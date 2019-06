Lasse Kienast kam mit dem Lemwerder TV am dritten und vorletzten Regionalliga-Spieltag auf 2:4 Punkte. (Jörg Suhren)

Lemwerder. Als Spiegelbild des ersten Spieltages erwies sich die dritte Spielrunde in der Faustball-Regionalliga für die Männer des Lemwerder TV. Erneut gab es gegen den SV Moslesfehn II und den TV Brettorf III Niederlagen, erneut gelang gegen den Ahlhorner SV II ein Sieg. Der kleine Unterschied: Diesmal gelang dem LTV um Trainer Uwe Kienast gegen die gastgebenden „Mossis“ kein Satzgewinn. Vor dem abschließenden vierten Spieltag, an dem für den Lemwerder TV vier Partien auf dem Programm stehen, belegt der Aufsteiger mit 10:10 Punkten den vierten Tabellenplatz.

Nicht wegen der Ausbeute von erneut 2:4 Punkten, sondern wegen der schlechten Vorbereitungsmöglichkeiten auf den Spieltag zeigte sich Uwe Kienast verstimmt: „Mitte der Woche wurde das Stadion in Lemwerder – ohne jegliche Vorankündigung – gesandet, sodass ein Trainieren an unseren Trainingstagen auf dem Platz absolut nicht möglich war. Da der Nebenplatz parallel eine neue Drainage erhielt, konnten wir nur auf die Beachvolleyballanlage ausweichen und dort ein wenig spielen; aber das ersetzt natürlich kein vernünftiges Training.“

Lemwerder TV – SV Moslesfehn II 0:2 (9:11, 7:11): Der LTV spielte mit Daniel Bartelt (Rückschlag) und Matti Kienast (Angabe) im Angriff, Patrick Suhren auf der Stellerposition und Sebastian Drees sowie Lasse Kienast in der Abwehr. Nach ausgeglichenem Start fiel der LTV auf 5:7 zurück und lief diesem Rückstand trotz druckvollen Spiels hinterher. „Zwei von Mattis harten Angaben hatten die Mossis zum richtigen Zeitpunkt entschärfen können, und diese verwerte ihr Schlagmann Jens Kolb einfach sehenswert“, beschrieb Uwe Kienast die entscheidenden Szenen.

Im zweiten Satz kam Patrick Bartelt für seinen Bruder ins Spiel. Über 2:3 und 5:7 ging dieser Durchgang verloren. „Ein, zwei nicht konsequent durchgeschlagene Angaben von Matti reichten diesen Routiniers aus, um ihr eigenes variables Spiel konsequent zu beenden. Unsere Jungs in der Abwehr sind ja wirklich schnell, aber diese Männer spielen, wenn man sie lässt, einfach ausgebufft und abgezockt. Die sehen die Freiräume und platzieren ihre Bälle dann dort perfekt, mal butterweich und mal knallhart. Da fehlt uns einfach noch die Cleverness“, erkannte Uwe Kienast die Klasse des Gegners an.

Lemwerder TV – Brettorf III 0:2 (8:11, 8:11): Unmittelbar nach dem verlorenen ersten Spiel ging es für den LTV weiter, diesmal mit Daniel und Patrick Bartelt (Angriff), Matti Kienast (Mitte) und Lasse Kienast sowie Patrick Suhren (Abwehr) in der Startformation. „Es war eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe. Patrick konnte mit seinen Angaben die Brettorfer Abwehr immer wieder unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen. Daniel punktete variabel im Rückschlag und die Abwehr arbeitete gut zusammen“, bilanzierte Uwe Kienast, der lediglich mit der Präzision bei der ersten Ballannahme und dem Vorlegen ans Netz nicht ganz zufrieden war. Im ersten Satz kämpfte sich der LTV nach einem 2:5-Fehlstart auf 8:8 heran, doch im ersten, wie auch im zweiten Satz, kamen die LTV-Angreifer in der Schlussphase zwei-, dreimal nicht in optimale Positionen.

