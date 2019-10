Tobias Burkhardt entschied seine Einzel jeweils mit 3:2 für sich. (Maximilian von Lachner)

Vegesack. Kurz vor Mitternacht war der vierte Saisonsieg der SG Aumund-Vegesack in der Tischtennis-Bezirksoberliga Herren West eingetütet. Dass dieser Auswärtscoup gegen den zuvor ebenfalls noch ungeschlagenen Verfolger TuS Huchting gelang, ist bemerkenswert, sammelten die Nordbremer um den Mannschaftsführer Marcus Kunte vor dieser Spitzenbegegnung doch noch immer Zähler gegen den Abstieg. „Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Damit ist das Thema Klassenerhalt wohl für uns erledigt. Wenn die Mannschaft weiter so einen Lauf hat, dann kann vielleicht auch der dritte oder vierte Platz angepeilt werden“, schwärmte der SAV-TT-Pressewart Klaus-Peter Lenz.

Es war in Huchting eine ganz enge Kiste, der siegreichen SAV gelang kein einziger 3:0-Sieg. So konnten die zwei Punkte erst nach 3:45 Stunden bejubelt werden. „Somit haben wir den Spitzenplatz gefestigt“, meinte Marcus Kunte. Wie eng es auch war, zeigt die Tatsache, dass die Vegesacker erst nach dem elften Spiel erstmals in Führung gingen (6:5). Hier war es Marcus Kunte, der nach seinem ersten verlorenen ersten Einzel gegen Marcus Schwiering (1:11, 11:7, 6:11, 4:11) bei seinem zweiten Einzel den Huchtinger Armin Schulze im oberen Paarkreuz mit 3:1 (11:8, 11:8, 11:13, 11:8) in die Knie zwang. Letztlich zahlte es sich aber aus, dass SAV-Spitzenkraft Jakob Guzmann mit von der Partie war und auch Tobias Burkhardt einen ganz starken Tag erwischte (jeweils zwei Einzelsiege).

Zuerst behauptete sich Guzmann gegen Schulze und dann im Spitzeneinzel gegen Schwiering ebenfalls mit 3:1. Burkhardt konnte im mittleren Paarkreuz zwei 3:2-Erfolge bejubeln. Nach dem Nervenspiel gegen Thies (4:11, 11:9, 2:11, 11:8, 11:9) besiegte er auch May (11:9, 11:5, 9:11, 6:11, 11:6).

Gegen die starken TuS-Doppel lagen die Gäste nach den drei Spielen mit 1:2 zurück. Burkhardt/Jahic (0:3) und Guzmann/Kunte (2:3) mussten sich beugen. Wichtig aus Sicht des SAV-Teams aber war, dass sich das Duo Uhlig/Rautenhaus gegen Schulze/Helvogt nervenstark zeigte (11:9, 10:12, 9:11, 11:5, 11:4).

Wichtig war auch, dass die Vegesacker im unteren Paarkreuz dieses Mal hellwach waren. Rene Rautenhaus konnte gleich zwei Punkte beisteuern und bezwang Dunker (11:7, 7:11, 11:1, 8:11, 11:8) und im Abschlussspiel Helvogt (11:5, 8:11, 11:6, 11:8). Neuzugang Christopher Uhlig holte gegen Dunker dann den achten SAV-Zähler (14:12, 4:11, 10:12, 11:9, 11:6). So war aus Sicht der Gäste nicht so schlimm, dass Patrick Jahic zweimal (0:3/2:3) und Uhlig jeweils Federn ließen (1:3).

Weitere Informationen

TuS Huchting - SG Aumund-Vegesack 6:9 (32:33 Sätze): May/Dunker - Burkhardt/Jahic 3:0 (11:9, 11:8, 11:7), Schwiering/Thies - Guzmann/Kunte 3:2 (11:7, 6:11, 11:6, 2:11, 11:2), Schulze/Helvogt - Uhlig/Rautenhaus 2:3 (9:11, 12:10, 11:9, 5:11, 4:11), Schwiering - Kunte 3:1 (11:1, 7:11, 11:6, 11:4), Schulze - Guzmann 1:3 (12:10, 6:11, 11:13, 8:11), May - Jahic 3:0 (12:10, 11:3, 11:8), Thies - Burkhardt 2:3 (11:4, 9:11, 11:2, 8:11, 9:11), Dunker - Rautenhaus 2:3 (7:11, 11:7, 1:11, 11:8, 8:11), Helvogt - Uhlig 3:1 (11:9, 8:11, 11:9, 11:9), Schwiering - Guzmann 1:3 (8:11, 10:12, 11:4, 6:11), Schulze - Kunte 1:3 (8:11, 8:11, 13:11, 8:11), May - Burkhardt 2:3 (9:11, 5:11, 11:9, 11:6, 6:11), Thies - Jahic 3:2 (12:10, 4:11, 2:11, 11:8, 11:4), Dunker - Uhlig 2:3 (12:14, 11:4, 12:10, 9:11, 6:11), Helvogt - Rautenhaus 1:3 (5:11, 11:8, 6:11, 8:11) OSH