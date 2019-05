Dem Gegner oft im Mittelfeld einen Schritt voraus: Jeremy Boxberger (weißes Trikot, vom SV Grohn). (Jens Pillnick)

Grohn. Er läuft und läuft und stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft von Trainer Jan-Philipp Heine. Kein Wunder, dass Jeremy Boxberger in dieser Saison inzwischen zum Stammpersonal beim Fußball-Landesligisten SV Grohn zählt. In der Vorrunde unter Celestin Zurek und Torben Reiß sammelte der Grohner seine ersten Erfahrungen im Herren-Bereich und kam auch schon zu Kurzeinsätzen. Der Knoten platzte so richtig Mitte Februar beim 4:1-Heimsieg gegen den TV Bremen-Walle, als der defensive Mittelfeldspieler mit der Rückennummer 14 durchspielte. Es folgten weitere neun Einsätze in der Stammformation über die komplette Spielzeit.

„Ich habe das Vertrauen von Jan-Philipp Heine, der mich auch auf meiner Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld spielen lässt“, so Boxberger, der in der Saison 2017/18 als A-Juniorenspieler bei der ersten Mannschaft nur mittrainierte. Nebenbei zeigte er sich bei seinen Tätigkeiten in den 20 Punktspiel-Einsätzen als überaus fairer Vertreter – so kassierte Boxberger in dieser Spielzeit noch keine gelbe, gelb-rote oder rote Karte.

Gute Trainingsbeteiligung

Und zuletzt wurde er von seinem jetzigen Trainer Jan-Philipp Heine sogar als Innenverteidiger eingesetzt. „Jerry kenne ich schon seit vier Jahren und da trainierte er schon mal bei uns mit. Da hat er schon gute Ansätze gehabt, gerade im technischen Bereich. Er erledigt auf seinen Positionen stets seine Aufgaben, meckert nicht herum und stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Das kann ich mir von jedem anderen Spieler auch wünschen und sie sollen sich ein Beispiel daran nehmen – auch bei seiner Trainingsbeteiligung“, so Heine.

Sehr angetan zeigt sich auch Grohns sportlicher Leiter Torben Reiß. „Vor allem freut mich, dass Jeremy bei uns – wie Benjamin und Florian Samorski – aus der Jugend kommt. Dass er als A-Juniorenspieler schon so eine tolle Entwicklung gemacht hat und bei den ersten Herren sich einen Stammplatz erkämpfte. Von seiner Körperstatur müsste er allerdings noch etwas zulegen“. Laut Reiß könnte diese Entwicklung ein Fingerzeig für andere jüngere Spieler sein. „Dass in Grohn bereits Jugendspieler in der ersten Herren-Mannschaft mitspielen“, sagte Reiß.

Mehr geht doch fast nicht mehr für Jeremy Boxberger. Doch er bleibt bescheiden und tritt auf die Erfolgsbremse. „Wichtig ist erst einmal, dass wir als Mannschaft Erfolg haben und so hoffe ich, dass wir in dieser Saison auch noch den Klassenerhalt schaffen“, äußerte sich der 18-jährige Schüler. Weil er in St. Magnus wohnt kam er vor 14 Jahren zum SV Grohn und wurde von Friedhelm Osterbrink, Tim Brexendorf, Peter Buck und Christian Thiemann an den Sport immer mehr herangeführt. „Ich habe hier damals mit vielen Kindergarten-Freunden, unter anderem auch mit Muhammed Demir, gespielt. Das funktionierte aber nur mit familiärer Unterstützung: „Meine Mutter Diana hat mich oft zu den Spielen gefahren“, meinte „Jerry“ Boxberger, der inzwischen einen Führerschein besitzt und so seine Tätigkeit bei Grohns 1. E-Junioren mit dem Trainerkollegen Muhammed Demir gut gewuppt bekommt.

Zum Fußball ist er 2005 durch seinen Vater Bahattin Yalcin gekommen, der früher bei Tura Bremen in der Jugend, in Platjenwerbe im Herrenbereich und jetzt bei den SVGO-U32 kickt. „Bei uns war zu Hause Fußball immer ein Thema“, berichtete der Grohner Mittelfeldspieler. Leistungsmäßig war der Dauerrenner auch damals immer einen Schritt voraus.

„Unter Christian Thiemann konnte ich als D-Jugendspieler schon beim C-Jugendteam mitspielen und im theoretischen Bereich hat uns Tim Brexendorf auch sehr gut geschult“, so Boxberger. In dieser Landesliga-Saison erzielte der 18-Jährige aber erst einen Treffer, doch im kämpferischen Bereich hat er ganz klar seine Stärken. „Ich versuche, mit viel Laufarbeit, immer alles für das Team zu geben. Probleme habe ich noch, die Bälle gut zu verteilen– mir fehlt noch etwas die Ruhe“ (Boxberger). Handlungsbedarf sieht er auch noch im körperlichen Bereich, der beim SV Grohn sich gut vorstellen kann, den nächsten Schritt zu gehen.

„Der SV Grohn liegt mir persönlich schon am Herzen. Und so möchte ich mit der Mannschaft unbedingt den Abstieg verhindern“, äußerte sich Boxberger, der sich noch gut an den Titel mit den E-Junioren erinnern kann. „Da sind wir im ersten Jahr ungeschlagen Meister geworden.“ Jetzt fehlen dem jungen Mittelfeld-Talent noch sportliche Höhepunkte im Herrenbereich...