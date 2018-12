Sean Yannick Windhorst (Zweiter von links), der hier im Hinspiel Grohns Ismail Zivoli verfolgt, war gestern der Matchwinner. (Christian Kosak)

Lemwerder. Das Wetter entsprach den Leistungen auf dem Kunstrasenplatz. Und besonders trübe sind nun die Aussichten für den Fußball-Landesligisten SV Grohn. Nach der 0:1-Niederlage im Nord-Derby beim SV Lemwerder verharren die „Husaren“ weiter auf einem Abstiegsplatz. Spielfazit von Trainer Torben Reiß: „Wir verlieren im Aufbauspiel einfach zu viele Bälle.“

Ein Manko, das den Nordbremern insbesondere im ersten Durchgang die Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis minimierte. Zwar konnten sie die Offensivattacken der Mannschaft von Trainer Norman Stamer, wenn auch oft mit Mühe und Not, meistens ins Leere laufen lassen. Doch bereits in der achten Minute musste der SV Grohn den spielentscheidenden Gegentreffer hinnehmen, weil er den Ball in der eigenen Hälfte verlor und ihn auch nicht im Strafraum aus der Gefahrenzone bringen konnte. Die Folge: Sean Yannik Windhorst hämmerte den Abpraller auch acht Metern zum 1:0 ins Grohner Gehäuse, in dem Torwart Domain Ibrahimas machtlos war.

In der Folgezeit bot der Keeper eine souveräne Vorstellung. Auch als er in der Schlussphase Lemwerders Peter Jascha Begkondu den Ball vor der Nase wegschnappte und plötzlich zu Boden ging. Schiedsrichter Karsten Meyer, mit dessen Entscheidungen die beiden Trainer nicht immer einverstanden waren, hatte ein Foul gesehen und zeigte Begkondu die Rote Karte (81.).

Der Sieg des SV Lemwerder geht unter dem Strich in Ordnung, weil er den Grohnern in der ersten Halbzeit keine Gelegenheit gab, in der Offensive Brauchbares abzuliefern. SVL-Keeper Andrzej Miliszewski musste in den ersten 45 Minuten lediglich eingreifen, um lange Bälle der Gäste aufzufangen. Einen Torschuss der Grohner ließen seine Vorderleute nicht zu. Mehr Arbeit hatte dagegen sein Kollege im anderen Tor. Ibrahimas zeigte sich bei strammen Distanzschüssen von Tobias Lange und Rene Olszak auf dem Posten.

Nach dem Wechsel versuchten Torben Reiß und sein Kollege Matthias Günter, mit einem besonderen Schachzug die Wende einzuleiten. Jannis Kurkiewicz, der in den ersten 45 Minuten quasi als Libero agierte, war nun in vorderster Front der Grohner zu finden. Und auch Ismail Zivoli, der nach der Pause für Ihsan Kepir auflief, sorgte für mehr Druck in der Gäste-Offensive. Der in der 69. Minute fast zum Ausgleich geführt hätte. Nach einer Kopfballvorlage von Kai Michaelis jagte Kurkiewicz die Kugel allerdings aus acht Metern knapp über den SVL-Kasten.

Überhaupt sollte die Schlussphase der Begegnung die rund 40 Zuschauer zumindest in Sachen Spannung für das insgesamt schwache Niveau des Landesliga-Derbys entschädigen. Dem SV Grohn gelangen immer öfter gefährliche Vorstöße nach langen Diagonalpässen, der Deckungsverbund des SV Lemwerder aber funktionierte gut. Und über Rene Olszak, Kapitän Fabian Wilshusen und Elvir Jasarevic liefen schnelle Entlastungsangriffe. In der 72. Minute wechselte Norman Stamer den entkräfteten Jasarevic gegen Levon Hayrapetyan aus, der in der schließlich dazu beitrug, den wichtigen Heim-Dreier in trockene Tücher zu bringen. „Wir haben einen letztlich verdienten Sieg über die Zeit gebracht“, resümierte Norman Stamer und ergänzte: „Am Ende zählen nur die Punkte.“ Und weil seine Mannschaft bei der Verteilung leer ausging, sprach Torben Reiß von einem weiteren Rückschlag. Dennoch sei aufgrund der Großchance für Kurkiewicz ein Remis möglich gewesen.