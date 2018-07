Lesum. „Ich habe 16 oder 17 Kandidaten angerufen, die uns aber allesamt aus den verschiedensten Gründen absagten“, informierte die HSG-Vorsitzende Kirsten Westphal.

Dann kam der entscheidende Tipp von Lesums Torwart Ulf Ziehmer. Dieser erinnerte sich an seine gemeinsame Zeit bei den Handballerinnen der HSG Schwanewede/Neuenkirchen mit Nikolai Wachowiak.

Dieser hatte eigentlich vor, die Männer der SG HC Bremen/Hastedt II in der Landesliga zu trainieren. „Die Hastedter haben sich aber zu spät um einen neuen Trainer bemüht, sodass sich die meisten Spieler bereits andere Vereine gesucht hatten“, teilte Wachowiak mit. Da am Ende nur noch fünf Akteure übrigblieben und der Klub nicht davon ausging, dass die Bundesliga-A-Junioren viel Wert darauf legen würden, in der zweiten „Herren“ auszuhelfen, platzte die Oberliga-Reserve. In der vergangenen Saison war „Niko“ Wachowiak mit den Hastedter Landesliga-Damen abgestiegen.

Während das Team den 29-Jährigen dennoch zunächst weiter als Coach behalten wollte, entschied es sich dann doch noch gegen Wachowiak. „Darüber habe ich mich sehr geärgert. Ich wollte aber ohnehin nach sechs Jahren bei den Damen gerne wieder in den Herrenbereich zurückkehren“, versicherte der Psychiatrie-Krankenpfleger. Nach der Auflösung des zweiten Hastedter Herrenteams sei ihm das Angebot aus Lesum daher gerade recht gekommen.

„Wir haben nach drei gemeinsamen Trainingseinheiten gemerkt, dass die Chemie stimmt“, ließ Nikolai Wachowiak wissen. Deshalb habe man sich gemeinsam füreinander entschieden. „Die Motivation im Team hat mir sehr gut gefallen“, betonte der neue Trainer. Die Trainersuche war nur nötig, weil Peter Bartniczak die Nordbremer nach nur einem Jahr bereits wieder verließ. „Ich hätte gerne mit Peter weitergemacht“, verriet HSG-Spielwart Hartmut Theuerkauff. Kirsten Westphal nannte als einen wichtigen Grund für den Rückzug Bartniczaks dessen weite Anfahrt aus Oyten.

„Da ist Peter das Angebot der Oytener Damen natürlich willkommen gewesen“, sagte Kirsten Westphal. Ein weiterer Grund dürfte die dünne Personaldecke beim Landesklassen-Vertreter gewesen sein. Trotz der Zugänge Julius Schiewe und Jan Fasse von der HSG Vegesack/Hammersbeck, die aufgrund eines Auslandsaufenthaltes erst im Herbst zum Team stoßen, wird der Kader auch in der neuen Saison nicht allzu breit sein.

„Da wir nicht über A-Junioren verfügen, müssen wir so lange warten, bis die B-Junioren so weit sind“, erklärte Westphal. Bis dahin sei die Formation darauf angewiesen, dass auch immer mal wieder Spieler aus dem zweiten Team aushelfen.

Trotz des nicht großartig veränderten Kaders wollen die Lesumer in der kommenden Serie nicht so lange um den Klassenerhalt zittern müssen, wie in der abgelaufenen Saison – als der Verbleib in der Landesklasse erst ein paar Wochen nach der Spielzeit durch den Aufstieg des VfL Horneburg aus der Landesliga in die Oberliga Nordsee feststand. „Wir wollen den Klassenerhalt früher sichern und haben uns daher das Erreichen einer der ersten sieben Plätze vorgenommen“, teilte „Niko“ Wachowiak mit.

Kirsten Westphal traut ihrem jungen Coach dies auch zu: „Niko hat gute Ideen. Das Alter spielt dabei keine Rolle. Entweder man kann ein solches Amt ausfüllen oder eben nicht.“ Nikolai Wachowiak trainierte zunächst die zweite und dann die erste Damenformation der HSG Schwanewede/Neuenkirchen, ehe er zur SG HC Bremen/Hastedt wechselte.

In Schwanewede kümmerte er sich teilweise auch noch parallel um die C-Junioren in der Oberliga. Aus Schwanewede hat er nun einen kurzen Anfahrtsweg nach Lesum. Hartmut Theuerkauff ist froh über den neuen Übungsleiter: „Es sind schließlich kaum Trainer auf dem Markt.“