Lemwerder TV – Ahlhorner SV II 2:1 (11:9, 5:11, 12:10): Gegen den mit zwei Ex-Bundesliga-Spielern bestückten Ahlhorner SV spielte der LTV mit Patrick Bartelt und Matti Kienast (Angriff), Patrick Suhren (Mitte) und Sebastian Drees sowie Daniel Bartelt (Abwehr) die drei Sätze durch. „Wichtig in diesem Match war es, nicht den Fokus auf unsere eigenen Stärken zu verlieren, und so schlug Matti mehrfach Bälle derart, dass diese nach dem Aufprall auf dem Boden kaum wieder hochsprangen“, erläuterte Uwe Kienast, der auch die unterschnittenen Sprungangaben von Patrick Bartelt und die stabile Abwehrleistung hervorhob. Nach einem 6:8 wendete der LTV den Verlust des ersten Satzes ab.

Im zweiten Durchgang spielte der Lemwerder TV zu fehlerhaft. Drei Angabefehler in Folge ließen den LTV von 3:3 auf 3:6 zurückfallen. Auch der Wechsel zwischen Patrick Suhren und Daniel Bartelt auf der Stellerposition brachte nicht den erhofften Schub für das Selbstvertrauen.

Daniel Bartel blieb im Entscheidungssatz, der auf gutem Niveau ausgetragen wurde, auf der Stellerposition. Patrick Suhren und Sebastian Drees zeigte ihre kämpferischen Qualitäten, gaben keinen Ball verloren und erhechteten schier unerreichbar scheinende Bälle. Daniel Bartelt brachte Matti Kienast immer wieder mit direktem Luftzuspiel in optimale Angriffspositionen, die zu Punkten verwertet wurden. Nach dem 10:10 entschieden wenige Zentimeter über Sieg und Niederlage. Die Ahlhorner brachten den LTV mit einer knapp ins Aus geschlagene Angabe in eine gute Ausgangsposition, die er nutzte. Ein knallharter Diagonalrückschlag besiegelte den Sieg des Lemwerder TV. „Es war ein Sieg des Willens“, stellte Uwe Kienast fest.

Kienast, der von Julian Aust beim Coachen unterstützt wurde, bemängelte an diesem Spieltag das Stellen des Balles an das Netz: „Das optimale Vorlegen, das für unser kraftvolles Spiel existenziell ist, ließ in einigen Phasen zu wünschen übrig. Das werden wir beim nächsten Training – zumal es ja wieder stattfinden kann – auf jeden Fall intensivieren.“ Viel Zeit bleibt nicht, denn der letzte Spieltag findet bereits am kommenden Sonntag statt.

Noch einmal gehörig durcheinandergewirbelt werden kann die Tabelle am letzten Regionalliga-Spieltag, schließlich bestreitet in der Faustball Arena in Ahlhorn am Sonntag, 23. Juni, ab 10 Uhr jedes Team der Liga vier Partien. Der Lemwerder TV, der als Tabellenvierter 10:10 Punkte aufweist, trifft auf zwei Gegner die über ihm und zwei die unter ihm angesiedelt sind. Der Tabellenzweite MTV Hammah kann noch ins Titelrennen eingreifen, der TuS Empelde ist Dritter. Der TSV Bardowick und TSV Burgdorf belegen die Ränge sieben und acht. Da die Abstiegssituation in der 2. Bundesliga Liga noch nicht geklärt ist, steht noch nicht fest, wie viele Teams die Regionalliga verlassen müssen. Für LTV-Trainer Uwe Kienast stellt sich die Lage vor dem letzten Spieltag so dar: "In der ausgeglichenen Regionalliga kann wirklich jeder jeden schlagen, das hängt von der Tagesform ab. Wir werden jedenfalls alles geben, um den Verbleib in der Liga sicherzustellen. Mit 4:4 Tagespunkten sollten wir meiner Meinung nach safe sein.

