Wallhöfens langjähriger Erfolgstrainer Oliver Schilling zieht die Reißleine und stellt vorzeitig sein Amt zur Verfügung. (Werner Maass)

Wallhöfen. Äußerst selten war ein Name so eng mit einem Verein verbunden wie der von Oliver Schilling mit dem TSV Wallhöfen. Nun gab der Trainer des Fußball-Bezirksliga-Schlusslichts am Dienstagabend nach 34 Jahren im Klub überraschend seinen sofortigen Rücktritt bekannt. Zumindest die letzten zwölf Spiele wird der TSV von Patrick Bauer betreut, der an diesem Donnerstag erstmals das Training leiten und am Sonntag gegen den TuS Zeven sein Heimdebüt an der Seitenlinie geben wird.

Es ist kein Wunder, dass Oliver Schilling besonders wehmütig auf seine Zeit in Wallhöfen zurückblickt. Schließlich ist es sein Heimatverein, in dem er im Alter von sechs Jahren selbst das Fußballspielen lernte und besonders die ausgeprägte Kameradschaft genoss. Noch während seiner aktiven Karriere verdiente er sich als Jugendtrainer erste Meriten. Besonders ins Schwärmen geriet Schilling immer wieder, wenn er an den begeisterungsfähigen 1987er-Jahrgang mit großen Talenten wie Dennis Heineke erinnert wurde. Nachdem er 2010 die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hatte, wurde er übergangslos Trainer des damaligen Kreisligisten. Bereits in seiner zweiten Saison als Trainer gewann Schillings Team mit riesigem Vorsprung die Meisterschaft und stieg in die Bezirksliga auf. Die Erfolgsgeschichte kannte zunächst keine Grenzen. In den ersten zwei Bezirksligajahren prägte Wallhöfen das Geschehen mit Schillings vielerorts gleichermaßen bewunderter und gefürchteter Ballbesitz-Philosophie sowie gnadenloser Offensive und klopfte sogar in der Relegation ans Tor zur Landesliga an. „Eine überragende Zeit, in der wir im Landkreis wohl den besten Fußball gespielt haben“, blickt der 39-Jährige zurück. Doch mit den herausragenden Ergebnissen begann auch das Dilemma. Die Erfolge weckten Begehrlichkeiten. Leistungsträger gingen verloren, die Erwartungen blieben dennoch hoch. Obwohl der TSV zuletzt nicht mehr über die große Qualität im Nachwuchsbereich verfügte und sich Löcher kaum noch schließen ließen. „Deshalb war die Entwicklung, deren negativen Höhepunkt wir heute erleben, bereits vor mindestens vier Jahren absehbar“, erklärt Schilling, der sich bereits damals eine Unterstützung des Vorstandes gewünscht hätte: „Ohne den einen oder anderen Fahrservice, ohne Fahrtgelder oder eine entsprechende Ausrüstung können wir die immer weniger werdenden Talente in unserer Region nicht vom TSV überzeugen.“

Exemplarisch nennt Schilling Bornreihes heutigen Leistungsträger Steffen Dietrich, der seinerzeit in Wallhöfen anklopfte, die Verhandlungen dann aber an den genannten „Kleinigkeiten“ (Schilling) scheiterten. Reaktionen vom Vorstand blieben aus, weshalb Schilling nun zu der Einsicht kommt, dass er damals schon das Handtuch hätte werfen müssen. Dass er es zu diesem Zeitpunkt nicht getan hat, liegt in seinem Fall vor allem in der Vereinstreue begründet. „Ich hätte zweifellos ein schlechtes Gewissen gehabt und wollte auch meine Spieler damals nicht im Stich lassen“, so Schilling.

Im April 2018, genauer gesagt nach der 0:5-Niederlage in Bothel, ist der Zeitpunkt des Abschieds aber erreicht. „Es ist kein Geheimnis, dass sich unsere Wege am Saisonende getrennt hätten, aber das Maß war jetzt einfach voll“, erläutert Schilling bewegt. Denn seine Forderungen an den Vorstand sind nicht erhört worden, Neuzugänge im Winter blieben aus. Und nun vermisste Schilling auch noch den bedingungslosen Einsatz seiner Mannschaft, obwohl diese im Abstiegskampf mit dem Rücken zur Wand steht. Engagement, das Schilling als Trainer stets vorgelebt hat: „Natürlich habe ich über die Jahre auch Fehler gemacht, vor allem bei personellen Entscheidungen, aber ich habe immer versucht, alles zu geben.“

Irgendwie passt es, dass Schilling seinen Verein selbst in der schwärzesten Stunde nicht im Stich lässt. Denn seinen Nachfolger Patrick Bauer hat Schilling selbst vorgeschlagen: „Ich halte extrem viel von ihm.“ Der Ex-Trainer des Habenhauser FV und der SG Findorff wird den Tabellenletzten zumindest bis zum Saisonende betreuen. „So sind wir zunächst einmal verblieben“, bestätigt der 2. Vorsitzende des TSV Wallhöfen, Uwe Bullwinkel.