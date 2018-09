Bremen-Nord. Der JFV Bremen ist bei der 1:5-Schlappe beim JFV Bremerhaven in der Fußball-Verbandsliga der A-Junioren deutlich unter Wert geschlagen worden. Ein 9:0-Schützenfest feierte dagegen der Blumenthaler SV beim TS Woltmershausen. „Wir hätten aber zumindest zweistellig gewinnen müssen“, zeigte sich Blumenthals Coach Tarek El-Achmar mit der Torausbeute nicht zufrieden.

JFV Bremerhaven – JFV Bremen 5:1 (1:1): Die Gäste bekamen gerade einmal 13 Akteure für das Match in Bremerhaven zusammen. Die Gastgeber hatten vor der Partie auch erst einen Sieg auf dem Konto. Weil der Gast früh in Führung ging, deutete zunächst auch wenig auf den zweiten Serienerfolg der Seestädter hin. Matteo Müller verlängerte eine Freistoß-Flanke von Celil Can Aksel nach zehn Minuten zum 1:0 in die Maschen.

„Wir haben in der ersten Halbzeit eine tolle Leistung geboten“, lobte JFV-Coach Luis Serrano Leonor. Allerdings mit einer Einschränkung, denn die Chancenverwertung ließ einmal mehr zu wünschen übrig. Mitte der ersten Hälfte forderten die Nordbremer zudem einen Handelfmeter. „Dabei ist der Bremerhavener mit beiden Händen voran in den Ball gesprungen“, stellte Serrano Leonor fest. Der Unparteiische habe die Szene jedoch nicht gesehen. „Wir hätten mit 3:0 führen können“, versicherte Leonor. Stattdessen glichen die Gastgeber mit ihrer einzigen gefährlichen Aktion im ersten Abschnitt zum 1:1 aus. Christian Nianga war nach einer halben Stunde mit einem Konter erfolgreich.

Sekunden vor dem Pausentee verfehlte Matteo Müller die große Chance zur erneuten Führung der Gäste. Nach einem Eckball von Celil Aksel wuchtete Müller das Spielgerät aus Kurzdistanz an den Innenpfosten. Die Nordbremer wollten das 2:1 nach der Pause nachholen, wurden aber gleich mit dem 1:2 kalt erwischt. „Da haben Celil Aksel und Ali Omeirat gepennt. Ein solcher Fehler darf einfach nicht passieren“, ärgerte sich Luis Serrano Leonor. In der Schlussviertelstunde warf der Gast mit drei Stürmern noch mal alles nach vorne und wurde ausgekontert.

TS Woltmershausen – Blumenthaler SV 0:9 (0:4): Neben den neun Toren verzeichnete de Regionalliga-Absteiger noch eine zweistellige Anzahl an weiteren dicken Möglichkeiten. „Wir hätten einfach viel höher gewinnen müssen“, kritisierte Tarek El-Achmar. Da das mit vielen sehr jungen Spielern angetretene Schlusslicht sich bereits vorher als die Schießbude der Liga herausgestellt hatte, sei es von vornherein nur um die Höhe des Erfolges gegangen, so El-Achmar. „Deshalb haben wir aber auch in der ersten Halbzeit viel Larifari und Tiki-Taka gespielt“, stellte Tarek El-Achmar fest. Längst nicht bei allen Spielern sei die Körperspannung besonders hoch gewesen. Eine Ausnahme bildete in dieser Hinsicht Avni-Serdar Güngör. „Mit seiner Leistung bin ich sehr zufrieden“, betonte El-Achmar – Güngör belohnte sich auch mit zwei Toren.

Ebenfalls zweimal ins Netz traf Hakan Yavuz, der nach einer Viertelstunde den Torreigen eröffnete. Das Tor des Tages markierte Larry-Francklin Gogbe. Er beförderte das Leder nach einer Vorleistung von Sechser Julian Steinforth von außerhalb des Strafraums zum 9:0-Endstand in den Winkel. Auch Gogbe jagte die Kugel ebenso wie Denis Chinaka insgesamt zweimal zwischen die Pfosten. Bei den Blau-Roten feierte Marcel Welsch nach sechswöchiger Verletzungspause seinen Wiedereinstand. „In der zweiten Halbzeit haben es alle besser gemacht. Für unsere Weiterentwicklung hat uns dieses Spiel aber nichts gebracht“, bilanzierte Tarek El-Achmar.

Weitere Informationen

JFV Bremerhaven – JFV Bremen 5:1 (1:1)

JFV Bremen: Watson; Schäfer, Luca Maximilian Seidel, Bruns, Sukhija, Abed Alhady, Omeirat, Aksel, Singh, Müller, Mahler (eingewechselt: Freye, Atris, Reimers)

Tore: 0:1 Matteo Müller (10.), 1:1 (30.), 2:1 (49.), 3:1 (76./Foulelfmeter), 4:1 (81.), 5:1 (83.)

TS Woltmershausen – Blumenthaler SV 0:9 (0:4)

Blumenthaler SV: Welsch; Rama, Meyer, Starke, Albrecht, Andelic, Julian Steinforth, Chinaka, Güngör, Yavuz, Gogbe (eingewechselt: Akouma, Osei Junior, Kelleci, Hwang)

Tore: 0:1 Hakan Yavuz (15.), 0:2 Denis Chinaka (18.), 0:3 Avni-Serdar Güngör (34.), 0:4 Hakan Yavuz (36.), 0:5 Avni-Serdar Güngör (62.), 0:6 Larry-Francklin Gogbe (64.), 0:7 Lafleur Akouma (77.), 0:8 Denis Chinaka (80.), 0:9 Larry-Francklin Gogbe (84.) KH