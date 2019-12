Kraftvoll und dynamisch. Doch Matti Kienast und seine Teamkameraden vom Lemwerder TV mussten beim Heimspieltag in der Faustball-Regionalliga die Überlegenheit der Spitzenteams TV Brettorf III und MTV Hammah anerkennen. (JASPERSEN)

Lemwerder. Die im Spitzentrio angesiedelten MTV Hammah und TV Brettorf III waren für den Lemwerder TV zumindest bei diesem Heimspieltag in der Faustball-Regionalliga der Männer eine Nummer zu groß. „Punkte müssen wir gegen andere Teams holen“, stellte Trainer Uwe Kienast nach zwei 0:3-Niederlagen mit stark schwankenden Leistungen fest.

Neben der Spielstärke der Kontrahenten gab es möglicherweise einen zweiten Grund für die Eindeutigkeit der Ergebnisse: die Weihnachtsfeier der Faustball-Abteilung am Vorabend. „Eher suboptimal, aber ein anderer Termin stand uns leider nicht zur Verfügung“, bedauerte Uwe Kienast, der auch Abteilungsleiter ist, und spekulierte, dass seine Mannschaft der ersten Partie gegen Hammah wegen Schlafmangels keine positive Spannung hätte aufbauen können.

Lemwerder TV – MTV Hammah 0:3 (9:11, 6:11, 8:11): Der mit Patrick Bartelt (Angabe), Daniel Bartelt (Rückschlag), Matti Kienast (Steller), Patrick Suhren und Sebastian Drees (Abwehr) beginnende LTV kam gut aus den Startlöchern und führte über 5:2 mit 8:4. Die nachlassende Präzision und Druck des Angriffs waren für den LTV-Trainer der Knackpunkt, der zum Satzverlust führte.

Im zweiten Durchgang, jetzt mit Florian Martin für Daniel Bartelt, setzte sich der Trend fort. Da die Angreifer schlecht in Szene gesetzt wurden, mussten sie ein hohes Risiko eingehen und produzierten folglich zum 6:11 führende Fehler. Nun mit Daniel Bartelt für seinen Bruder Patrick entwickelte sich laut Uwe Kienast eine etwas munterere Partie und für den LTV schien beim 8:7 etwas machbar. Doch Flüchtigkeitsfehler machten dem LTV einen Strich durch die Rechnung.

„Das Abwehrverhalten war in diesem Spiel absolut nicht zu bemängeln. Defizite waren beim präzisen Stellen der Bälle ans Netz, beim Blocken und im Angriff erkennbar“, resümierte Uwe Kienast.

Lemwerder TV – TV Brettorf III 0:3 (3:11, 6:11, 7:11): Da Brettorf den MTV Hammah in der zweiten Begegnung des Tages mit 3:0 abfertigte, wussten die Spieler des Lemwerder TV genau, was sie erwarten würde. Dem auch nach diesem Spieltag verlustpunktfreien Tabellenführer stellten sich zunächst einmal Patrick Bartelt und Matti Kienast im Angriff, Daniel Bartelt in der Mitte und Florian Martin sowie Sebastian Drees in der Abwehr entgegen. „Wir wollten mit den Zuschauern im Rücken positiv auftreten“, nannte Uwe Kienast die Zielsetzung. Doch Brettorfs Ex-Nationalspieler und Schlagmann Tobias Kläner demonstrierte seine Stärke und durchkreuzte die Pläne der Gastgeber. „Egal wie sich unsere Jungs im Abwehrbereich verschoben haben, er hat immer eine Lücke gefunden, um zu punkten. Er narrte ein ums andere Mal unser Team“, stellte Uwe Kienast fest.

Nach einem glatten 3:11 gab es mit dem 5:4-Vorsprung im zweiten Satz, in dem Matti Kienast und Daniel Bartelt die Positionen tauschten, einen kleinen Hoffnungsschimmer. Uwe Kienast: „Es war dann auch Daniel Bartelt vorbehalten, ein paar sehenswerte Rückschläge zu Punkten zu verwerten. Tobias Kläner ließ sich dadurch jedoch nicht aus der Ruhe bringen.

Im dritten Satz bildeten Patrick Suhren und Lasse Kienast anstelle von Florian Martin und Sebastian Drees das Abwehrduo. Mit der starken Annahme der ersten beiden Brettorfer Rückschläge von Lasse Kienast kam Stimmung in die Halle und Mut sowie Zuversicht auf das Feld. Über 4:3, 5:5, 6:6 und 7:8 gestalteten der LTV die Partie ausgeglichen, dann beendeten zwei unerreichbare, kurz geschlagene Bälle von Kläner das Aufbäumen. „Zu sehen und mitzuerleben, wie man auch eine gute Abwehr ausspielen kann, bringt die Jungs voran. Aus solchen Spielen können wir nur lernen“, lautete das Spieltag-Fazit von Uwe Kienast, dessen Team jetzt mit 4:8 Punkten Tabellensechster ist. Am kommenden Sonntag, 10 Uhr, genießt der Lemwerder TV erneut Heimrecht. Gegen den Wardenburger TV und den TSV Bardowick sollte der LTV dann wieder punkten.