Im Burgwallstadion trifft der Blumenthaler SV II (Rang zwei) auf den Drittplatzierten Habenhauser FV II. Die Gäste müssen in Blumenthal auf dem Kunstrasenplatz unbedingt einen Dreier einfahren, um in der kommenden Saison in der Bezirksliga zu spielen. Der Burgwall-Elf reicht zur direkten Rückkehr schon ein Unentschieden.

Fußball-Herz – was willst du mehr! Der BSV-Spielertrainer Sven Landwehr freut sich natürlich auf diese Begegnung, muss aber nach der 3:4-Niederlage gegen SVGO Bremen auf fünf Spieler verzichten: Jannik Stein, Janis Hennecke, Niklas Ludwig, Philipp Wode (erneuter Kreuzbandriss) und Tristan Geier. Vor drei Wochen klappte es daheim aus Blumenthaler Sicht bereits vorzüglich. Da bezwang der Hausherr den Meister Bremer SV II mit 2:1 und feierte anschließend vor Ort den wichtigen Sieg. Das möchten die Nordbremer um Sven Landwehr auf der anschließenden Abschlussfeier gerne wiederholen. „Es feiert sich dann auf jeden Fall besser mit einem Aufstieg. Das war ja auch von Anfang an mein Ziel“, äußerte sich Sven Landwehr, der in dieser Saison sich schwerpunktmäßig auf den Kader der zweiten Mannschaft konzentrierte.

„Wir sind nicht aktiv auf die Erste zugegangen und haben Spieler angefordert“, meinte Landwehr, der auf eine große Unterstützung der Fans hofft, damit es klappt – mit dem Sprung in die Bezirksliga. „Es lohnt sich an diesem Sonnabend auf jeden Fall zum Burgwall zu kommen. Es geht ja für beide Mannschaften um alles“ (Landwehr).