Jasper Loog ist eines der Eigengewächse des Blumenthaler SV, das den Sprung in den Kader der C-Junioren-Regionalliga-Mannschaft geschafft hat. Ab Ende August trifft Loog mit den Nordbremern auf Gegner wie den VfL Wolfsburg, den HSV oder Werder Bremen. (FOTOS: Kosak)

Blumenthal. Träumen ist bekanntermaßen erlaubt. Am Burgwall wird geträumt. Und zwar davon, in der Fußball-Regionalliga der C-Junioren in der Spielzeit 2019/20 ein konkurrenzfähiger Gegner zu sein. Die Historie hat gezeigt, wie schwer das ist. Der Lüssumer TV beendete die Saison 2006/07 mit einem Sieg und 21 Niederlagen bei 12:101 Toren ebenso als Tabellenletzter wie der Blumenthaler SV in der Saison 2013/14 (4 Punkte/10:64 Tore).

„Wir haben daraus gelernt“, sagt der BSV-Vorsitzende Peter Moussalli, der das Unternehmen Regionalliga mit Rainer Raute als Co-Trainer in Angriff nehmen wird beziehungsweise bereits in Angriff genommen hat. „Damals war alles Kraut und Rüben“ erinnert sich Peter Moussalli an 2013 zurück und will es besser machen, auch wenn die Nordbremer vor einer Herkules-Aufgabe stehen. Da es bei den C-Junioren im Gegensatz zur den A- und B-Junioren keine Bundesliga gibt, warten Gegner auf den BSV, die Moussalli als „Creme de la Creme" aus Norddeutschland bezeichnet.

Die Vorbereitung zu diesem sportlichen Abenteuer hat längst begonnen. Kaum stand der Aufstieg fest, da baten Moussalli und Raute auch schon zum ersten Sichtungstraining. Fünf weitere folgten. Mittlerweile steht der Kader, nur ein, zwei Kandidaten wären noch auf Moussallis heißer Liste. „Wir haben 13 Neuzugänge mit teilweise sehr hoher Qualität“, berichtet Moussalli, der mit seinem Co-Trainer um Balance bemüht ist. Balance zwischen Eigengewächsen und Spielern, die sich in erster Linie an der Spielklasse orientieren und genauso schnell wieder weg sein können, wie sie gekommen sind. „Streng sportlich betrachtet würden es nur fünf Blumenthaler Spieler in den Kader schaffen“, erläutert Moussalli, zwei weitere sollen aber trotzdem hinzugezogen werden.

Um die Belastung eines viermal wöchentlichen Trainings meistern zu können (Moussalli: „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie sich genau überlegen sollen, worauf sie sich einlassen“), benötigen die Coaches aber nicht nur motivierte und willige Spieler, sondern natürlich auch eine Elternschaft, die mitzieht. Deshalb fand jüngst auch das statt, was man sonst eher aus dem Schulbetrieb kennt: ein Elternabend.

Dort erfuhren die Eltern beispielsweise, dass am 29. Juli Trainingsauftakt ist. Das Training startet allerdings bereits drei Wochen früher – und zwar das individuelle. Jeder Spieler bekommt einen Trainingsplan an die Hand, mit dessen Hilfe er sich zu Hause vorbereiten soll. „Wir wollen den Fitnessbereich sozusagen überspringen“, sagt Moussalli, der mit dem zusammengewürfelten Haufen viel gruppen- und mannschaftstaktisch arbeiten und verschiedene Systeme einstudieren will. „Über die Fitness müssen wir die Lücken auf dem Spielfeld ausgleichen. Wir müssen megagut vorbereitet sein“, nennt Moussalli die Grundlage, um Spiele gewinnen und die Großen ärgern zu können.

Ein besonderes Augenmerk gilt zudem der körperlichen Konstitution. „Wir haben auf Robustheit, Größe, Athletik und Physis besonderen Wert gelegt“, führt Moussalli weiter aus, fast logisch, dass bis auf wenige Ausnahmen nur Spieler des älteren Jahrgangs im Aufgebot stehen.

Einer, der alle Voraussetzungen erfüllt, ist mit Jonas Paeslack ein Spieler aus den eigenen Reihen, bei dem auch schon Werder angefragt hat. „Ein toller Stürmer“, sagt Moussalli, „aus dem kann vielleicht einmal mehr werden.“ Jüngst bei einem stark besetzten Turnier in Paderborn mit Mannschaften wie Mönchengladbach, Osnabrück und Aachen war Paeslack der Torschütze vom Dienst und hatte maßgeblichen Anteil am dritten Platz. Ein Abschneiden, das Mut macht. Zumal laut Moussalli noch etliche starke Spieler gefehlt hätten. „Aber Turnier und Punktspiele sind zwei paar Stiefel“, will Moussalli Paderborn nicht überbewerten.

Ab Ende August wird sich dann zeigen, ob der Blumenthaler SV im Jahr 2019 einen anderen Weg gehen kann als in der Saison 2013/14. Die Gegner heißen dann nicht mehr FC Union 60, TuS Schwachhausen oder SC Borgfeld, sondern Werder Bremen, Hannover 96, FC St. Pauli, Hamburger SV und VfL Wolfsburg. Angesichts solcher Hochkaräter sowie weitere etablierter Vereine wäre der Klassenerhalt ein Riesenerfolg. Davon zu träumen ist ja bekanntermaßen erlaubt.