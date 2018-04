Marc Blum (beim Wurf) steuerte insgesamt neun Treffer zum 32:28-Erfolg der HSG Schwanewede/Neuenkirchen gegen TV Cloppenburg bei. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen hat im Abstiegskampf der Handball-Oberliga der Männer ein Lebenszeichen von sich gegeben – und was für eines! Die „Schwäne“ schickten den Tabellendritten TV Cloppenburg mit einer 32:28 (18:13)-Niederlage auf die Heimreise.

Die Hausherren beendeten damit nicht nur die grandiose Erfolgsserie der Cloppenburger von 13 ungeschlagenen Spielen am Stück (24:2 Punkte), sie kletterten auch wieder aus den Abstiegsrängen heraus. Ein endgültiger Befreiungsschlag war das jedoch noch nicht, da aufgrund der schwierigen Lage in der dritten Liga mittlerweile nahezu definitiv mit drei Oberligaabsteigern zu rechnen ist. Bei dem engen Tabellenbild bleibt es also bis ganz zum Schluss hochdramatisch.

„Ja!“, in einem Urschrei entlud sich die Anspannung des HSG-Torhüters Rene Steffens. Nach jeder Parade riss er die Arme hoch und triumphierte theatralisch in Richtung Publikum, um sich und die Zuschauer immer weiter zu pushen. Fünf Minuten vor Schluss, bei einer neuerlichen Glanztat beim 30:28, fegte der bärtige Glatzkopf mit seinen hochgerissenen Armen sogar dem Unparteiischen Jan Schweier unabsichtlich die Brille vom Kopf und zerbrach diese.

„Er ist eine unserer Lebensversicherungen“, lobte HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz seinen Keeper. Steffens' Einsatz war bis zuletzt ungewiss, da er sich im vorangegangenen Heimspiel gegen Edewecht eine schmerzhafte Oberschenkelverletzung zugezogen hatte. Danach nahm er sich ein paar Tage trainingsfrei und setzte sich ausschließlich aufs Fahrrad, um die Muskulatur zu lockern – inklusive eines finalen Tests am Morgen des Spiels. „Auf einmal war ich wieder beschwerdefrei, warum auch immer“, sagte der durchweg überzeugende Mann mit der Rückennummer eins.

Vor ihm überzeugte vor allem der Abwehr-Innenblock mit Fabian Rojahn und dem erst 19-jährigen Thorin Helfers. Das Duo schweißte das HSG-Bollwerk zusammen und hatte einen großen Anteil am wichtigen Schwaneweder Heimsieg. „Die beiden verstehen sich in der Abwehr prächtig und arbeiten glänzend zusammen“, lobte Szwalkiewicz auch seine Verteidigungschefs.

In der Abteilung Attacke war es wiederum der wurfgewaltige Rückraumschütze Marc Blum, der sich in der zweiten Reihe für die „leichten“ Treffer verantwortlich zeigte. Er beanspruchte mit seinen neun Toren die Lufthoheit und ist beim Gastgeber zweifelsohne die Lebensversicherung Nummer zwei.

Außerdem spielte bei den „Schwänen“ Mittelangreifer Mohammed Nedal Alibrahim sehr mannschaftsdienlich, auf Rechtsaußen beeindruckte Linkshänder Tim Paltinat lange Zeit mit fehlerfreier Trefferquote. Nicht zu vergessen der rechte Rückraumspieler Niels Huckschlag, der sein bestes Saisonspiel machte und den Cloppenburgern sieben variable Tore einschenkte. „Ich hatte unter der Woche äußerst gut trainiert und auch ein gutes Gespräch mit meinen beiden Trainern“, versuchte er seine Leistungsexplosion zu erklären.

Obendrein sorgte eine geschlossen starke Teamleistung dafür, dass die Hausherren nach sechseinhalb Minuten durch die Tore von Niels Huckschlag, Marc Blum, Lukas Feller und Tim Paltinat mit 4:0 führten. Der Vorsprung wurde durch das 10:3 von Mohammed Nedal Alibrahim auf sieben Tore ausgebaut (11.).

Die Gäste sahen dagegen den Grund ihres Fehlstarts bei den gut leitenden Unparteiischen und meckerten zwischendurch, was das Zeug hielt. Dadurch ging ihnen eine erhebliche Konzentration auf das eigentliche Spiel verloren.

Im Gegensatz zu der HSG Schwanewede/Neuenkirchen, bei der die Körpersprache stimmte und alles nur auf den Heimsieg fokussiert war. Ärgerlich war lediglich, dass die Hausherren nach ihrer 31:25-Führung 75 Sekunden vor Schluss offenbar zu sehr in den Freudenmodus umschwenkten und sich binnen 18 Zeigerstrichen drei Gegentreffer, davon zwei ihres ehemaligen Kreisläufers Ole Harms, einschenken ließen. „Das ist natürlich ärgerlich, wenn es am Ende um das Torverhältnis gehen sollte“, fand Andreas Szwalkiewicz ein kleines Haar in der Erfolgssuppe.