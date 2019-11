Der SVGO II-Spieler Jonas Pfeiffer war gegen HVH in Torlaune. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Das größere Vergnügen besaßen dabei die Gastgeber, die mit 44:26 siegten und somit ihre makellose Bilanz behielten. Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen III rüttelte ebenfalls nicht an ihrer Bilanz. Beim 22:28-Misserfolg bei der SG Buntentor/Neustadt setzte es die fünfte Schlappe in der fünften Partie.

SV Grambke-Oslebshausen II – HSG Vegesack/Hammersbeck 44:26 (20:10): Der SVGO-II-Trainer Jörg Rutenberg attestierte seiner Mannschaft eine tadellose Vorstellung im Angriff. Nils Zittlosen, Jonas Pfeiffer und Marc Krüger brachten zu dritt mit 25 Treffern mehr als die Hälfte aller Tore der Hausherren an. Jonas Pfeiffer verwandelte drei Siebenmeter, ließ aber auf der anderen Seite auch als einziger Akteur beider Mannschaften einen weiteren Siebenmeter ungenutzt.

HVH-Spieler Sascha Gramberg überragte dabei mit seiner Quote von sechs verwerteten Strafwürfen bei einem halben Dutzend Versuchen. Jörg Rutenberg war nur mit der Abwehrleistung nicht zu 100 Prozent einverstanden. „Aber dass man da irgendwann auch nachlässt, ist normal“, zeigte der Übungsleiter Verständnis für die mangelnde Aufmerksamkeit in der Schlussphase.

„Der SVGO II war ein übermächtiger Gegner für uns. Eine so robust zupackende Abwehr war für viele unserer Spieler Neuland. Daran mussten sie sich erst einmal gewöhnen“, erklärte HVH-Coach Rolf Wieduwilt. Mit diesem Kader gehöre die zweite Mannschaft des SVGO aus seiner Sicht auch nicht in die Bremenliga. „Wir konnten uns besonders im ersten Abschnitt kaum Torchancen herausarbeiten“, berichtete Wieduwilt. Auch gegen das gebundene Spiel des Gegners sei seine Abwehr teilweise überfordert gewesen. „Dazu kam, dass deren Wurfqualität unseren Torhütern Bastian Preuß, René Röse und Jan Schulz kaum Chancen ließen, sich auszuzeichnen. Wir können trotz der hohen Niederlage mit einem guten Gefühl in die kommenden Partien gehen“, betonte Wieduwilt.

SV Grambke-Oslebshausen II: Schimske, Süß; Schmidt (4), Lange, Zittlosen (8), Meyran (1), Wendt (3/2), Stegemann (2), Pfeiffer (9/3), Krüger (8), Bangert, Metzscher (5), Kohrt (3), Hellmann (1).

HSG Vegesack/Hammersbeck: Preuß, Schulz, René Röse; Springer (1/1), Gramberg (9/6), Woelke (4), Przygoda (3), Hinrichs (4), Lisson (1), Sobota, Fasse, Poplawski (4), André Röse.

SG Buntentor/Neustadt II – HSG Schwanewede/Neuenkirchen III 28:22 (13:12): „Das Spiel lief von Anfang an ganz gut für uns“, teilte HSG-III-Spielertrainer René Tants mit. Aufgrund der guten Deckung und einer starken Darbietung von Jendrik Schumann zwischen den Pfosten gestalteten die Gäste diese Begegnung in den ersten 30 Minuten schon sehr ausgeglichen.

Neun Sekunden nach dem Wiederanpfiff egalisierte ein hoch motivierter Tim Trittin sogar zum 13:13. Die Gastgeber stellten ihren Angriff aber im zweiten Abschnitt etwas um.

„Wir haben leider vier bis fünf Angriffe gebraucht, bis wir dies wieder im Griff hatten“, sagte René Tants. Dennoch habe sein Team alles versucht, das Spiel für sich zu entscheiden. Die kleine Verunsicherung des Gastes nutzte die Heimsieben jedoch zu einem vorentscheidenden 20:14-Vorsprung. „Ein Lob geht aber auch an Malte Müller, der in der Rückraum-Mitte das Spiel organisierte“, äußerte sich Tants.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III: Schumann; Siemer (1), Müller (1), Hütten, Trittin (3), Ole Ohlandt (2), Tants (6/4), Garstka, Jonas Dörjes (1), Johannes Siemer (3), Jensen (3), Malte Dörjes (2).