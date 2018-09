Die "Schwäne"-Akteurin Johanna Hanke (rechts, im Spiel gegen Bützfleth) erzielte beim glatten Heimsieg sieben Tore. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen hat sich mit einem 28:19-Sieg über den TS Woltmershausen II, dem zweiten Erfolg im zweiten Match, an die Spitze der Handball-Bremenliga der Frauen gesetzt. Der SV Grambke-Oslebshausen II absolvierte dagegen seine Saisonpremiere. Diese glückte auch mit einem 26:17-Triumph bei der SG HC Bremen/Hastedt II.

Die HSG Vegesack/Hammersbeck besiegelte in der Handball-Bremenliga der Männer mit einer 25:26 (14:13)-Heimniederlage gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck seinen Fehlstart in die neue Saison. Das Spiel des SV Grambke-Oslebshausen II gegen die SG Findorff II wurde auf Wunsch der Gäste auf einen späteren Termin verlegt.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen – TS Woltmershausen II 28:19 (11:9): Die Gäste starteten mit einem 2:0 in die Partie. „Wir sind am Anfang nicht richtig in Tritt gekommen und einem Rückstand hintergelaufen“, berichtete HSG-Trainer Ulf Dremel. Doch nach einem 2:3 drehte der Landesklassen-Absteiger den Spieß mit drei Treffern in Folge zum 5:3 um. „Wir haben uns Mitte der ersten Halbzeit gefangen“, teilte Dremel mit. Es blieb aber bis zum Pausenpfiff spannend.

Gleich nach dem Seitenwechsel eilten die Gastgeberinnen auf 15:10 davon. Beim Siebenmetertor von ­Johanna Hanke nach 55 Minuten zum 25:17 betrug der Vorsprung sogar erstmals acht Tore. Diese wuchs später dann sogar noch auf neun Treffer an. „Janine Woelke und Jennifer Meierhöfer haben in der Verteidigung einen guten Mittelblock gebildet“, erklärte Dremel. Meierhöfer war auch gleichzeitig mit sieben Treffern erfolgreichste Werferin ihres Teams.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Lehmann; Frank, Woelke (2), Neumann, Hanke (7/2), Klenner (5), Meierhöfer (7), Kükelhahn (2), Augustiniak (1), Buth (3), Jäger (1), Rohde-Niehaus, Lindemann.

SG HC Bremen/Hastedt II – SV Grambke-Oslebshausen II 17:26 (8:14): Nur in der Anfangsphase lagen die Nordbremerinnen zurück. „Mächtig aufgeregt und mit einer gut besetzten Bank starteten wir in die Saison. Die erste Viertelstunde war hart umkämpft“, sagte SVGO-II-Akteurin Lara Feldermann. Dann sei es ihrem Team mit einigen Tempogegenstößen und beherzten Rückraumwürfen von Alexa Fislage gelungen, den Abstand deutlich zu vergrößern. Nach 25 Minuten stellte Anna-Lena Retzlaff mit dem Tor zum 11:6 auch die erste beruhigende Führung her. Diesen Vorsprung schraubte Lea Hänisch zum Pausentee noch in die Höhe.

Schultze trifft auch noch

Die Heimsieben kam nach dem Seitenwechsel nie mehr näher als auf fünf Tore heran. Anna Schultze sorgte 14 Sekunden vor dem Ende für den Schlusspunkt zum 26:17. Insgesamt trugen sich gleich elf Akteurinnen bei den Gästen in die Liste der Torschützinnen ein. Jana Pahler verwandelte ihre vier Siebenmeter sehr sicher. Pia Hägermann und Jennifer Berlips bestritten dabei ihr erstes Spiel nach einer Babypause für den SVGO II.

SV Grambke-Oslebshausen II: Hägermann; Jana Voß, Schultze (1), Alina Voß (1), Feldermann (2), Hänisch (1), Fislage (3), Hapke (3), Retzlaff (4), Frese (1), Berlips (1), Pahler (5/4), Siuts (4/1).

HSG Vegesack/Hammersbeck – VSK Osterholz-Scharmbeck 25:26 (14:13): Neben HVH-Coach Rolf Wieduwilt nahmen nur Fabian Sobota und der stark angeschlagene Yannik Woelke auf der Bank Platz. Die Gastgeber starteten vielversprechend ins Match. Jan Fasses zweites von insgesamt sechs Siebenmetertoren bescherte den Nordbremern nach fünf Minuten einen 5:2-Vorsprung. Dieser war nach einer Viertelstunde beim 6:6 jedoch aufgebraucht. Da aber nun auch Michael Arfmann-Knübel, André Röse, Sascha Gramberg und Fabian Sobota sicher abschlossen, zogen die Hausherren noch einmal auf 12:9 davon – VSK-Goalgetter Clemens Böschen, mit insgesamt 24 Treffern bester Bremenliga-Torschützenliste, wurde von Beginn an von Lars Lisson auf Mann gedeckt.

„In der ersten Halbzeit ließ Böschen dies widerstandslos mit sich geschehen und war am Spielgeschehen eigentlich nur als Beobachter beteiligt“, versicherte HVH-Berichtserstatter Karl Nareyka. Im zweiten Abschnitt habe sich Böschen aber als Spielgestalter und Taktgeber seines Teams erwiesen. „Die kämpferische Einstellung und Hingabe unserer Jungs war großartig. Selbst als der Akku absolut leer war, hat sich die Mannschaft noch einmal bis auf einen Treffer herangearbeitet“, lobte Rolf Wieduwilt sein Team.

HSG Vegesack/Hammersbeck: Preuß; ­Arfmann-Knübel (4), Fasse (11/6), Gramberg (4), Lisson, Röse (3), Sobota (3), Springer, ­Woelke.