Blumenthal. Jugend forscht auf schneebedecktem Kunstrasen. So lässt sich das Testspiel des Fußball-Bremen-Ligisten Blumenthaler SV gegen den niedersächsischen Landesligisten TuSG Ritterhude in Kürze zusammenfassen. BSV-Trainer Malte Jaskosch bezeichnete die Bedingungen Sonntagmittag als „grenzwertig“, fand das Spiel, das 3:3 endete, „aber besser als alles andere, was man sonst hätte machen können.“ Mit Ibrahim Fidan und Daniel Rosenfeldt hatte Malte Jaskosch nur zwei ältere Spieler in der Startelf, entsprechend bezeichnete er das ihm zur Verfügung stehende Aufgebot als „extrem jung“.

Die Youngster boten einen Auftritt mit Licht und Schatten. So lobte Jaskosch das gute Kurzpassspiel, die hohen Spielanteile und die Temposteigerung nach der Pause. Nicht gefallen hatte ihm, dass im letzten Platzdrittel zunächst zu wenig Torgefahr entwickelt wurde und in der Defensive einmal mehr krasse Fehler passierten. „Wir müssen ernsthafter, seriöser verteidigen. Wir dürfen nicht nur versuchen, es so zu lösen, dass es toll aussieht“, mahnte Jaskosch. Ritterhudes Trainer Julian Geils konnte besonders mit der ersten Halbzeit gut leben, in der Niklas Kutz die TuSG in der 17. Minute in Führung gebracht hatte. Bei den Ritterhudern zeigte der vom Blumenthaler SV in der Winterpause gekommene Dario Cordes eine Woche vor der geplanten, aber sehr fraglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebs eine engagierte Leistung als Sechser.

Nach der Pause drückte der BSV aufs Tempo, forcierte das Direktspiel und wurde schnell belohnt. Kebba Mboge (47.), Malte Tietze (54./Foulelfmeter) und Paul Marciniak (64.) machten aus dem 0:1-Rückstand eine 3:1-Führung. Dass der BSV noch zwei Treffer von Tobias Böttcher (79.) und Pascal Kranz (87.) kassierte, ärgerte Malte Jaskosch gleich doppelt, weil sein Team das Spiel gut im Griff gehabt habe und weil den Treffern zwei krasse Fehler vorausgegangen seien.

Das nächste Testspiel bestreitet der Blumenthaler SV am Sonnabend, 10. Februar, 11 Uhr, gegen den niedersächsischen Oberligisten TB Uphusen. Die TuSG hat für den Fall, dass das Punktspiel gegen TuS Harsefeld (Sonntag, 15 Uhr) ausfällt, eine Partie mit dem Bremen-Ligisten BTS Neustadt vereinbart.