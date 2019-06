Gerianne Eissen mit Calli Rose gehörte zu den "Crazy Popcorns", die im Mannschaftsspringen in Berne auf dem dritten Platz landeten. (WK)

Berne. Der Jader RC verfügt über eine außergewöhnliche Qualität im Dressurbereich. Mitglieder dieses Vereins nahmen gleich vier der ersten fünf Plätze in der M-Dressur des Reit- und Springturniers des Stedinger RFV Sturmvogel Berne ein. Besonders in den Vordergrund trat Eike-Thea Strodthoff-Schneider, die den Wettbewerb mit einer Wertnote von 7,8 auf Layout S zu ihren Gunsten entschied und auch noch mit 7,6 Punkten auf Hennessy die bronzene Schleife einheimste. Milla Deharde auf Sambuco Royal sowie Sarah von Häfen auf Salino DU rundeten den Jader Erfolg auf den Positionen vier und fünf ab.

Aber auch die Gastgeber konnten sich über mangelnden Erfolg nicht beklagen. Die „Sturmvögel“ landeten gleich elf Siege in den 35 Prüfungen. Dazu gesellten sich auch noch zahlreiche weitere Podestplätze. Gerade bei den jüngsten Startern regnete es förmlich vordere Platzierungen. Im Reiter-Wettbewerb Schritt und Trab feierten Beeke Meyer auf Sunny, Eske Heidenreich auf Best Beauty und Jonna Marie Henschel auf Kunterbunt von Esseborg sogar einen Dreifach-Triumph.

Die zweite Abteilung gewann hier mit Pino Adam auf Liesel ein weiterer Berner. „Unsere gute Nachwuchsarbeit zahlt sich nun aus. Die Kinder sind auch mit viel Ehrgeiz und Stolz dabei“, meinte Bernes Pressewartin Alke Rowehl. Sie rechnete vor, dass sich dies in vier Jahren auf die Jugendprüfungen und in acht Jahren auf die L-Springen auswirken werde.

Bernes „Crasy Popcorns“ mit Teamleiterin Susi Dähn, Marin Buch auf Harry P, Tabea Bothe auf D'Artagnon, Josie Dähn auf Luca S und Gerianne Eissen auf Callie Rose mussten sich im A-Mannschaftsspringen am dritten Turniertag nur den „Ovelgönner Burspringern“ sowie dem Reitclub Frei Tempo Kirchhatten geschlagen geben. Für das von Alke Rowehl vorgestellte Team „Berner Springer“ mit Charleen Eckert auf Lawinia, Merle Schmidt auf Levita K, Freya Casjens auf Gaitano sowie Tina Brünjes auf Donnacelli reichte es dagegen nur zu Platz sechs. „Die Mannschaft hat aber dennoch einen hohen Zeitaufwand im Vorfeld betrieben und zuvor auch noch eine Reitprobe absolviert“, betonte Alke Rowehl. Die Reiter mit der einheitlichen Kleidung hätten auch optisch ein gutes Bild abgegeben. „Beim Mannschaftsspringen herrscht teamübergreifend für die gesamte Wesermarsch immer eine ganz besondere Stimmung. Das macht schon Spaß“, versicherte Rowehl.

Stürze verlaufen glimpflich

Der Eiswagen war am sehr sonnigen dritten Tag besonders frequentiert. „Vor allem zahlreiche Familienmitglieder der Reiter drückten den Teilnehmern die Daumen“, verriet Alke Rowehl. Es habe zwar auch einige Stürze gegeben. „Die sind aber alle glimpflich verlaufen. Stürze gehören zum Pferdesport dazu wie das Stolpern im Fußball“, betonte Rowehl. Auch am ersten Turniertag (wir berichteten) mit den Höhepunkten Derby und M-Springen hatte es einige Starter aus den Sätteln geworfen. Die Zuschauer hätten die gestürzten Reiter stets mit einem aufmunternden Applaus verabschiedet.

Der zweite Turniertag gehörte den jungen Pferden. Hier machte Lokalmatador Fritjof Ziemer auf Cachus Magnus nach seinem Triumph im M-Springen in der Springprüfung mit steigenden Anforderungen als Dritter erneut positiv auf sich aufmerksam. Linn Sophie Mauchert vom RVoV Mulsum landete hier auf Caruso und Chris P einen Doppelsieg. Bernes Hannah Switlick bejubelte auf Domerico sowohl in der A- als auch in L-Springpferdeprüfung einen Sieg.