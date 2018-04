Schwanewede. Wer muss neben dem vom Spielbetrieb abgemeldeten TuS Komet Arsten II die Handball-Landesklasse der Damen verlassen? Diese Frage bleibt auch gut drei Wochen vor Saisonende unbeantwortet. Allerdings hat das Team von Trainer Ulf Ziehmer bereits ein Spiel mehr absolviert als der Abstiegskonkurrent aus dem Landkreis Stade.

Dennoch ist der HSG-Coach Optimist. Seine Rechnung: Nach dem letzten Spieltag sind die HSG und Bützfleth punktgleich, aber sein Team verbleibt aufgrund des besseren Torverhältnisses in der Landesklasse.

Im jüngsten Heimspiel gegen den Tabellensechsten aus der Samtgemeinde Thedinghausen war denn auch kein Leistungsunterschied zu erkennen. Allerdings musste die HSG bis zum Schluss um den Punktgewinn bangen. Doch einmal mehr konnten sich die Schwanewederinnen auf die wurfgewaltige Marissa Deters verlassen. Sie hatte das Ziehmer-Team nach 24 Sekunden in Führung gebracht und glich den Zwei-Tore-Rückstand am Ende mit „zwei Kanonenkugeln“ aus (58./59.) aus, wie ihr Coach es formulierte.

Insgesamt erzielte Deters neun der 27 Tore. In einer schwungvollen Partie, in der die Offensivqualitäten beider Mannschaften überwogen. „Wir waren im Angriff stark, haben in der Abwehr aber Probleme gehabt“, lautete das Fazit von Ulf Ziehmer. Die Defensivschwächen bügelte indes Torhüterin Janina Lehmann aus. Sie brachte die Intschederinnen mit starken Paraden ein ums andere Mal zur Verzweiflung.

Wie eng die Begegnung war, dokumentiert der Spielbericht: Der HSG gelang es nur einmal mit drei Toren in Führung zu gehen (35.), erst drei Minuten vor Schluss lagen die Gäste einmal mit zwei Treffern in Front (27:25) – elf Mal stand es in den 60 Spielminuten unentschieden.

Die erste Schwaneweder Damenmannschaft hat jetzt noch drei Punktspiele zu absolvieren; allesamt auswärts. Beim ATSV Habenhausen II (15. April), bei der SG Arbergen-Mahndorf (21. April) und beim TS Woltmershausen (5. Mai.)

HSG Schwanwede/Neuenkirchen: Lehmann; Frank, Woelke (6), Neumann, Luhrmann, Behrens, Lüllmann (1), Hanke (2), Klenner (2), Deters (9/2), Meierhöfer (5/1), Augistiniak, Buth (1), Jäger (1).