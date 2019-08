Macht auch in der Landesliga seine Buden: Milan Meyer traf für Türkspor beim 5:5 gegen Vatan Spor zweimal. (Maximilian von Lachner)

Blumenthal. „Mehr kann man den Zuschauern nicht bieten.“ Dieses Fazit zog nicht nur Bahadir Kilickeser, Trainer des SV Türkspor, sondern sicherlich auch viele der 175 Augenzeugen des rassigen Derbys in der Fußball-Landesliga zwischen dem SV Türkspor und dem Bremen-Liga-Absteiger KSV Vatan Spor. Am Ende hieß es 5:5 (2:2) nach einer spannenden Schlussphase mit vier Toren in den letzten 20 Minuten und insgesamt drei Foulelfmetern in den 90 Minuten.

Auf dem Kunstrasenplatz des Burgwall sollte die Ruhe, mit der beide Teams zunächst ins Spiel starteten, bald trügen. Denn nachdem Milan Meyer nach einer Kopfballverlängerung von John-Marvin Halstenberg zunächst alleine auf das gegnerische Tor zugelaufen war, aber den Ball am Gehäuse vorbei legte (13.), erzielte derselbe Spieler vier Minuten später mit einem schönen Distanzschuss die Führung für die Gastgeber. Und gegen den etwas schwerfällig wirkenden Vatan-Torhüter Safa Kilic setzte Sezer Aydin per Flachschuss nach 32 Minuten noch einen drauf. Diesen Vorsprung brachten die Platzherren jedoch nicht in die Halbzeitpause. Ein umstrittener Foulelfmeter brachte Vatan Spor wieder heran (37.), und kurz vor dem Pausenpfiff zeigte Schiedsrichter Sebastian Berger (TSV Farge-Rekum) erneut auf den ominösen Punkt. Berger unterstellte Türkspors Ralf Bela Prieß einen Schubser gegen Bekim Erkoceviq, dieser nutze die Gelegenheit und verwandelte seinen zweiten Strafstoß zum 2:2 (45. +2).

Noch ein Schubser, noch ein Elfer

Der SV Türkspor eröffnete die rassige zweite Spielhälfte mit zwei knapp verzogenen direkten Freistößen, ehe Milan Meyer konsequenterweise ebenfalls zum Strafstoßpunkt schreiten durfte. Sebastian Berger hatte nach einer Freistoß-Flanke einen Schubser an Sinan Alija im 16-Meter-Raum geahndet. Milan Meyer erzielte die erneute Türkspor-Führung (60.), und gleich im folgenden Spielzug drosch Sinan Alija das Spielgerät nach einem Konter mit voller Wucht von halbrechts halbhoch ins kurze Eck – 4:2 für die Gastgeber (61.).

Doch Türkspor konnte diesen erneuten Zwei-Tore-Vorsprung wiederum nicht halten. Zunächst war Vatan-Kapitän Isaac Kofi Donyina nach einem Eckball freistehend am langen Eck zur Stelle (74.), dann glich Francesko Mesuti auf Vorlage von Arlin Saja sogar aus (83.). Und nach einem Türkspor-Fehlpass ging der eingewechselte Ibrahim Djassa Koua auf dem rechten Flügel auf und davon, dessen Hereingabe verwandelte Glen Saja in der Mitte zum 5:4 für die Gäste (84.). Es spricht allerdings für den SV Türkspor, dass Yasin Chaaban per Kopfball auf Flanke von Ali Atris wiederum der Ausgleich gelang (88.). Chaaban hatte in der dritten Minute der Nachspielzeit sogar noch die Chance zum Siegtreffer, traf aber nur das Außennetz.

„Es war ein Auf und Ab, das 5:5 geht in Ordnung. Letztlich müssen sich beide Mannschaften mit dem einen Punkt zufrieden geben, allein, er bringt keinen von uns weiter. Von den Torchancen her würde ich sagen, dass wir ein, zwei klarere Gelegenheiten mehr als Vatan hatten“, lautete das Resümee von Bahadir Kilickeser. Während es auf dem Platz unter der Leitung vom umsichtigen Unparteiischen Sebastian Berger verhältnismäßig ruhig zugegangen war, entluden sich nach dem Abpfiff auf dem Weg in die Kabinen die Emotionen bei einigen Spielern beider Mannschaften. Es kam zu Wortgefechten und leichten Handgreiflichkeiten.