden Spielpraxis, sondern weiß auch, dass 90 Minuten Fußball bei den Herren „ein anderes paar Schuhe ist“ als bei den Junioren. „Auch der taktische Aspekt, die Eins-gegen-eins-Situationen sowie die Robustheit dürfte einigen Spielern fehlen“, sagt Seidel.

Die Unterstützung ihres Trainers ist den A-Junioren trotz dieser unangenehmen Phase sicher. „Wir und auch sie selbst müssen nun versuchen, dass wir sie in eine gute körperliche Verfassung bringen. Es reicht aber nicht, wenn sie eine Woche Gas geben und dann zehn Tage chillen – das bringt nichts. Durch selbstständiges Kicken, Stabi-Übungen und Ausdauerläufe können sie sich gut selbst fit halten“, glaubt Sören Seidel und führt fort, dass seine Spieler trotz der Zwangspause „erstklassig ausgebildet“ sind.

Dennoch mache Seidel sich große Sorgen, dass einige Spieler durch den verpassten Regionalliga-Aufstieg den Verein nun verlassen könnten. Laut eigener Aussage habe der FC Oberneuland bereits seine Fühler ausgestreckt. „Sie haben bereits ein Dutzend meiner Spieler kontaktiert“, verriet Seidel und ergänzt: „Wir haben einen extrem guten 2003er Jahrgang, natürlich sind unsere Spieler begehrt. Dazu kommt leider, dass einige Spieler keine Geduld mehr haben, weil sie derzeit die Perspektive aus den Augen verlieren. Aber ich denke, dass die Entwicklung das Wichtigste für die Jungs ist. Ob das bei Oberneuland dann der richtige Weg ist, nur weil sie in der Regionalliga spielen, wage ich zu bezweifeln.“

Bei den A-Junioren des Blumenthaler SV sieht die sportliche Situation nicht anders aus. Auch die Mannschaft des scheidenden Trainers Michael Müller darf seit Monaten nicht auf den Trainingsplatz zurückkehren. „Das ist natürlich sehr unbefriedigend für die Jungs“, findet Müller, dessen Schützlinge ebenfalls selbstständig an ihrer Fitness arbeiten sollen. „Es sind einige Spieler dabei, die mehr machen und einige, die weniger tun“, weiß Müller. Der Trainer habe dabei ganz wenig Einfluss und lässt seine Spieler einfach machen. „Nun wird man sehen, wer will und wer nicht“, betont Müller.

Blumenthals A-Jugend-Verteidiger Kerem-Kan Isik will unbedingt und kann es kaum erwarten, endlich wieder gegen das runde Leder treten zu können: „Die Zeit ohne Fußball ist einfach langweilig. Man weiß nicht, was man machen soll. Aktuell gehe ich joggen, mache Stabi-Übungen und trainiere an meiner Hantelbank. Aber das kann den Fußball nicht kompensieren“, sagt der 18-Jährige, der zur kommenden Saison im Senioren-Bereich auflaufen wird. Wo genau, das weiß der Abwehrspieler noch nicht.

„Ich hoffe, dass ich beim Blumenthaler SV in der Bremen-Liga spielen darf, aber das steht noch nicht fest“, verriet Isik. Es ist eine schwierige Situation für den 18-Jährigen, weil die Vereine wegen der Pandemie nicht wirklich planen können. Sollte der Blumenthaler SV ihm keine Möglichkeiten anbieten können, müsste er sich bei anderen Klubs umschauen.

Wenn Isik an die Auswirkungen des verpassten A-Jugend-Jahres denkt, hat er kein gutes Gefühl: „Ich habe Angst und wirklich große Bedenken, dass ich bei den Herren nicht an meine Leistungen anknüpfen kann und die meiste Zeit nur auf der Bank sitzen müsste.“ Müller macht ihm ein wenig Mut. Er sieht beispielsweise die fehlende Wettkampfhärte bei den A-Junioren als gar nicht so problematisch an.

„Die Herren dürfen ja auch nicht so viel machen, somit betrifft das alle Fußballer. Aber natürlich ist es etwas anderes, wenn die Jungs jetzt bald gegen einen 30-Jährigen Mann spielen müssen“, macht Müller, der die Mannschaft zur neuen Saison nicht mehr als Trainer betreuen wird, deutlich.

Wenn es nach dem erfahrenen Übungsleiter geht, ist ein zentraler Punkt der fußballfreien Zeit der fehlende soziale Kontakt. Der gehe den jungen Fußballern derzeit komplett abhanden. „Der bleibt doch völlig auf der Strecke. Zum Beispiel fehlt es, als Team zusammenzuwachsen oder Spaß in der Kabine zu haben. Oder wenn der eine den anderen Spieler mal mitziehen muss, das Sprechen auf dem Platz, das Lernen im Training und das Einstudieren von Spielsystemen. Das findet seit über einem halben Jahr nicht mehr statt.“

Trotz der möglichen Probleme, die auf diesen Jahrgang zukommen könnten, ist eines für alle Beteiligten klar: Hauptsache der Ball darf demnächst wieder über den grünen Rasen rollen, sodass die talentierten Spieler ins Training einsteigen können und dadurch die Freude am Fußballspielen zurückkehrt. „Wenn ich weiß, wann es wieder losgeht, werde ich direkt angreifen. Dann hat man Ansporn genug. Aber ohne ein Ende in Sicht zu haben, macht das alles keinen Spaß“, räumt Isik ein.