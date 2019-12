Berenike Mesic (unten) und Berfin Fatma Genc (SV Grün-Weiß Beckedorf) konnten sich über eine Goldmedaille freuen. (Tanja Mollenhauer)

Beckedorf. Rund um Berenike Mesic hat der SV Grün-Weiß Beckedorf ein neues Team in der Rhythmischen Sportgymnastik (RSG) gebildet, das beim Nikolaus-Turner in Hannover völlig überraschend Dritter im Nachwuchsteam-Cup wurde. „Das ist mehr, als wir uns erhofft hatten. Die Kinder wurden für ihren Fleiß und Zusammenhalt im Training belohnt“, schwärmte Beckedorfs Trainerin Tanja Mollenhauer.

Die SG Platjenwerbe entsandte drei Gruppen und 14 Einzelstarterinnen nach Hannover. „Im Vergleich zum Vorjahr konnten die erreichten Punktzahlen in den Übungen vervielfacht werden, was sich auch in den Platzierungen niederschlug“, berichtete SG-Trainerin Sabrina Tietjen. Diese positive Entwicklung sei auch auf den Zuschauerrängen registriert und mit entsprechendem Beifall belohnt worden. In der Kinder-Leistungsklasse (KLK) bis acht Jahre ohne Handgerät freuten sich Marie Lou Bortmann, Emma Erhardt, Maja Köster, Elisabeth Hottmann, Louisa Fischbach, Tilda Schüler und Joulia Muhajer über die Bronzemedaille. „Ihre Übungen überzeugten mit anspruchsvollen Elementen der Zusammenarbeit“, teilte Sabrina Tietjen mit.

Toller erster Durchgang

Die zweite SG-Formation mit Janne Dohr, Florentine Bortmann, Lara Fischbach, Mina Haake, Johanna Karsch, Leona Krause sowie Anina Warneke verwies in ihrem ersten Wettkampf den TV Schwanewede deutlich auf Platz fünf. In der KLK 8 bis 10 mit fünf Keulen legte Platjenwerbe einen fast perfekten ersten Durchgang mit hohem Tempo an den Tag. Trotz zweier großer Fehler in einem Gerätewechsel im zweiten Durchgang vermochte Enie Heier, Karolin Mattfeldt, Milla Mangels, Nariman Muhajer, Viktoria Toropov, Anastasia Ry und Amelia Wild niemand mehr Bronze streitig zu machen.

Im Einzel der KLK 7 offenbarte Platjenwerbes Janne Dohr einen überzeugenden Auftritt. „Janne brilliert bereits mit einer blitzsauberen und kraftvollen Ausführung der Elemente und hoher Musikalität. Sie musste sich schließlich nur der Konkurrenz des Landesstützpunktes geschlagen geben und platzierte sich mit ihren Übungen ohne Handgerät und mit dem Seil auf einem starken sechsten Platz“, sagte Sabrina Tietjen. Direkt hinter Dohr reihten sich ihre ebenfalls richtig stark turnenden Teamkolleginnen Mina Haake und Joulia Muhajer ein. In der KLK 8 erreichte Emma Erhardt den vierten Platz vor ihrer SG-Vereinskameradin Louisa Fischbach. Mit drei Übungen ergatterte Marie Lou Bortmann die Bronzemedaille. Berfin Fatma Genc vom SV Grün-Weiß Beckedorf sammelte hier die Goldmedaille im Zweikampf ein.

„Berfin belohnte sich mit einer sauberen Übung ohne Handgerät für ihren unermüdlichen Einsatz im Training“, sagte SV-Trainerin Franziska Rosenboom. Beckedorfs Lillian Berschimenski feierte mit Platz drei in ihrem ersten Wettkampf einen Einstand nach Maß. Nach den Pflichtübungen in der KLK 9 hatte Platjenwerbes Milla Mangels noch deutlich die Nase vorn. Doch nach den Übungen ohne Handgerät und mit dem Reifen fiel Mangels hinter ihrer Vereinskollegin Enie Heier auf Position drei zurück. Nariman Muhajer folgte auf Rang vier. Mit Nayla Weisbrot erreichte ein Beckedorfer Neuling Rang drei. „Nayla hat stets konzentriert und mit viel Freude trainiert und konnte nun mit der Bronzemedaille die Früchte dessen ernten“, so Rosenboom.

An den Vierkampf wagte sich Platjenwerbes Viktoria Toropov und schlug sich gegen die Konkurrenz aus dem Landesstützpunkt mit Platz vier wacker. In der Schüler-Wettkampfklasse teilten sich Platjenwerbes Karolin Mattfeldt und Femke Renziehausen mit dem exakt gleichen Ergebnis Rang fünf. Ihr großes Potenzial zeigte Beckedorfs Lotta Molchanova bei ihrem Debüt.

„Lotta ist erst vor ein paar Monaten in das Einzeltraining eingestiegen und hat große Schritte gemacht. Umso schöner ist es, dass sie dies auch im Wettkampf zeigen konnte und sich Bronze sicherte“, erklärte Tanja Mollenhauer. Berenike Mesic holte bei ihrem ersten Start in dieser Klasse im Dreikampf mit neuen Übungen Gold.