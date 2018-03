Schwanewede. Das war ein verkorkstes ­Wochenende für die Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Während das Oberliga-Team (wie berichtet) knapp mit 17:18 bei der HSG Barnstorf/Diepholz verlor, musste sich die zweite Vertretung in der Landesliga ebenfalls hauchdünn geschlagen geben. Sie stand nach der 29:30-Niederlage beim Lokalrivalen SG HC Bremen/Hastedt II auch mit leeren Händen da.

„Es ist immer bitter, mit einem Tor Unterschied zu verlieren“, sagte HSG-Coach Henning Schomann nach dem Match in der ­Halle am Hastedter Deich. Aber die Auswärtsniederlage sei nicht nötig gewesen, fügte er an. Tatsächlich hatte seine Mannschaft dem Spiel vor allem in der ersten Halbzeit den Stempel aufgedrückt. 15:11 lag sie in der 26. Minute verdient in Front, weil sie sich bis dahin als die spielstärkere Einheit präsentierte. Die mit Niklas Mechau einmal mehr den herausragenden Akteur und Goalgetter aufbot, der insgesamt neun Treffer erzielte. Aber auch alle anderen eingesetzten Schwaneweder Spieler konnten sich in die Torschützenliste einreihen. Zudem standen mit Parathan Sivanathan und Jan-Christoph Morisse zwei zuverlässige Keeper im Kasten der Gäste.

Allerdings deuteten sich in der Schlussphase der ersten Halbzeit Konzentrationsschwächen an. Weil Tempogegenstöße wegen unnötiger Ballverluste misslangen, konnten sich die Hastedter bis zum Pausenpfiff auf 16:17 heranarbeiten. Im zweiten Durchgang erlebten die Zuschauer dann eine komplett ausgeglichene Partie, in der die Gastgeber zwar in der 44. Minute erstmals in Führung gehen konnten (23:22) – den Kontakt aber verloren die „Schwäne“ nicht. Gleichwohl machte sich in der Schlussphase Substanzverlust bei den nur mit zehn Feldspielern angereisten Gästen bemerkbar. Zumal mit Florian Fronz ein Aktivposten in der 53. Minute verletzt ausscheiden musste.

Gleichwohl schöpfte die HSG-Reserve noch einmal Hoffnung, als Niko Ahrens, der insgesamt sechs Tore warf, den 28:28-Ausgleich erzielte (55.). Doch dann machte Hastedts Goalgetter Jan-Hendrik Wöltjen den Sack mit zwei Toren in Folge zu, Thorin Helfers konnte für die Gäste nur noch den Anschlusstreffer zum 29:30 erzielen. Trotz der knappen Niederlage habe seine Mannschaft ein gutes Spiel gemacht und gezeigt, dass sie gutes Landesliga-Format besitze, bilanzierte Henning Schomann.