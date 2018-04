Bremen-Nord. Der Zweite kam nicht über ein 0:0-Remis beim Achten ATS Buntentor hinaus. Es war allerdings ein sehr sehenswertes Match, dem nur die Tore fehlten. „Das Spiel war toll und hätte auch 2:2 ausgehen können“, versicherte JFV-Trainer Luis Serrano Leonor.

Beide Teams verzeichneten in etwa gleich viele Möglichkeiten und visierten auch jeweils zweimal das Aluminium an. Die Gastgeber trafen zuerst die Querlatte, bevor auch Denis Chinaka an die Querstange zielte. Nico Imhoff prüfte im zweiten Durchgang mit dem Kopf die Festigkeit des ATS-Quergebälks. Noch in den ersten 45 Minuten besaß Fahruddin Ramic die große Möglichkeit, den Gast mit 1:0 in Führung zu bringen. Er kam aus fünf Metern freistehend zum Schuss, fand allerdings in Buntentors Schlussmann Felix Bittner seinen Meister.

Auch Winterneuzugang Larry-Francklin Gogbe hatte das 1:0 für die Nordbremer auf dem Fuß. „Larry hätte aber früher schießen müssen“, kritisierte Serrano Leonor. Kurz vor dem Abpfiff musste Nordbremens Torhüter Jelte Tietze dann noch einmal sein Können aufbieten, um mit seiner Parade das Unentschieden zu retten.

„Den hat Jelte wirklich gut gehalten. Es wäre aber sehr schade gewesen, wenn wir das Spiel noch verloren hätten. Diese Partie hatte einfach keinen Verlierer verdient“, fasste Luis Serrano Leonor zusammen. Er wollte seinen Mannen auch ebenso wie sein Trainerkollege Bernhard Andre keinen Vorwurf angesichts des verpassten fünften Saisonsieges beim siebten Auftritt machen.

JFV Bremen: Tietze; Albayrak, Kilic, Küllmar, Beck, Hilker, Ramic, Gogbe, Hesseling, Imhoff, Chinaka (eingewechselt: Kaya, Sukhija).