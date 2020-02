Grambke. Die Zuschauer des SV Grambke-Oslebshausen begannen nach dem 18:12 (6:6)-Heimsieg in der Handball-Landesliga Männer gegen den VfL Fredenbeck III zu scherzen. „Wann wird denn nun die zweite Halbzeit angepfiffen?“, hieß es nach den 60 kuriosen Spielminuten. Die Stimmung war bei den Gelb-Blauen nach der überraschend gewonnenen Abwehrschlacht gegen den nahezu in Bestbesetzung angetretenen Tabellensiebten bestens. Denn damit rücken sie wieder auf den Relegationsplatz vor, mit nur noch zwei Zählern Rückstand auf den Viertletzten, die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II.

Die überragende Nordbremer Verteidigung hatte ihren Ursprung in zwei Spielern: Den aus der zweiten Mannschaft aushelfenden Nils Zittlosen und Bengt Kohrt, die das Deckungszentrum komplett dicht stellten. „Die beiden waren für uns enorm wichtig, weil wir damit, inklusive der Halbverteidiger, eine Wand von über 1,93 Meter stellen konnten“, lobte SVGO-Trainer Marcel Hägermann. Außerdem ließen die beiden das gefürchtete VfL-Kreisläuferspiel nicht zu.

Dahinter stand wiederum mit Fynn Bödeker der überragende Rückhalt. Vor dem Seitenwechsel stellte sich der SVGO-Torwart 57 Prozent der gegnerischen Würfe erfolgreich in den Weg, im zweiten Durchgang waren es sogar unfassbare 67 Prozent – oft frei durch Auge in Auge mit den Fredenbecker Werfern. „Ich hatte halt einen glücklichen Tag“, winkte der personifizierte Albtraum der Gäste ab, „bei dem genialen Innenblock konnte ich mich ja auch auf die Ecken konzentrieren.“ Wenn man dem SVGO einen Vorwurf machen kann, dann waren es die großen Nachlässigkeiten vor allem im Überzahlspiel im Angriff. Dadurch führten sie nach 24 Minuten nur mit 6:2 und verspielten diesen Vorsprung bis zur Pause (6:6). Hägermann: „Wir sind in solchen Situationen immer noch zu nervös, anstatt ruhig zu bleiben und die spielerische Linie zu bewahren.“.

Die Begegnung steuerte im zweiten Durchgang auf die entscheidende Phase zu, als die Hausherren nach dem 8:10-Rückstand (39.) eine Viertelstunde keinen Gegentreffer mehr zuließen und sich auf 14:10 absetzen.

„Ich hatte meinem Team vor dem Spiel auf den Weg gegeben, dass wir in der Halle diesmal in der Kabine Nummer sieben sitzen und uns jetzt gefälligst auch die Punkte sechs und sieben holen werden“, verriet Marcel Hägermann. Um das fortzusetzen, sollte er beim kommenden Gastspiel bei der SG Arbergen-Mahndorf tunlichst die Zahl neun auf die Kabinentür kleben.

Weitere Informationen

SV Grambke-Oslebshs. – VfL Fredenbeck 18:12 (6:6)

SV Grambke-Oslebshausen: Bödeker, Schimske; N. Feldermann (2), P. Hinrichs (5), Bülow (1), Kohrt, F. Hinrichs (1), Rüttjerott, L. Feldermann, Wilken (2), Hägermann, Hergert (2/2), Schmidt (2), Zittlosen (3)

Siebenmeter: 3/2 – 5/4

Zeitstrafen: 7 – 8 ELO