„Unser Schulbetrieb schließt auf unbestimmte Zeit. Nach dem Beschluss der Bundesregierung, dass keine Sportveranstaltungen bis einschließlich 18. April stattfinden dürfen, mussten wir auch unser Late-Entry-Turnier im April absagen“, teilte die Vorsitzende des RC General Rosenberg, Katharina Egeling-Oeßel mit. Alles gehe mit großen finanziellen Einbußen für den Verein aus Schwanewede einher.

„Und wir wissen nicht, wie wir das auffangen können. Unser Schulbetrieb, die Centaura Reitakademie, liegt uns sehr am Herzen. Wir versuchen diesen, deshalb so gut wie möglich zu unterstützen“, erklärte Egeling-Oeßel. An oberste Stelle stehe aber das Wohl der Pferde und natürlich der Reiter. „Daher werden wir die Vorgaben unserer Reiterlichen Vereinigung (FN) voll und ganz umsetzen und hoffen, dass diese Krise möglichst schnell ein Ende findet“, betonte die Vereinschefin. Es gehe dabei besonders um die Einhaltung der grundsätzlichen Hygienemaßnahmen.

Besonders harte Zeiten

Für die Betreiberin der Centaura Reitakademie, Kirsten Stier, sind es besonders harte Zeiten. „Kirsten hat 24 eigene Pferde, die weiter fressen, aber keine Einnahmen mehr generieren“, gab Katharina Egeling-Oeßel zu bedenken. Zunächst sei geplant worden, den Schulbetrieb mit Einzelunterricht zumindest teilweise aufrechtzuerhalten. Dies ist nach den neuesten Vorgaben nun aber auch nicht mehr möglich.

Während andere Sportler einfach ihr Sportgerät im Schrank verstauen können, verhält es sich mit Pferden ganz anders. „Gerade die Pferde aus dem Schulbetrieb sind es gewohnt zu arbeiten und müssen deshalb bewegt werden. Ansonsten bekommen diese Koliken“, ließ Egeling-Oeßel wissen. Alleine das Tierschutzgesetz sehe verpflichtend vor, die Pferde zu bewegen. Paragraf zwei des Tierschutzgesetzes besagt, dass die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so eingeschränkt werden dürfe, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden.

Im Notfallplan der FN heißt es unter anderem, dass sich in einer 20 mal 60 Meter großen Reithalle maximal sechs Personen aufhalten dürfen. Über eine solche Halle verfügen die Rosenberger. Generell solle sich der Aufenthalt im Stall auf ein Minimum beschränken. Der Plan sieht ebenso vor, dass pro Tag nur eine Person die Anlage betreten soll. Während Futter- und Mistzeiten sollten sich ferner nur Betriebsmitarbeiter im Stall aufhalten.

„Wir stehen vor einer riesigen Herausforderung“, versicherte Katharina Egeling-Oeßel. Im Hinblick auf die notwendige Bewegung der Schulpferde hoffe diese nun auf die Unterstützung der Schulkinder. Nur Reitschüler, die eigenständig ein Pferd vorbereiten, reiten und nachher versorgen, sollen nach dem Notfallplan von der verantwortlichen Person des Vereins oder Betriebs auf freiwilliger Basis dafür vorgesehen werden. „Es reicht hingegen nicht aus, die Pferde einfach nur den ganzen Tag auf der Wiese stehen zu lassen“, sagte Egeling-Oeßel. Kirsten Stier hofft nun auf eine möglichst nicht über den 18. April hinausgehende Aussetzung des Schulbetriebs.

„Schließlich ist die Gewinnspanne bei einem solchen Schulbetrieb ohnehin schon sehr niedrig“, betonte Katharina Egeling-Oeßel. Die Reiterliche Vereinigung weist darauf hin, dass die Reiter einen Notfallplan für den Fall erstellen sollen, wenn der Sportler erkrankt beziehungsweise in Quarantäne muss. Andere Pferdebesitzer sollen dann einspringen, um das entsprechende Tier mitzuversorgen.