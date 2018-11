Trainer Holger Langer (am Ball) lief aufgrund der Personalnot oft selber auf. Jetzt gehen er und der SV Grambke-Oslebshausen getrennte Wege. (OLAF KOWALZIK)

Grambke. Handball-Landesligist SV Grambke-Oslebshausen hat sich kurz vor dem Heimspiel gegen den TuS Sulingen (Sonnabend, 18 Uhr, Sperberstraße) von seinem Trainer Holger Langer getrennt. Der bisherige Co-Trainer Marcel Hägermann hat die Rolle des Interimscoaches übernommen, der Verein befindet sich aktuell aber auch im Gespräch mit einem potenziellen Trainerkandidaten. Spruchreif ist aber noch nichts.

Der Abschied ging kurz und schmerzlos über die Bühne: Holger Langer stellte seiner Mannschaft am Dienstagabend zum Abschied eine Kiste Bier in die Kabine, stieß mit den Spielern gemeinsam auf die vergangenen eineinhalb Jahre an – danach war sein Engagement beim Tabellenvorletzten (3:15 Punkte) auch schon Geschichte.

„Ich gehe nicht im Bösen“, sagt der Bartträger, der aus personellen Gründen immer wieder selbst mit der Rückennummer zehn auf dem Spielfeld eingreifen musste. Die ständigen personellen Ausfälle aufgrund der vielen Verletzungen im Team hatten ihn nie wie gewünscht durchgehend an der Außenlinie stehen lassen. Etwas, das der Mannschaft aber gut zu Gesicht gestanden hätte. „Vielleicht ist es ja gut, wenn in dieser schwierigen Lage noch einmal jemand anderes frischen Wind und neue Ideen reinbringt“, meint er.

Der Stein des Anstoßes für die Trennung, laut Verein und Holger Langer übrigens „im beiderseitigen Einvernehmen“ erfolgt, war die jüngste 24:37-Heimklatsche gegen den TV Schiffdorf. Bei der hatten sich die Nordbremer alles andere als mit Ruhm bekleckert und am Ende kaum noch gegen ihren Untergang gewehrt. „Da mussten wir handeln, müssen das Team wieder aus diesem Loch herausholen“, erklärt Thorsten Draeger in seiner Funktion als zweiter Vorsitzender der Handballabteilung des SV Grambke-Oslebshausen. „Die Mannschaft braucht einen neuen Impuls, wieder Selbstvertrauen.“ Was nach 1:13 Punkten in Folge keineswegs überrascht.

Deshalb wird zunächst einmal der mit einem Muskelriss langfristig verletzte Kapitän und Co-Trainer Marcel Hägermann die Mannschaft übernehmen, der beim SVGO auch schon einige Jugendmannschaften trainiert hat. „Wenn nötig, übernehme ich die Mannschaft auch bis zum Saisonende“, stellt er klar. Möglicherweise wird es aber gar nicht so weit kommen, „da wir uns aktuell in einem Gespräch mit einem Interessenten befinden. Spruchreif ist in der Kürze der Zeit aber noch nichts“, lässt Thorsten Draeger zumindest etwas durchblicken.

Draeger ist Holger Langer auf alle Fälle dafür sehr verbunden, dass er die Gelb-Blauen im Mai des vergangenen Jahres nach dem Verbandsliga-Abstieg in einer schwierigen Phase übernommen und fast aus dem Nichts ein neues Team zusammengestellt hatte. Eines, das mit dem drittletzten Platz (12:40 Punkte) auch gleich die Talfahrt von der Oberliga Nordsee durch die Verbandsliga gebremst hatte – wenn auch nur ganz knapp. „Holger war in einer schwierigen Phase da und hat uns viel geholfen. Dafür sind wir ihm dankbar“, lobte Draeger.

Ob Holger Langer der momentan personell eng bestückten Mannschaft nun weiter als Spieler zur Verfügung stehen wird, lässt der allerdings noch offen. „Das überlege ich mir noch, ich muss die Geschichte erst einmal ein bis zwei Wochen sacken lassen“, sagt der 36-Jährige nach der Trennung. Ausschließen will er aber nichts.

Ob mit Holger Langer oder ohne: Der Handball Vorstand des SV Grambke-Oslebshausen will sein Aushängeschild nun auch gewaltig selbst in die Pflicht nehmen. „Ab jetzt gibt es keine Ausreden mehr“, betont Thorsten Draeger, der von der Mannschaft mehr Trainingseinsatz und mehr Kampfgeist sehen will. „Wir erwarten von den Spielern jetzt eine Reaktion, dass sie sich zusammenreißen und Vollgas geben werden.“

Marcel Hägermann sieht seine Hauptaufgabe derweil darin, seine „Jungs aus dem mentalen Tief herauszuholen. Ich konzentriere mich jetzt voll darauf, mit der Mannschaft die wichtigen Punkte einzufahren“, betont der 29-Jährige.