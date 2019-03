Galt in der Werder-Jugend als hoffnungsvolles Talent: Samet Polatgil, der über DJK Blumenthal zurück in die Bremen-Liga will. (Maximilian von Lachner)

Blumenthal. Ein Werder-Fan im HSV-Trikot. Wie geht das denn zusammen? Diese Frage wird Samet Polatgil häufig gestellt. Der Winter-Neuzugang des Fußball-Landesligisten der DJK Germania Blumenthal ist der Schwager von Aaron Hunt, dem Mittelfeld-Regisseurs des Hamburger SV. Als Hunt noch für den VfL Wolfsburg kickte, trug Polatgil auch ein Trikot der „Wölfe“. „Wenn es gegen Werder geht, halte ich aber zu den Grün-Weißen. Schließlich bin ich Bremer“, versichert der 27-Jährige.

Samet Polatgil hat einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass seine Schwester Semra vor fast einem Jahrzehnt mit Aaron Hunt zusammenkam. Semra Polatgil, die früher für den Frauen-Regionalligisten TV Jahn Delmenhorst auflief, unterzog sich ebenso wie ihr Bruder Samet wegen einer Knieverletzung einer Physiotherapie am Weserstadion. Samet Polatgil gehörte Werders Kader der Bundesliga-A-Junioren an und kannte deshalb bereits Aaron Hunt, der nach einer Schambeinentzündung gerade für sein Comeback bei den Profis schuftete. Hunt warf ein Auge auf seine Schwester, sei aber zu schüchtern gewesen, sie anzusprechen. „Aaron wollte mir erst nicht glauben, dass Semra meine Schwester ist. Ich habe dann gegenseitige Grüße ausgerichtet“, verrät Samet Polatgil. So habe die Beziehung ihren Anfang genommen.

Semra und Aaron Hunt sind regelmäßige Besucher im Elternhaus der Polatgils. „Aaron liebt das türkische Essen meiner Mutter Fevziye“, berichtet Samet Polatgil. Dieser hat vier ältere Schwestern, die allesamt verheiratet sind, und lebt als Einziger noch bei der Mama. Vater Mustafa verstarb vor drei Jahren. „Ich verstehe mich mega mit Aaron. Er ist ein sehr hilfsbereiter Mensch. Und das sage ich nicht, weil er mein Schwager ist“, betont Samet Polatgil. Er spreche mit dem Fußball-Profi über Gott und die Welt. Am liebsten zocken die beiden aber Fifa-Soccer an der Playstation.

Unter Skripnik, Wolter und Votava

Samet Polatgil stand einst selbst vor einer Profi-Karriere. Im Alter von 15 Jahren wechselte der Aumunder zu Werder Bremen. Hier trainierte er unter Viktor Skripnik, Thomas Wolter und Mirko Votava. In der U16 war ein gewisser Florian Kohfeldt sein Co-Trainer. Mit Kohfeldt absolvierte er damals auch ein Trainingslager in Südkorea. „Ich habe schon damals gewusst, dass Florian mal ein Großer seiner Zunft wird, wenn er am Ball bleibt. Er ist wie ein Freund zu den Spielern, redet aber auch Klartext, wenn es nötig ist“, plaudert Polatgil aus dem Nähkästchen.

Als bei Samet Polatgil die Weichen für eine mögliche Profi-Karriere bei den A-Junioren gestellt wurden, zog er sich einen Kreuzbandriss zu. Später gesellte sich auch noch ein Riss des Kreuzbandes im anderen Knie dazu. Deshalb wurde es nichts mit der großen Laufbahn. Er schnürte seine Stiefel stattdessen unter anderem bereits für den OSC Bremerhaven, SV Türkspor, FC Union 60 und den KSV Hicretspor. Zuletzt spielte er wieder einmal für den TSV Lesum-Burgdamm, legte dann aber eine Pause ein. Sein Kumpel Bilal Subasoglu überredete ihn nun zu einem Comeback bei der DJK. Polatgil kündigt aber bereits jetzt seinen Wechsel zur neuen Saison an. „Ich habe den Ehrgeiz, zumindest in der Bremen-Liga zu spielen“, teilt der Außendienstmitarbeiter mit, der im Auftrag einer Firma aus Stuttgart Früchte an Supermärkte verkauft. Der Nordbremer ist allerdings Mitglied des Hamburger Standortes der türkischen Firma.

Auch aus diesem Grunde besucht Samet Polatgil die meisten Heimspiele des Hamburger SV, der bekanntlich gerade versucht, die Rückkehr in die Beletage des deutschen Fußballs zu realisieren. Der Familie Polatgil stehen vier VIP-Karten für den Logenbereich im Volksparkstadion zur Verfügung. „Ich gehe richtig ab im Stadion“, berichtet Samet Polatgil. Beim 1:0-Heimsieg der Hamburger über Dynamo Dresden habe er aber einem seiner Schwager den Vortritt gelassen. „Da Aaron jedoch ohnehin verletzt war, habe ich gerne verzichtet. Außerdem musste ich sowieso arbeiten“, sagt Samet Polatgil. Aaron Hunts Vertrag beim HSV läuft noch bis Juni 2020. „Mein Schwager hegt aber immer noch den Traum, einmal im Ausland zu spielen“, erklärt Polatgil. Bisher seien alle Versuche immer im letzten Moment aus verschiedenen Gründen gescheitert.

Zum Rückrunden-Auftakt in der Landesliga Bremen wurde Samet Polatgil nach 71 Minuten bei der 1:3-Niederlage bei OT Bremen eingewechselt. Beim 2:2 gegen den SC Vahr Blockdiek spielte er dann schon eine halbe Stunde. Beim 1:8 gegen TuS Komet Arsten stand er in der Startelf, beim 3:5 gegen FC Union 60 fehlte er allerdings. „Aber auch wenn mit meinen Knien wieder alles in Ordnung ist, ist es nicht mehr wie früher“, räumt der gelernte Stürmer ein. Ihm fehle es vor allem noch an der Spritzigkeit. Mit regelmäßigem Training wolle er aber seine konditionellen Defizite schnell ausgleichen.

Die Bremen-Liga im Visier

Auch wenn er sich langfristig eher bei einem Bremen-Ligisten sehe, wolle er sich nun voll und ganz auf seine Aufgabe bei der DJK Germania Blumenthal konzentrieren. „Wir sind auch noch nicht gerettet. Die zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze können ganz schnell weg sein“, warnt der frühere Bremer Auswahlspieler, der unter Coach Jens Heine an den Ländervergleichs-Wettkämpfen in Duisburg teilnahm. Vom ehemaligen Übungsleiter der SG Aumund-Vegesack schwärmt Samet Polatgil in den höchsten Tönen: „Jens ist ein super Trainer und auch menschlich ein guter Typ.“

Im Hause Polatgil in Aumund können auch die Frauen beim Thema Fußball mitreden. So erwarb Semra Hunt vor einigen Jahren sogar zwei Trainer-Lizenzen. Die studierte Sozialpädagogin ist hochschwanger und erwartet ihr erstes Kind. Aaron Hunt hat aus einer früheren Beziehung bereits einen zwölfjährigen Sohn. Das üppige Gehalt seines Schwagers neidet Samet Polatgil ihm nicht: „Ich bin schließlich gläubiger Moslem. Da darf man nicht hinterhältig sein, sondern muss auch gönnen können.“ Aaron Hunt passe auch als Christ wunderbar in die Familie.