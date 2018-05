Gegen JFV Calenberger Land Vorbereiter und Vollstrecker: Blumenthals Alexander Koscheck (am Ball). (Christian Kosak)

Blumenthal. Die A-Junioren des Fußball-Regionalligisten Blumenthaler SV haben gestern eine beeindruckende Reaktion auf die 1:6-Pleite beim FC Eintracht Norderstedt am Sonnabend gezeigt. Sie gewannen im heimischen Burgwall-Stadion das Nachholspiel gegen den Tabellenvierten JFV Calenberger Land mit 4:3 (1:1) und verbesserten ihre Position im Kampf um den Klassenerhalt entscheidend. "Das war Charakter", lobte Carsten Herbst aus dem Trainer-Quartett das komplette Team nach dem ersehnten Schlusspfiff im Mannschaftskreis.

Die verbleibenden Minuten vergingen dabei wie gefühlte Stunden, denn den Nordbremern war es nach einem scheinbar sicheren 4:1 nicht gelungen, Ruhe ins Spiel zu bringen. Und so brachten die Treffer zum 2:4 (69.) und 3:4 (78.) sie gehörig in Bedrängnis. Fortan wurde jede Rettungstat und jeder lange Ball, der für einen Augenblick Luft verschaffte, an der Außenlinie beklatscht. Vor allem das starke Innenverteidiger-Duo Joschka Labinsky/Fabian Herbst sorgte in der Endphase dafür, dass der Ball nicht ein viertes Mal die eigene Torlinie überquerte. Neben Labinsky und Herbst gab es aber eine ganz Reihe weiterer Matchwinner. So glänzte Mola Lamine Khan als zweifacher Torschütze, Außenverteidiger Henning Prüße als zweimaliger Vorbereiter, Jeremy Rostowski mit einem Traumtor und Mamadou als Sechser, der Kilometergeld verdient gehabt hätte. Aber auch alle anderen brachten sich hervorragend ein und waren besondere Steinchen im Sieger-Mosaik.

Khan eröffnet das Spektakel

Es deutete sich früh an, dass es ein Spektakel im Burgwall-Stadion geben könnte. Mahdi Matar scheiterte am Gäste-Keeper (5.), und auf der Gegenseite riss Roy Schleinecke die Fäuste hoch (10.) und Joschka Labinsky rettete auf der Linie (16.). Der Blumenthaler Führungstreffer (19.) entsprang einer von Mamadou Sow eingeleiteten Kombination über viele Stationen, letztlich legte der plötzlich links auftauchende Alexander Koscheck maßgerecht für den aus kurzer Distanz vollstreckenden Torschützen Mola Lamine Khan auf.

Danach zeigten die Gäste, warum sie im oberen Drittel stehen. Mit hohem Pressing erhöhte sie den Druck und gestatteten dem BSV kaum Entlastung. Das 1:1 (28.), bei dem Keeper Roy Schleinecke im Luftkampf nicht gut aussah, war die logische Folge. Nach der Pause erhielt Mamadou von den oftmals zu offensiv denkenden Mittelfeldnebenleuten nach Halbzeitanweisung von Neu-Trainer Tarek El-Achmar mehr Unterstützung und der BSV konnte seine Qualitäten im Umschaltspiel besser zur Geltung bringen. Das schönste Tor des Tages gelang dem seit Wochen in guter Form spielenden Jeremy Rostowski fünf Minuten nach der Pause. Er nahm den Ball nach lang gezogener Flanke von Hennig Prüße direkt und setzte ihn zum 2:1 in die Maschen. Im Acht-Minuten-Takt erhöhte der BSV auf 4:1. Zunächst bereitete Mahdi Matar mit einem Solo durch das gesamte Mittelfeld das 3:1 von Alexander Koscheck vor (58.), dann gelang Mola Lamine Khan nach perfekter Flanke von Henning Prüße per Kopf das 4:1 (66.).

Der BSV war im Freudentaumel. Und vergaß dabei, defensiv zu denken und zu arbeiten. "Wir wollten mehr", verriet Mamadou Sow, dass der Hunger nach dem fünften Tor groß war. Stattdessen kam der JFV Calenberger Land zurück und war drauf und dran, noch ein Remis zu erreichen. Doch der bedingungslose Kampf um jeden Zentimeter Boden wurde schließlich belohnt. Auch von Carsten Herbst mit den abschließenden Worten: "Das war Charakter." Der nächste Charaktertest wartet auf den BSV am Sonntag um 11 Uhr gegen den Tabellenführer TSV Havelse.