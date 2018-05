Engagiert traten die A-Junioren des Blumenthaler SV (rechts Mamadou Sow) gegen Regionalliga-Spitzenreiter Havelse (hier mit Utku Kani) auf. (ANDREAS KALKA)

Blumenthal. Einen Vorwurf wollte und konnte Mike Schnäckel, der am gestrigen Vormittag – zusammen mit Tarek El Achmar – die A-Junioren des Blumenthaler SV betreute, seinem Regionalliga-Team nicht machen. „Vom Einsatz her ist der Mannschaft nichts vorzuwerfen“, sagte Schnäckel – zumal der Siegtreffer des TSV Havelse erst in der 88. Minute fiel. Das Manko der Burgwall-Elf: Die Abschlussschwäche.

„Zwei von den Dingern musst du machen“, ereiferte sich Coach Schnäckel zu mehreren Szenen des ersten Durchgangs. Da hatte Jeremy-Shan Rostowski aus vollem Lauf aus 15 Metern abgezogen, aber genau auf Havelses Keeper gezielt (18.). Zwei Minuten später wurde der Ball bei einem Schuss von Jan-Luca Warm noch leicht abgefälscht. Und wiederum 120 Sekunden danach hatte Mahdi Matar von links herrlich zu Mola Lamine Khan in der Mitte gegeben, doch dessen Schuss aus zwei Metern wurde gerade noch eben abgewehrt. In dieser Phase wurde es ganz still auf der Bank des TSV Havelse.

Von einem meisterlichen Auftritt war der Spitzenreiter der Regionalliga weit entfernt, dafür hielt Blumenthal zu gut dagegen und machte dem Tabellenführer das Leben schwer. Doch dann kam die 39. Minute: Da bedurfte es nur einer kurzen Unaufmerksamkeit beim BSV, der nicht angegriffene Havelser Robin Benecke leitete den Ball weiter zum ebenfalls ungedeckten TSV-Mittelstürmer Utku Kani, und schon hieß es 0:1.

Ausgleich als Befreiungsschlag

Nach der Pause kam Havelse mit Schwung aus der Kabine. Die Gastgeber schienen ihren Rhythmus erst noch wieder finden zu müssen. Hätte der Spitzenreiter hier mehr aus seinen Chancen gemacht (Utku Kani verzog aus drei Metern/52. und setzte den Ball gegen den rechten Pfosten/58.; gegen Semih Kurtoglu klärte BSV-Keeper Roy Scheinecke aus drei Metern zur Ecke/64.; Serhat Yazgan setzte den Ball gegen die Querlatte/66.), der Gast wäre hoch in Führung gegangen. So aber fing sich der BSV.

Und zur Freude der wenigen Blumenthaler Zuschauer hieß es mit dem ersten ernst zu nehmenden Angriff des BSV in der zweiten Halbzeit auch schon 1:1: Mola Lamine Khan hatte sich halbrechts von der Mittellinie allein mit dem Ball auf den Weg in Richtung TSV-Tor gemacht, legte dann quer auf Mahdi Matar, der das Leder eindrückte (74.).

Das zweite Unentschieden in dieser Saison wollte Havelse unbedingt vermeiden, das war jetzt deutlich zu spüren. Und nun blitzten auch so ein bisschen jene Tugenden auf, die einen Spitzenreiter auszeichnen sollten. Doch zunächst wurde ein Torschuss von David Lucic noch geblockt (78.), Utku Kani schoss aus fünf Metern wieder über das BSV-Gehäuse (82.), und in der 87. Minute vereitelte die Blumenthaler Abwehr gemeinsam mehrere Schussversuche des TSV.

Als viele Besucher schon mit einem Unentschieden rechneten, arbeitete sich Havelse mit aller Kraft nochmals nach vorne. So richtig bekam Blumenthal keine Kontrolle über den Ball, Havelses Tim Stiller drosch ihn in Richtung BSV-Kasten, und das Leder knallte gegen die Unterkante der Querlatte und von dort hinter die Torlinie. Proteste einiger Blumenthaler zu einem möglichen vorangegangenen Foulspiel beendete Schiedsrichter Marc Lübbers nach Rücksprache mit seinem Assistenten schnell – indem er das Tor zum 1:2 gab (88.).

Da war sie dann gewesen, die Klasse eines Spitzenreiters. Bis auf die Abschlussschwäche hatte Trainer Schnäckel an seinen Spielern aber nichts auszusetzen: „Sie haben gefightet, sie haben gekämpft.“

Und sie erhalten schon morgen die nächste Chance, dem Klassenerhalt in der Regionalliga wieder näher zu kommen. Vermögen es Blumenthals A-Junioren, am Dienstag (19 Uhr) erneut solch einen engagierten Auftritt hinzulegen wie gegen Havelse, muss sich der Tabellen-Fünfte JFV Nordwest auf einen ganz heißen Tanz einrichten.