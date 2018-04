Im Derby zwischen dem Blumenthaler SV (hier mit Malte Tietze, links) und der SAV (Mitte: Clinton MC Mensa Quarshie und Torwart Florian Alexander Schäfers) ging es kräftig zur Sache. (Kosak)

Blumenthal. Während damit die Serie von zuletzt neun ungeschlagenen Partien in Folge der Gäste riss, blieb die Serie von Blumenthals Co-Trainer Rainer Raute bestehen. Noch nie hat er in seinen 16 Jahren verloren, wenn er den jeweiligen BSV-Trainer vertrat.

BSV-Coach Malte Jaskosch musste wegen eines beruflichen Lehrgangs passen. Hauptverantwortlicher Trainer möchte Rainer Raute trotz seiner tollen Serie nicht werden: "Dazu bin ich trotz meiner harten Schale zu sentimental. Mir würde es schwerfallen, jemandem zu sagen, dass er nicht spielt." Also muss sich Jaskosch auch keine Sorgen um seinen Job machen.

Die Hausherren legten im Burgwall-Stadion eine grandiose Anfangsviertelstunde an den Tag. Denis Spitzer verlängerte nach neun Minuten eine lang gezogene Hereingabe von Malte Tietze per Torpedo-Kopfball gegen die Laufrichtung von SAV-Keeper Florian Alexander Schäfers zum 1:0 ins Netz. Vier Minuten später nahmen mit Marcel Burkevics, Marco Prigge und Marius Bosse gleich drei Verteidiger den sehr agilen Blumenthaler Angreifer Kebba Mboge in die Zange. Den fälligen Freistoß von der Strafraumgrenze verwandelte Lokman Abdi zur Vorentscheidung in den Winkel. Erst nach und nach kam der Gast besser ins Spiel.

Matthias Märtens jagte den Ball per Freistoß drüber (30.). Joker Kasim Uslu zog zudem unbedrängt rechts vorbei (33.). Bei den Blumenthalern beschwor Malte Tietze mit seinen Standardsituationen immer wieder Gefahr herauf. Yasin Chaaban stand bei seinem vermeintlichen 3:0 auf Tietze-Freistoß aber im Abseits (39.). Aus dem Spiel heraus fädelte Malte Tietze das sehenswerte Volleytor von Denis Spitzer ein. Tietze und Spitzer waren auch die beiden auffälligsten Spieler auf dem Rasen. Nils Husmann markierte noch, nach einem schönen Pass von Kasim Uslu in die Tiefe, das 1:3 (44.). Dieses Tor besänftigte Vegesacks Trainer Björn Krämer aber nicht: "Die Blumenthaler waren gerade in der ersten Halbzeit viel bissiger und haben unsere Fehler bestraft. So kann man nicht in ein Derby gehen."

Krämer habe in der Pause deutliche Worte gefunden. "Dann kam auch eine Reaktion meiner Mannschaft", stellte er fest. Torgefahr kreierten die Grün-Weißen aber zunächst nicht. Rainer Raute bleute seinen Schützlingen an der Seitenlinie ein, sich nicht auskontern zu lassen. Nach einer Stunde lag das 4:1 in der Luft. Doch Vinzenz van Koll zielte nach einem starken Ball des gerade erst eingewechselten Denis Jordan vorbei. Kebba Mboge zwang Florian Schäfers zudem mit einem schönen Schuss zu einer ebenso schönen Parade. Denis Spitzer köpfte das Leder auch noch einmal am SAV-Gehäuse vorbei (64.).

Dann schlich sich Rechtsverteidiger Yasin Chaaban nach vorne und vollendete einen Pass von Vinzenz van Koll zum 4:1 (72.). Nun setzten sich Björn Krämer und sein Co-Trainer Issam El Madhoun bedient auf ihre Camping-Stühle. Als der eingewechselte A-Junior Fahruddin Ramic einen Eckball von Nick Enghardt zum 2:4 über die Linie stocherte, stand zumindest Krämer wieder auf. Nils Husmann verwertete nach 78 Minuten noch ein Zuspiel von Kasim Uslu zum 3:4.

Nun hielt es auch El Madhoun nicht mehr auf seinem Stuhl. Sollte da etwa noch etwas in Sachen Ausgleich gehen? Nein, tat es nicht. Als Malte Tietze in den Strafraum der Gäste eindrang, wusste sich Andreas Radke nur noch mit einem Foul zu helfen. Den Strafstoß versenkte Tietze zum 5:3. "Mit dem fünften Blumenthaler Tor war das Ding gegessen", sagte Krämer. Er stellte hinten auf Dreierkette um und beorderte Sinan Alija ins Mittelfeld vor, doch die Vegesacker erspielten sich keine Möglichkeit mehr.

BSV-Sportwart Peter Moussalli hätte sich mehr als die 100 Fans für das Nordduell gewünscht: "Wenn die SAV im Pokal weitergekommen wäre, hätten aber wohl noch 100 Leute mehr den Weg zu uns gefunden". Rainer Raute freute sich über die überwiegend solide Defensivarbeit: "Wir haben nach unserem Pokalspiel hinten sicher gestanden und gute Konter nach vorne gebracht." Er sei stolz auf das Engagement seiner Mannschaft gewesen. "Nun ist Malte Jaskosch wieder dran mit einem Sieg", sagte Raute.