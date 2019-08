Gerd Janusch steht mit dem SK Bremen-Nord vor einer unerwarteten, aber willkommenen Herausforderung. Die Nordbremer sind Nachrücker in die Landesliga Nord und starten dort am Sonntag, 29. September, mit einem Heimkampf gegen den SV Hellern II in die Saison. (Christian Kosak)

Gerd Janusch: Meldeschluss für die neue Saison war der 30. Juni 2019. Die – in Anführunsstrichen – frohe Botschaft über den möglichen Aufstieg in die Landesliga Nord kam per Telefon durch unseren Vereinsvorsitzenden Bernd Röhl fünf Tage vorher.

Ja, ich habe mich mit allen Mitgliedern des Teams kurz verständigt: Der Tenor war einhellig, Aufstieg angenommen!

In der Verbandsliga lagen wir mit unserer durchschnittlichen DWZ – das ist die Deutsche Wertungszahl, die in etwa die Spielstärke eines Spielers widerspigelt – im oberen Drittel. Jetzt sind wir im unteren Mittelfeld angesiedelt. Aber auch nur deshalb, weil wir mit Tobias Jugelt einen starken Neuzugang an Brett eins gewinnen konnten.

Tobias ist ein Bremer Urgestein, wohnhaft in Delmenhorst und mit 44 im besten Schachalter. Durch den Rückzug der Lilienthaler und unseren Aufstieg will er jetzt mal Bremen-Norder Luft schnuppern. Unser Mannschaftsmitglied Thorsten Döscher fragte gleich bei ihm an und ließ nicht mehr locker...

Sebastian ist beim SKBN groß geworden. Die Signale standen einfach auf Veränderung. Umworben wurde er, glaube ich, schon länger. Ich wünsche ihm bei seinem neuen Verein Lister Turm Hannover in der Landesliga Süd alles Gute!

Ich sagte es ja schon, nimmt man allein den Durchschnitt der DWZ, dann wäre ein sechster oder siebter Platz und damit der Klassenerhalt drin. Mit Jörn Krüger haben wir einen Spieler reaktiviert. Das Bremen-Norder Urgestein arbeitete lange im Ausland und steht jetzt wieder für uns zur Verfügung.

Favorit ist ganz klar der SV Werder Bremen III. Mit einer durchnittlichen DWZ von 2225 an den ersten acht Brettern liegen sie um über 100 Punkte vor der Bremer Schachgesellschaft (Schnitt 2110), womit auch schon die Favoriten genannt sind. Mit den anderen Mannschaften sollten wir an einem guten Tag auf Augenhöhe sein. Wichtig wird es sein, gleich gut in die Saison zu starten, wenn es am Sonntag, 29. September, gegen den SV Hellern losgeht.

Zur Person

Gerd Janosch (58)

kehrt nach vier Jahren Abstinenz mit dem Schachklub Bremen-Nord (wie bereits berichtet) in der kommenden Serie als Nachrücker wieder in die Landesliga Nord zurück. Der Mannschaftsführer erklärt, wie es dazu kam und wie die Crew personell aufgestellt ist. Der Informationstechniker gehört dem Klub bereits seit 25 Jahren an.