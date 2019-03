Jannis Kurkiewicz (rechts) traf bei seinem Comeback für den SV Grohn per Strafstoß zum 2:2-Endstand. (Christian Kosak)

Grohn. „Wir hatten jetzt dreimal hintereinander diese Situation – zweimal ohne Erfolg – und haben nun immerhin einen Punkt mitnehmen können“, sagte Jan-Philipp Heine unmittelbar nach dem Abpfiff. Mit dieser Situation meinte des Trainer des Fußball-Landesligisten SV Grohn die 1:2-Rückstände beim TuS Komet Arsten und bei OT Bremen, die auch beim Abpfiff Bestand hatten. Gestern stand es zwar auch zwischenzeitlich wieder 1:2, doch diesmal sprang am heimischen Oeversberg ein Punkt heraus – drei wären machbar gewesen. So war das 2:2 gegen den FC Huchting aus Grohner Sicht im Endeffekt noch zu wenig, denn durch eine geschlossene Mannschaftsleistung erarbeiteten sich die „Husaren“ etliche Tormöglichkeiten, die sie jedoch liegen ließen.

Zwar belegt Grohn mit dem 15. Tabellenrang aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber TV Bremen Walle 1875 weiter einen Abstiegsplatz, doch der Kampfgeist und die Einstellung stärken den Glauben an den Sprung zum rettenden Ufer.

Öksel verfehlt die Führung

Den „Husaren“ gehörten die ersten Minuten der Begegnung – nur Tore fielen keine, da sich der SVG im Abschluss dürftig zeigte. Dass letztlich die Gäste aus Huchting zuerst in Führung gingen, war somit der unbefriedigenden Chancenverwertung der „Husaren“ geschuldet, denen manches Mal ihre Abgezocktheit oder Schnelligkeit fehlte – insbesondere Elvan Öksel vergab zu Beginn zwei gute Möglichkeiten (7./23.). Nach einer halben Stunde bestraften die Gäste das Grohner Nichterzielen eines Tores mit ihrer eigenen 1:0-Führung, als Constantin Luchita nach einem Ballverlust im Strafraum kurzen Prozess machte (29.).

Einen Konter vier Minuten später nutzte Huchting, um gegen die noch geschockten „Husaren“ in Person von Timo Witten zum 2:0 nachzulegen (33.). Es brauchte schließlich eine Standardsituation, welche die Platzherren nach drei weiteren Minuten zurück ins Spiel brachte: Spielertrainer Jan-Philipp Heines scharf geschossenen Freistoß aus 20 Metern verlängerte Jan Christian Kriter zum 1:2-Anschluss unhaltbar in den Huchtinger Kasten (36.). Dabei blieb es bis zur Halbzeitpause, weil Grohns Stürmer Elvan Öksel noch zweimal übers Tor köpfte (42./44.) und FC-Spieler Pascal Busch einen Konter neben das Grohner Tor setzte (45.).

Nach dem Wechsel feierte der von einem Knorpelschaden genesene Jannis Kurkiewicz für die „Husaren“ ein Comeback – er kam für den SVG-Torschützen Jan Christian Kriter in die Partie und drückte in der 53. Minute einen Strafstoß hinter die Linie – 2:2. Der Rückkehrer hatte in der Folge weitere Torchancen, scheiterte aber am Huchtinger Schlussmann Nils Hildebrandt (55./60.) – Spielsituationen, wie sie im Anschluss (74.) und damit über die Partie gesehen hinreichend auch Elvan Öksel erlebte. Haarscharf entgingen die Gastgeber vor dem Abpfiff allerdings auch einer 2:3-Niederlage, als SVG-Torwart Ismail Basat Ibrahimbas wegrutschte und Huchtings Topscorer André Tüsselmann am leeren Tor vorbeischoss (90.+1).

SVG-Coach Heine: „Huchting war ein stärkerer Gegner als die letzten beiden. Wir haben viel füreinander gearbeitet. Super, dass Jannis Kurkiewicz bei seiner Rückkehr direkt trifft. Das darf gerne so weitergehen.“