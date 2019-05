Gerianne Eissen (RUFV Sturmvogel Berne, hier auf Callie Rose) ist beim Berner Derby auf der Anlage Am Markthamm am Himmelfahrts-Wochenende auch im Einsatz. Insgesamt dürfen die Zuschauer von Donnerstag an 35 Prüfungen vom Führzügelklassenwettbewerb bis hin zur Dressur- und Springprüfung der Klasse M bestaunen. (Christian Kosak)

Berne. Das dreitägige Reit- und Springturnier des Stedinger Reit- und Fahrvereins (RFV) Sturmvogel Berne bietet am Himmelfahrts-Wochenende wieder ein umfangreiches Programm auf der Anlage Am Markthamm. Die Zuschauer können von Donnerstag an 35 Prüfungen vom Führzügelklassenwettbewerb bis hin zur Dressur- und Springprüfung der Klasse M miterleben. Insgesamt sind 1000 Nennungen für die große Veranstaltung eingegangen.

Los geht es am Himmelfahrtstag um 7.30 Uhr mit einer parallel in zwei Abteilungen auf den beiden Plätzen in der Halle ausgeführten Dressurprüfung der Klasse A. Die Springreiter steigen eine halbe Stunde später mit einem A-Stilspringen auf dem Freiluftplatz ins Geschehen ein. Ansonsten wird es hier vor allem im Springen und in der Dressur in den Klassen A und L spannend, insbesondere im Hinblick auf die Kreismeisterschaftswertung des Kreisreiterverbandes Wesermarsch. Insgesamt finden Wertungsprüfungen auf A-/L- und M-Niveau in der Dressur sowie A- und L-Springen sowie A-Mannschaftsspringen im Rahmen der Kreismeisterschaften statt. Für die Kombinierte E-Prüfung mit Springen und Dressur sowie für die E- und A-Dressurteams werden nur normale Turnierprüfungen mit Tagesplatzierungen ausgetragen, die aber nicht für die Kreismeisterschaften zählen.

Am Donnerstag um 16.30 Uhr wird das M-Springen als höchste Prüfung im Springbereich über die Bühne gehen. „Dieses Springen bildet neben dem Berner Derby der Klasse A im Anschluss den krönenden Abschluss des ersten Turniertages“, erklärt Bernes Pressesprecherin Alke Rowehl. Das Berner Derby weist Hindernisse auf, die denen beim „Hamburger Derby“ nachempfunden sind.

„Das Berner Derby ist spektakulär. Der Parcours mit langen Wegen aus klassischen und festen Hindernissen ist jedes Jahr ein Zuschauerliebling“, so Rowehl. Nachdem das Berner Derby jahrelang nur als L-Springen durchgeführt worden war, findet nach seiner Premiere im vergangenen Jahr eine Wiederholung auf A-Niveau statt. „Dieser Wettbewerb wird mit 34 Nennungen super angenommen“, so Rowehl. Für das M-Springen haben mit Eske Rowehl, Carolina Dosch und Fritjof Ziemer auch drei Starter des Gastgebers genannt. Auch der in den vergangenen Jahren hier so erfolgreiche Hendrik Buckenberger (RV Ganderkesee) ist wieder mit dabei. Zu den Favoritinnen zählt auch dessen Klubkollegin Katrin Schäfer, die als einzige Teilnehmerin auch gleich zwei Pferde nominiert hat. Zu beachten sein dürften unter anderem auch Loort Fleddermann (RC Hude), Janine Ludszuweit (RV Leichttrab Geestenseth) sowie Stefan Trentelmann (Jader RC). Insgesamt wollen sich 20 Paare aus Pferd und Reiter an der Prüfung beteiligen. Im Berner Derby werden mit Jessika Gärdes, Rebecca Timmermann, Gerianne Eissen, Dörte Heinemann, Charleen Eckert, Josie Dähn, Mairin Buch, Carlotta Baritz, Tina Brünjes, Freya Casjens und Fritjof Ziemer elf Aktive des Veranstalters starten.

Am Freitag kommen besonders die noch nicht so turniererfahrenen Pferde zu ihrem Recht. „Der Freitag ist Jungpferdetag. Es finden zahlreiche Prüfungen für Nachwuchspferde sowie ein Wettbewerb für Dressurmannschaften der Klasse A statt“, teilt Alke Rowehl mit.

