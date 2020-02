Bashkim Toski (links) empfahl sich bei Björn Krämer, dem Trainer der SG Aumund-Vegesack, mit vier Treffern. (Jens Pillnick)

Vegesack. „Auf dem Teppich bleiben.“ Das verordnete Björn Krämer, der Trainer des Fußball-Bremen-Ligisten SG Aumund-Vegesack, seinen Spielern nach dem letzten Vorbereitungsspiel gegen den SV Blau-Weiß Bornreihe. Aber warum sollten sie abheben? Weil sie sich gegen den niedersächsischen Landesligisten mit 8:0 (5:0) behaupteten und die Vorstellungen ihres Coaches komplett erfüllten. „Wichtig ist, dass wir jetzt nicht mit 0:1 gegen Borgfeld verlieren“, führte Krämer seinen die Bodenhaftung betreffenden Hinweis mit Blick auf den Punktspielstart am Sonnabend, 22. Februar, 14.30 Uhr, weiter aus.

Aber natürlich sorgte die Performance der SAV auch für Genießer-Momente beim Coach. Für ungewöhnlich lange sogar. „Wir haben unser Spiel über die kompletten 90 Minuten durchgezogen“, lobte Krämer und freute sich auch über das zu null. In der Halbzeit hat er seinen Spielern noch mit auf den Weg gegeben, dass sie sich über eine konzentrierte Leistung über die gesamte Spieldauer am besten für die bevorstehende Punktspielaufgabe empfehlen würden. Ganz anders die Situation im Lager der Bornreiher. „Es war eine Null-Leistung und eine Frechheit, was wir gezeigt haben. Wir müssen uns bei den wenigen, die sich das Spiel angeschaut haben, entschuldigen. Da kann sich auch keiner herausnehmen“, redete Spielertrainer Nils Gresens nicht lange um den heißen Brei herum.

„Wir waren von der ersten Minute an im Spiel, waren alle blitzschnell vor dem Ball, haben nichts zugelassen und ein sehr gutes Mittelfeld-Pressing gezeigt. Wir waren nicht zu gierig und haben diszipliniert den Plan verfolgt“, schwärmte der SAV-Coach, der die Leistung gegen den zunehmend konsterniert wirkenden Gegner aber nach hinten raus nicht überbewertet wissen will. Das positive Gefühl für den Kopf will er aber sehr wohl in die Liga transportieren und ist froh, dass auch sein Trainerkollege Andreas Dirks vom FC Hansa Schwanewede das ins Auge gefasste Testspiel in dieser Woche nicht unbedingt bestreiten wollte. Krämer: „Das war‘s. Wir wolllen das Bornreihe-Spiel so mitnehmen.“

Die Tore gegen Bornreihe erzielten Bashkim Toski (2., 50., 86, 90.), Abdullah Basdas (17., Elfmeter), Alexander Schlobohm (29., 41.) und Clifford Stecher (45.).

Die SAV spielte mit Wiese, Syla, Böhmer, Toski, Broekmann, Burkevics, Stecher, Schlobohm, Bosse, Basdas, Ifebuzor; eingewechselt wurden Cristescu, Seidel, Polat, Torabi.