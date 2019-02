Philip Schmidt (am Ball) bot beim 33:33-Remis des SV Grambke-Oslebshausen gegen SV Beckdorf II seine beste Saisonleistung. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123)

Grambke. Die Landesliga-Handballer des SV Grambke-Oslebshausen waren nach dem ersten Heimspiel seit elf Wochen am Boden zerstört. Sieben Minuten vor Schluss hatten sie gegen den SV Beckdorf II mit fünf Toren geführt und am Ende mit dem 33:33 (18:13) gerade einmal einen mageren Zähler ergattern können. „Und der fühlt sich auch noch wie eine Niederlage an“, machte SVGO-Interimstrainer Marcel Hägermann kein Hehl aus seiner Enttäuschung. Es war am Ende eine Verkettung aus Pleiten, Pech und Pannen, die den Tabellen-Vorletzten ins Verderben stürzte.

Die Gesichter des Gastgebers wurden nach dem Siebenmeter-Treffer von Pascal Hinrichs zum 32:27 lang und länger. Es war für die Nordbremer fatal, dass sie die Temposchraube nicht drosselten, sondern sie gefühlt auf höchste Leistung aufdrehten. Von Links- und Rechtsaußen verwarfen der insgesamt gut aufspielende Melvin Bülow und Sebastian Dunker ihre Chancen hintereinander, den entscheidenden Schubs ins Gefühls-Chaos verpasste jedoch der übereifrige Mittelangreifer Pascal Hinrichs seinem Team mit einem Ballverlust und zwei völlig überhasteten Fehlwürfen, den letzten sogar beim 32:31 in Überzahl. Der Konter klingelte postwendend zum Ausgleich im Bremer Netz.

„Ja, ich hätte Pascal rausnehmen und damit Ruhe ins Spiel bringen müssen“, gab Marcel Hägermann zerknirscht zu. Er tat aber anschließend das Richtige und wechselte den Rückraum-Hünen Philip Schmidt auf Halblinks ein. „BamBam", wie er mannschaftsintern heißt, schnappte sich die Lederkugel, stieg hoch und pfefferte sie 16 Sekunden vor Schluss links oben zum 33:32 in den Beckdorfer Winkel. „Ich wollte das Tor einfach machen“, gab der Mann mit der Rückennummer 33 zu Protokoll. Für ihn war es eine erstaunliche Wandlung, da er in dieser Saison ganz und gar nicht selbstbewusst aufgetreten war. „Wir haben im Training das Werfen mit Gegner-Kontakt geübt, das hat mir geholfen“, verriet Schmidt, dessen erster Treffer schon nach nur sechs Sekunden zum 1:0 im Netz des Aufsteigers zappelte.

„Das war seine Bestleistung“, lobte Marcel Hägermann, „ es war wohl gut, dass wir ihm diesmal vorm Spiel keine Anweisung gegeben und ihn mal sich selbst überlassen haben.“

Trotzdem währte die Freude über das 33:32 nicht lange. Der ausgezeichnete Einzel-Schiedsrichter Maik Theunert (TuS Bothfeld) gestattete den Gästen mit dem Schlusspfiff schon eher von rechtsaußen als von halb rechts einen direkten Freiwurf. Die Gelb-Blauen stellten mit Sebastian Dunker ausgerechnet einen ihrer kleineren Spieler in der Mitte des Sechs-Mann-Blocks. Beckdorfs Cédric Manser warf drüber weg und traf in die lange Ecke oben zum nie geglaubten 33:33-Ausgleich. Danach sanken die SVGO-Spieler frustriert zu Boden und trauerten den Torchancen nach, die sie in diesem Spiel zuhauf vergeben hatten.

SV Grambke-Oslebsh. - SV Beckdorf II 33:33 (18:13)

SV Grambke-Oslebshausen: Entelmann, Mulinski; Feldermann (2), P. Hinrichs (4/1), Bülow (5), Rüttjerott (1), F. Hinrichs, S. Hinrichs (8), Dunker (2), Hanke (2), Hergert, Behrmann (2), Metzscher (1), Schmidt (6)

Siebenmeter: 2/1 – 1/1

Zeitstrafen: 3 – 4 ELO