Das sportliche Highlight am zweiten Turniertag bildet die Dressurprüfung der Klasse M um 13.30 Uhr. Mit Sirina Kruse hat sich nur eine Teilnehmerin des Stedinger RFV Sturmvogel Berne für diese höchste Dressurprüfung angemeldet. Die Farben des RV Bettingbühren wird Anja Raffel-Schwepe auf ihrem Pferd Fedor vertreten.

Der Sonnabend steht dann ganz im Zeichen der Kinder- und Jugendprüfungen. Viele Zuschauer dürfte die Pony-Führzügelklasse ab 12.30 Uhr anlocken. Darüber hinaus sind auf dem Hauptplatz am Nachmittag zwei Springprüfungen für Mannschaften zu sehen.

„Der Eintritt an allen Tagen ist frei“, lässt Alke Rowehl wissen und verweist auf eine umfangreiche Bewirtung.

Weitere Informationen

Donnerstag, 30. Mai

Dressurplatz 1, 7.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. A, 1. Abt.: Reiter des Kreisreiterverbandes (KRV) Wesermarsch; 9.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. L – Trense, 1. Abt.: KRV Wesermarsch; 13 Uhr: Dressurprüfung Kl. A, 1. Abt.: Alle anderen KRV

Dressurplatz 2, 7.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. A, 2. Abt.: Alle anderen KRV; 9.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. L – Trense, 2. Abt.: Alle anderen KRV; 13 Uhr: Dressurprüfung Kl. A, 2. Abt.: KRV Wesermarsch; 15 Uhr: Dressurprüfung Kl. L – Kandare, Wertungsprüfung (WP) Kreismeisterschaften (KM)

Springplatz, 8 Uhr: Stilspringprüfung Kl. A, 1. Abt.: KRV Wesermarsch; 9 Uhr: 2. Abt.: KM alle anderen KRV; 10.30 Uhr: Springprüfung Kl. A; 13 Uhr: Springprüfung Kl. L., WP KM; 14.30 Uhr: Springprüfung Kl. L.; 16.30 Uhr: Springprüfung Kl. M; 17.30 Uhr: Springprüfung Kl. A – Berner Derby

Freitag, 31. Mai

Dressurplatz 1, 9 Uhr: Dressurpferdeprüfung Kl. A, 12 Uhr: Dressurprüfung Kl. A; 13.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. M

Dressurplatz 2, 10.30 Uhr: Reitpferdeprüfung; 12 Uhr: Dressurprüfung Kl. L – Kandare; 17.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. A für Mannschaften

Springplatz, 9 Uhr: Kombinierte Dressur- und Springprüfung Kl. A; 10.30 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A; 12 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A; 13.30 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. L; 14.30 Uhr: Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L; 15.30 Uhr: Punktespringprüfung Kl. A; 17 Uhr: Springprüfung Kl. A mit steigenden Anforderungen

Sonnabend, 1. Juni

Dressurplatz 1, 11 Uhr: Dressurreiterwettbewerb; 13 Uhr: Reiterwettbewerb Schritt, Trab, Galopp, 1. Abt.: Reiterjahrgänge 2003 bis 2007; 13.25 Uhr, 2. Abt: Reiterjahrgang 2008; 13.50 Uhr: 3. Abt.: Reiterjahrgänge 2009 bis 4/2010; 14.15 Uhr: 4. Abt.: Reiterjahrgänge 5/2010 – 2011; 14.40 Uhr: Reiterwettbewerb Schritt, Trab

Dressurplatz 2, 11 Uhr: Dressurprüfung Kl. E; 12.30 Uhr: Pony-Führzügelklassenwettbwerb; 15 Uhr: Dressurwettbewerb Kl. E für Mannschaften

Springplatz, 10 Uhr: Stilspringwettbewerb ohne erlaubte Zeit; 11.30 Uhr: Stilspringprüfung Kl. E; 13 Uhr: Springprüfung Kl. A; 14.30 Uhr: Teamspringwettbewerb Kl. E/A; 15.30 Uhr: Mannschaftsspringprüfung Kl. A, WP KM; 16.30 Uhr: Jump-and-Run-Wettbewerb KH