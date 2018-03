Bremen-Nord/Schwanewede. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle haben die Handballer des SV Grambke-Oslebshausen II innerhalb weniger Tage erlebt. Nach dem überraschenden Finaleinzug im Pokalwettbewerb dank eines 30:26-Erfolges über den Zweiten der Landesklasse, SG Buntentor/Neustadt, mussten die Schützlinge von Trainer Jörg Rutenberg mit einer 19:20-­Schlappe gegen das dritte Team des eigenen Klubs einen Rückschlag im Kampf um den Wiederaufstieg hinnehmen. Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen III vermochte dem Zweiten keine Schützenhilfe zu leisten und war bei der 20:40-Schlappe beim Klassenprimus SG Findorff chancenlos.

SV Grambke-Oslebshausen II – SG Buntentor/Neustadt 30:26 (18:12): Der Erfolg verwundert umso mehr, als dass die Gastgeber auch noch große Personalsorgen zu beklagen hatten. Es fehlten Arne Hellmann, Dennis Gerber und Kolja Bangert. Kurzfristig sagte dann auch noch Bengt-Jendrik Kohrt wegen einer Daumenverletzung ab. Dafür half Adrian Rüttjerott aus der ersten Formation aus und ersetzte in der Schlussphase Dennis Behrmann am Kreis. Behrmann tobte sich derweil zusammen mit Marlon Allerheiligen in der Mitte aus. „Beide absolvierten ein sehr gutes Spiel“, urteilte Jörg Rutenberg.

Der Start verlief nicht besonders rosig für den Außenseiter (7./2:4). Dennis Behrmann drehte den Spieß später jedoch mit seinem Treffer zum 7:6 um. In der Folgezeit zog der Bremenligist mit sechs Toren davon. „Buntentor hat uns mit Sicherheit ein wenig unterschätzt“, sagte Rutenberg. Dies war nach der Pause nicht mehr der Fall. Der Gast glich Mitte der zweiten Hälfte zum 22:22 aus. Doch die Hausherren schlugen mit einer 26:23-Führung zurück. „Wir haben viel richtig gemacht und zum Schluss auf eine 6:0-Deckung umgestellt“, ließ Jörg Rutenberg wissen. Im Finale treffen die Nordbremer nun auf die HSG Lesum/St. Magnus.

SV Grambke-Oslebshausen II: Mulinski, Schimske; Schmidt (1), Lange (2), Allerheiligen (9), Stellmascek, Wendt (8/4), Stegemann (1), Pfeiffer (2), Behrmann (5), Metzscher (1), Rüttjerott (1).

SV Grambke-Oslebshausen III – SV Grambke-Oslebshausen II 20:19 (11:13): „Gegen unsere zweite Mannschaft sind es schon immer besondere Spiele gewesen. Dabei konnten wir endlich den ersten Sieg feiern“, zog Spielertrainer Simon Belis von der Dritten eine positive Bilanz. Bis zum 7:7 nach einer Viertelstunde liefen die Gastgeber immer einem knappen Rückstand hinterher. „Wir waren aber trotzdem die komplette ­erste Hälfte gleichwertig“, betonte Belis. Es sei ein umkämpftes, aber nicht unfaires Vereinsderby gewesen. „An dem Gesamteindruck ändert auch die Rote Karte gegen Philipp Beckmann kurz nach der Pause nach einem Foul bei einen Tempogegenstoß nichts“, versicherte Simon Belis. Ganz klar entscheidend sei die Einstellung seiner Formation gewesen. Die Verteilung der Tore deute darauf hin, dass niemand gesondert hervorzuheben sei. Nach nunmehr vier Siegen in Folge schaut das Team auf ein ausgeglichenes Punktekonto und ein positives Torverhältnis. „Es war ein rundum gelungener Tag, den die meisten von uns auch ausgiebig gefeiert haben“, berichtete Simon Belis.

Sein Gegenüber Jörg Rutenberg ­erkannte den Sieg des Außenseiters neidlos an: „­Unsere dritte Mannschaft war um ein paar Prozentpunkte bissiger und hat das Spiel somit auch verdient gewonnen. Der Underdog hatte etwas mehr Feuer.“ Wenn der SVGO III immer seine gesamten Leute dabei habe, gehöre das Team für ihn auch zu den Spitzenformationen der Bremenliga. Während Rutenberg mit der Leistung seiner Formation in der Defensive durchaus zufrieden gewesen sei, so habe der Schuh im Angriff gedrückt. Nur bis zum 6:2 nach knapp elf Minuten klappte es vorne noch so einigermaßen.

Als Ansgar Metzscher in der 58. Minute das 19:18 für den Gast markiert hatte, schien ein Sieg des Titelaspiranten möglich zu sein. Doch Sebastian Dunker und Tobias Götz wendeten das Blatt noch mit ihren Treffern zur einzigen Führung der „Dritten“ nach dem Pausentee. „Wir lassen uns aber ­unsere vorherigen guten Leistungen nicht kaputtmachen. Solch ein vereinsinternes Spiel ist immer etwas ganz Spezielles“, gab Rutenberg zu bedenken.

SV Grambke-Oslebshausen III: Logemann, Walther; Dunker (5), Koza (1), Schmidt, Dietze, Pahler (2), Haupt, Götz (3), Michael (4/1), Belis (1), Buhrdorf, Siuts (2/1), Beckmann (2).

SV Grambke-Oslebshausen II: Mulinski, Schimske; Humann (1), Behrmann (2), Ostendorf (1), Bangert, Metzscher (2), Schmidt, Allerheiligen (4), Stellmascek, Wendt (6/4), Gerber (2), Stegemann, Pfeiffer (1).

SG Findorff – HSG Schwanewede/Neuenkirchen III 40:20 (16:9): „ Wir hatten wegen Grippe und Erkältungskrankheiten mit personellen Problemen zu kämpfen“, informierte HSG-Spielertrainer René Tants. So hätten gleich vier Akteure angeschlagen mitgewirkt, um überhaupt spielfähig zu sein. „Trotzdem konnten wir die Findorffer bis zur zwölften Minute doch ein bisschen ärgern“, teilte Tants mit. Nach neun Minuten glich Tants in einer offenen Anfangsphase zum 4:4 aus. „Danach ging uns aber die ­Puste aus. Wir haben uns zu viele technische Fehler erlaubt und eine schlechte Trefferquote an den Tag gelegt“, bedauerte René Tants. So zog der Titelkandidat auch auf 13:6 davon.

Nach dem Seitenwechsel baute der Favorit seinen Vorsprung kontinuierlich weiter aus. Mit einem 8:2-Lauf gleich nach der ­Pause zum 25:11 stellte der Klassenbeste die Weichen endgültig auf Erfolg. In der Schlussphase betrieb der Außenseiter noch ein wenig Ergebniskosmetik. Die Findorffer liegen somit in der Tabelle wieder zwei Punkte vor dem SV Grambke-Oslebshausen II.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III: Schumann, Schäfer; Garstka (3), Thole, Eggers, Dörjes (3), Wischhusen (2), Tants (10), Becker, Evers (2).