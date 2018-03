Nino Feldermann (am Ball) führte beim SVGO im Kellerduell gegen ATSV Habenhausen III glänzend Regie und erzielte zudem vier Treffer. (Kowalzik)

Grambke. Michael Mulinski riss einen Arm hoch, eher zaghaft als überzeugt. Dabei hatte der Schlussmann des SV Grambke-Oslebshausen im Kellerderby der Handball-Landesliga gerade einen Siebenmeter des ATSV Habenhausen III gehalten. „Freu dich doch endlich, zeig mehr Begeisterung“, möchte man ihm zurufen.

Rund zwei Minuten später tat es der Teufelskerl im SVGO-Kasten nach insgesamt 19 Paraden und zwei gehaltenen Siebenmetern tatsächlich: Er feierte mit seinen Mitspielern den 32:26 (17:14)-Heimsieg über die Südbremer, der sie in der Tabelle am ATSV III auf den drittletzten und damit den ersten Nichtabstiegsplatz vorbeiziehen lässt.

„Der Sieg war für uns unheimlich wichtig“, strahlte SVGO-Spielertrainer Holger Langer. „Wir haben den Kampf von vornherein angenommen und im körperbetonten Spiel gegengehalten. Letzteres war bei uns nicht immer so.“ Also hatte es gewirkt, dass der Grambker Abwehr-Trainer Jochen Feldermann seinem Team direkt vor dem Anpfiff den Artikel des Fußball-Derbys Werder – HSV aus dem KURIER AM SONNTAG unter die Nase gehalten hatte. Er zeigte vor allem auf die Überschrift: Ein Sieg des Willens. „Und den will ich von euch sehen!“, forderte er. Gesagt, getan.

Ein weiterer Erfolgsgarant war die starke Abwehr, mit der die Hausherren das brandgefährliche Kreisläuferspiel von Habenhausen vor dem Seitenwechsel lahmlegten. Da hatte es sich ausgezahlt, dass Jochen Feldermann das Spiel des Tabellennachbarn eine Woche vorher gefilmt und dessen Angriff bis ins Kleinste seziert hatte. „Jeder wusste genau, was er zu tun hatte“, lobte der Chefcoach Holger Langer anerkennend.

Torwart Michael Mulinski war der Turm in der Schlacht, der aushelfende Dennis Behrmann das Rückgrat der Abwehr. Im Angriff war es Spielmacher Nino Feldermann, der den Lokalrivalen insbesondere vor der Pause auswackelte und sich neben vier Toren für drei herausgeholte Siebenmeter und ebenso viele Torvorlagen verantwortlich zeigte. Gepaart mit der Kaltschnäuzigkeit von Felix Fuchs, der Durchsetzungskraft von Björn Bischof und Steven Hinrichs oder auch der guten Trefferquote von Marcel Hägermann war das Siegerpaket geschnürt.

Der SVGO erwischte mit 7:2 einen ausgezeichneten Start und ließ die Gäste trotz mehrerer brenzliger Situationen nie näher als bis auf zwei Toren sich heran. Als sich der SVGO nach dem 25:23 durch die Tore von Steven Hinrichs (2), Marcel Hägermann und Björn Bischof auf 29:23 absetzte, war die Entscheidung gefallen (54.).