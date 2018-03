Björn Bischof (am Ball) gehörte bei SVGO in den ersten 30 Minuten zu den Stärksten. Danach musste er beruflich bedingt passen und wurde schmerzlich vermisst. (Christian Kosak)

Grambke. Diese Niederlage gibt den Landesliga-Handballern des SV Grambke-Oslebshausen im Abstiegskampf neue Hoffnung: Das Hinspiel hatten die Gelb-Blauen gegen die SG Achim/Baden II mit 22 Toren Unterschied verloren, in der Halle Sperberstraße machten sie der Oberliga-Reserve das Leben bei der 33:37-Rückspielniederlage schwerer.

„Das war ein Mutmacher-Spiel“, meinte Jochen Feldermann. Der Abwehr-Trainer des SVGO hatte den erkrankten Chefcoach Holger Langer komplett an der Außenlinie vertreten und war von der Leistung seiner Mannschaft durchaus angetan. „Gegen solche Gegner geht es eigentlich eher um das Einspielen einer Formation. Diese Partie hat uns dabei sehr geholfen“, sagte er.

Dass die Hausherren den Verbandsliga-Aufstiegskurs des Zweitplatzierten verändern könnten, daran war nach den Resultaten der vergangenen Wochen nicht im Traum zu denken gewesen. Aber der Drittletzte brachte die Niedersachsen ganz schön ins Schwitzen. Das lag vor allem daran, dass sich mit Felix Fuchs und Pascal Hinrichs zwei Leistungsträger aus dem Ausfalllager zurückgemeldet hatten. Dazu gesellte sich der Routinier Malo Rosemeier, der als vorgezogener Abwehrspieler einen guten Job machte.

Die Gelb-Blauen verlangten den Achimern bis zum 12:12 von Pascal Hinrichs alles ab (21.). Die Vorentscheidung fiel nach dem 16:19-Anschlusstreffer von Steven Hinrichs, als sich der SVGO einige Ballverluste leistete und Bälle nach Kontern zum 16:24-Rückstand in seinem Netz zappelten (34.). Ärgerlich war beim Gastgeber gerade in dieser Phase, dass er nach dem 16:20-Pausenstand auf seinen Schichtdienstler Björn Bischof verzichten musste. „Er hat uns in der zweiten Hälfte vorne und hinten schon arg gefehlt“, gab Jochen Feldermann zu. Schließlich hatte der Rückraumschütze zusammen mit Pascal und Steven Hinrichs sowie Felix Fuchs viel Druck ausgeübt. „Hier wird unsere Abstimmung immer besser“, analysierte Jochen Feldermann.

Er änderte nach dem 16:24 seine Taktik und ließ die Konterläufe der Gäste besser abschirmen. In der Abwehr setzte er Philip Schmidt mit Erfolg auf Halbrechts ein. Im Angriff kam für Schmidt wiederum Pascal Hinrichs zum Einsatz, dem diese Atempause nach einem vierwöchigen Aussetzen gut tat. Im Abwehrzentrum kommt außerdem Dennis Behrmann immer besser zurecht. „So langsam finden wir unser Deckungskonzept“, stellte Jochen Feldermann fest.