Ansgar Metzscher (Mitte, hier gegen Schwanewede/Neuenkirchen) traf für den SVGO II gegen HSG LiGra II zwölfmal. (OLAF KOWALZIK)

Bremen-Nord. Der SV Grambke-Oslebshausen II bleibt in der Handball-Bremenliga der Männer auf Titelkurs. Nur zwei Tage nach einem 37:26-Erfolg beim SV Werder Bremen setzte sich der Klassenprimus auch im Spitzenspiel beim Tabellendritten HSG LiGra II mit 32:20 durch. Nach dem elften Triumph im elften Match läuft es auf einen Zweikampf im Titelrennen mit der ersten Formation der HSG LiGra hinaus. Das dritte SVGO-Team bezog unter seinem neuen Trainer Frank Scholtes hingegen eine 25:28-Schlappe bei der SG Findorff II.

SG Findorff II – SV Grambke-Oslebshausen III 28:25 (12:12): „Immer, wenn wir dran waren das Spiel zu drehen, haben uns individuelle Fehler aus der Bahn geworfen“, teilte SVGO-Interimscoach Frank Scholtes mit. Scholtes lobte besonders seine Aushilfen aus dem zweiten Team, Jannes Meyran und Tjark Maretzke. „Besonders Jannes hat es als vorgezogener Spieler vor der Abwehr perfekt gemacht“, erklärte Scholtes. Ebenso wie Jannes Meyran erzielte auch Lukas Güse sieben Treffer. „Lukas hat mir als Linkshänder im rechten Rückraum auch sehr gut gefallen“, urteilte Frank Scholtes. Aber auch Nico Greulich sei im linken Rückraum ein Aktivposten gewesen. Zwischen den Pfosten half Alexander Nagel von den A-Junioren aus und löste im zweiten Durchgang Jannis Walther im Gehäuse ab. „Beide Torhüter haben vollen Einsatz gezeigt“, versicherte Scholtes.

In der 47. Minute verkürzte Jannes Meyran auf 20:21. „Dann haben zwei bis drei Abspiele nicht geklappt. Da hat uns einfach auch das Quäntchen Glück gefehlt, um das Spiel noch umzudrehen“, bedauerte Frank Scholtes nach der ersten Partie unter seiner Leitung. Vor allem die drei Strafzeiten wegen Wechselfehlern empfand der 51-Jährige als extrem überflüssig.

SV Grambke-Oslebshausen III: Walther, Nagel; Ciwinski, Meyran (7), Scholtes, Pahler, Güse (7/3), Rotenberg (2/1), Greulich (5), Möller (1), Maretzke (3).

SV Werder Bremen – SV Grambke-Oslebshausen II 26:37 (14:19): „Wir haben uns am Anfang sehr schwer getan“, stellte SVGO-Coach Jörg Rutenberg fest. Nach 17 Minuten geriet der Klassenbeste sogar mit 9:10 ins Hintertreffen. Dann wendete der Gast das Blatt mit einem 7:1-Lauf. Der Spitzenreiter stellte auch auf eine offensivere 5:1-Deckung mit Jannes Meyran als vorgezogenem Akteur um. Dies fruchtete besonders in den zweiten 30 Minuten, als der Youngster fünf seiner insgesamt sieben Treffer anbrachte. „Jannes hat sich mittlerweile gut an den Herrenbereich gewöhnt“, lobte Rutenberg seinen Torjäger.

Mit Jonas Pfeiffer wurde dagegen ein anderer Goalgetter schmerzlich vermisst. Pfeiffer muss mit einem Bänderriss pausieren. Pfeiffer schaute aber ebenso wie drei weitere Spieler, die es nicht in den Kader geschafft hatten, zu. „Das finde ich für ein Auswärtsspiel schon bemerkenswert“, teilte Jörg Rutenberg, der die starke Vorstellung von Sven Stegemann in der Abwehrmitte hervorhob. „Insgesamt war es aber eine durchwachsene Leistung meines Teams“, betonte Rutenberg.

SV Grambke-Oslebshausen II: Schimske, Süß; Lange (1), Zittlosen (4), Meyran (7), Wendt (7/6), Stegemann (1), Rosemeier (1), Krüger (6/1), Bangert (1), Metzscher (1), Maretzke (1), Kohrt (4), Hellmann (3).

HSG LiGra II – SV Grambke-Oslebshausen II 20:32 (9:18): Den Tabellenführer kann personell nichts so schnell aus der Bahn werfen. Er kompensierte schließlich neben dem Ausfall von Jonas Pfeiffer auch den des verhinderten Jannes Meyran. Andere sprangen in die Bresche. Dabei tat sich besonders Ansgar Metzscher hervor. Der Mann aus dem halblinken Rückraum beförderte die Kugel gleich ein Dutzend Male zwischen die Pfosten. „Ansgar war schon herausragend“, bestätigte Jörg Rutenberg. Er war von der Darbietung seiner Formation in der ersten Halbzeit besonders angetan. „Meine Jungs sind hoch motiviert in die Partie gegangen und standen in der Abwehr sehr sicher“, freute sich Rutenberg. Daniel Schimske sei vor allem in der ersten Hälfte auch ein sicherer Rückhalt im Kasten gewesen. „Die HSG LiGra II war aber ein anderes Kaliber als unsere vorherigen Gegner“, räumte Jörg Rutenberg ein. Dennoch habe sein Team das Match souverän zu Ende gespielt.

SV Grambke-Oslebshausen II: Schimske, Drothler; Schmidt, Lange (2), Zittlosen (8), Wendt (5/4), Humann, Stegemann (3), Rosemeier, Krüger, Bangert, Metzscher (12), Kohrt (2), Hellmann.