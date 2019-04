Rönnebeck. Der Neurönnebecker TV zerlegte den SV Werder Bremen V beim 12:0-Kantersieg in der Fußball-Kreisliga B Bremen in Einzelteile. Der Gast war nur mit sieben Akteuren angetreten. So rollte eine Angriffslawine auf das Werder-Tor zu. „Respekt an den Gegner, dass die das durchgezogen haben“, sagte Oktay Özdemir. Der NTV-Trainer spendierte so dem Gast für das Antreten nach dem Abpfiff Getränke. Neun verschiedene Rönnebecker trafen – Jimale Osman, Shirwan Khalef und Ertugrul Asli vollstreckten beim Einbahnstraßen-Fußball doppelt.