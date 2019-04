Schwanewede. Das war ebenso deutlich wie wichtig: Mit 32:22 (16:10) hat die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II das Kellerduell in der Handball-Landesliga der Männer gegen den SV Beckdorf II gewonnen und sich ein Polster von fünf Punkten zum ersten Abstiegsrang und von drei Zählern zum Relegationsplatz verschafft. Allerdings habe seine Mannschaft gegen einen schwachen Gegner eine schwache Leistung geboten, zeigte sich HSG-Coach Marko Koss nach der Schlusssirene in der Heidehalle selbstkritisch.

Das Gästeteam aus dem Landkreis Stade war nur mit der Minimalbesetzung von sieben Spielern einschließlich Torwart angereist. Alle mussten 60 Minuten lang durchspielen, konnten die Partie aber bis zur 22. Minuten ausgeglichen gestalten (10:10). „Schon in der Anfangsphase haben wir viele gute Torchancen ausgelassen“, kritisierte Koss.

Die Gastgeber konnten mit der höchst zulässigen Kadergröße von 14 Akteuren aufwarten. Was auch nicht so häufig vorkommt, gegen den Drittletzten der Tabelle aber dennoch nicht wie gewünscht zum Torerfolg führte. Wahrscheinlich habe seine Mannschaft den Gegner auf die leichte Schulter genommen und deshalb die Konzentration missen lassen, ärgerte sich Koss nicht nur wegen der Fahrlässigkeit vor dem Kasten der Beckdorfer, sondern auch über die vielen Abspielfehler.

Gleichwohl sahen die Zuschauer in der Heidehalle eine insgesamt höchst einseitige Begegnung. Zwar gingen die Gäste schnell mit 2:0 in Führung, aber wirklich in Bedrängnis konnten sie die „Schwäne“-Reserve nicht bringen. Zumal sich deren Goalgetter Niko Ahrens, der in der nächsten Saison, wie berichtet, für den Verbandsligisten TV Neerstedt aufläuft, als sicherer Werfer erwies und insgesamt neunmal traf. Sechsmal brachte Ole Evers den Ball im Netz unter, jeweils fünf Tore gingen auf das Konto von Nils Husen und Niklas Wallrabe.

Mit dem klaren Erfolg gegen den SV Beckdorf hat sich der Schwaneweder Landesligist nicht nur für die 31:35-Hinspielniederlage revanchiert, sondern nach den Worten seines Trainers auch eine gute Basis „für den Rest der Saison“ verschafft. Am kommenden Sonnabend um 18 Uhr steht für die „Schwäne“ das Nachbarschaftsderby beim stark abstiegsbedrohten SV Grambke-Oslebshausen II auf dem Spielplan.

Weitere Informationen

Landesliga Männer

HSG Schwanewede/N. II – SV Beckdorf II 32:22 (16:10)

HSG Schwanewede/Neuenkirchen II: Sivanathan, Humborg; Evers (6), Langer (1), Ohlandt (3), Fronz (2/1), Husen (5), Lippe, von der Heyde, Becker, Ahrens (9), Wallrabe (5), Müller (1), Bröhldick

Siebenmeter: 1/1 – 5/3

Zeitstrafen: 1 – 0

Zuschauer: 50 GRU