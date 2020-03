Blumenthal. Die Erfolgsstory des Blumenhaler SV in der Fußball-Regionalliga Nord der C-Junioren hat ihren bisherigen Höhepunkt erreicht. Der Aufsteiger und Sensationsvierte hat eine Woche nach der Aufholjagd gegen den FC St. Pauli (3:3 nach 0:3) nun am Sonnabend mit 2:1 (1:1) beim VfL Wolfsburg gewonnen und damit einem der drei um den Titel buhlenden Schwergewichte (neben dem Hamburger SV und Werder Bremen) eine Niederlage beigebracht.

„Mir gehen so langsam die Superlative aus“, suchte BSV-Trainer Peter Moussalli noch passenden Worte für den Coup in der Autostadt und bezeichnete die Leistung seiner Jungs schlichtweg als „bombig“. Die Treffer für die Nordbremer erzielten Juan Villa Rudolph und Yunuz Sari. „Wir waren gut zu Fuß, haben viel gestochert, waren stark in den Zweikämpfen und sind in einer bombenmäßigen körperlichen Verfassung“, zählte Moussalli die Trümpfe seiner Truppe zusammen.

Die „Wölfe“ bezeichnete Moussalli zwar als athletisch bärenstarke Mannschaft, doch durchdachte Angriffsaktionen hätten sie gegen den bestens abgestimmten Defensivverbund des BSV aber kaum zustande gebracht. Und als die Gastgeber sich nach einer strittigen Aktion bei einer der wenigen vielversprechenden Offensivszenen ungerecht behandelt fühlten und sich fortan mehr mit dem Unparteiischen als mit dem Gegner auseinandersetzen, da reifte in Moussalli eine Gewissheit: „Heute wird's was, Wolfsburg ist nur noch am Meckern.“

Zu diesem Zeitpunkt hatte der BSV, der mit guten Möglichkeiten für Yunuz Sari und Juan Villa Rudolph startete, mit 1:0 geführt. Juan Villa Rudolph, dessen Formkurve steil nach oben zeigt und der zuletzt mehrmals als Vorbereiter geglänzt hatte, traf diesmal selbst. Nach einer schönen Kombination drang er in die Box ein und vollstreckte zum 1:0 (25.). Moussalli: „Juan hat sich für seine gute Leistung mit diesem Tor selbst belohnt.“ Per Kopfballtreffer nach Eckball hieß es vier Minuten später 1:1. Beim Halbzeitpfiff trauerte Peter Moussalli mehreren vergebenen Konterchancen hinterher.

Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff fiel bereits die Entscheidung. Und die sorgte beim BSV für ungläubige Freude und beim VfL Wolfsburg für ungläubiges Entsetzen. Der VfL-Keeper spielte den Ball nach einem Freistoß am Strafraumeck zu einem seiner kurz vor der Linie postierten Innenverteidiger zurück – und der wiederum spielte ihn Yunuz Sari direkt in die Füße. Yavuz ieß sich nicht zweimal bitten und schob zum 2:1 für den BSV ein. „Ein Blackout“, brachte Moussalli diesen kuriosen Treffer auf den Punkt. Fortan war es nicht so, dass die BSV-Verantwortlichen groß zittern mussten, denn die „pendelnde Viererkette mit zwei starken Sechsern davor“ (Moussalli) sorgte für Defensivstabilität, doch die Nordbemer hätten es einfacher haben können. Denn Möglichkeiten für weitere Treffer waren alles andere als Mangelware. „Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir in den Spielen gegen St. Pauli und den VfL Wolfsburg zusammen 15 glasklare Torchancen haben“, wunderte sich Moussalli, der aus einer starken Mannschaft Offensivmann Juan Villa Rudolph und Rechtsverteidiger Maxim Beitler hervorhob.

Mit dieser Niederlage verpasste der VfL Wolfsburg den Sprung an die Tabellenspitze. Der Blumenthaler SV hingegen untermauerte Position vier vor dem FC St. Pauli und Hannover 96.