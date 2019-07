Der „Schwäne“-Akteur Hannes Wünsch erzielte einen Treffer gegen den künftigen Oberliga-Gegner HC Bremen. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. Torben Lemke war erleichtert: „Endlich haben wir wieder einen Ball in der Hand“, lächelte der Rückraum-Hüne der HSG Schwanewede/Neuenkirchen zufrieden. „Bei den Runden, die wir bislang auf der Tartanbahn gedreht hatten, hatte ich mich schon fast gefragt, ob es hier für mich das Richtige ist“, scherzte der Neuzugang des Handball-Oberligisten. Die Freude auf das erste Testspiel gegen den künftigen Ligarivalen HC Bremen war beim Viertliga-Novizen in allen Gesichtern der 18 Spielern deutlich anzusehen, auch wenn das mit 20:25 (12:14) verloren ging.

Selbst Dennis Graeve, der zusammen mit Andreas Szwalkiewicz das HSG-Trainerduo bildet, gewann der nächsten Stufe der Saisonvorbereitung etwas Gutes ab: „Jetzt hasst uns die Mannschaft nicht mehr so sehr, da sie endlich wieder spielen darf.“ Die „Schwäne“ sind eine Woche früher als gewohnt in den spielerischen Teil ihrer Vorbereitung eingestiegen, da sie neun Akteure in ihren 20-köpfigen Kader einbauen müssen. Dass es dabei im Zusammenspiel noch kräftig knirschte, wie gerade vom HC Bremen schonungslos offengelegt wurde, war da natürlich keine Überraschung. „Für uns war das gleich ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit“, meinte der Chefcoach „Andi“ Szwalkiewicz. „Ein großer Kader allein gewinnt eben keine Spiele. Gerade da müssen alle in der Phase, in der sie auf dem Feld stehen, viel präsenter sein.“ Ganz abgesehen davon, dass er sogenannte Basics wie das Verschieben innerhalb der Abwehr oftmals bitter vermisste. Aber wozu bitteschön sind sonst auch Vorbereitungsspiele da, wenn nicht um solche Schwachstellen aufzudecken und künftig auszumerzen?

Spielen, bis der Arzt kommt

Trainieren, reichlich üben und vor allem spielen bis der Arzt kommt, lautet das Rezept, mit dem sich die „Schwäne“ möglichst schnell konkurrenzfähig machen wollen. „Dafür sind unsere Trainingsvoraussetzungen natürlich großartig, da wir immer mindestens 14 Mann im Training haben“, zählt Dennis Graeve einen Vorteil auf. „Dadurch lassen sich die Übungen gut auf zwei Siebener-Teams in der Halle spiegeln.“ Andererseits bedarf es aber auch einer noch spezielleren Trainingsplanung, damit für keinen Spieler ein Leerlauf entsteht.

Beim ersten Test gegen den HC Bremen setzte Andreas Szwalkiewicz zunächst auf Blockwechsel und testete, je nach Aufstellung, einen eher spielstarken und einen eher rückraumlastigen Angriff. In der Abwehr hieß es wiederum: offensive 3:2:1 versus defensive 6:0. Die 3:2:1-Deckung hat das Rennen gewonnen, was freilich keine Überraschung war, da es ja auch die gewohnte Variante ist.

Im Tor hinterließ erneut der beginnende Jan Tholen vom TvdH Oldenburg mit einigen guten Paraden einen ansprechenden Eindruck. Im Angriff hatte die schnell und ideenreich spielende Rückraum-Combo mit Tizian von Lien (links), Andrej Kunz (Mitte) und Marco Wilhelms (rechts) den zurzeit besten Eindruck hinterlassen, von deren Spiel insbesondere der Linksaußen Karlo Oroz profitierte.

Zusammen mit Hannes Wünsch (Rechtsaußen) und Thorin Helfers (Kreis) legte dieser HSG-Block eine 2:0-Führung vor und hielt die Partie, bis zum ersten Blockwechsel mit 8:8 eng. Danach übernahmen neben Karlo Oroz Niels Huckschlag, Roberto Cagliani, Torben Lemke, Nils Goepel, Tim Paltinat und Niklas Planck das Kommando und fielen zur Pause auf 12:14 zurück. Im zweiten Durchgang profitierten die deutlich eingespielteren, aber auch ersatzgeschwächten Gäste viel von den HSG-Fehlern.

Den „Schwänen“ unterliefen einige Passfehler, außerdem vergaben sie einige Torchancen, sodass der ohne seinen Spielertrainer Marten Franke angetretene Gast bis auf 23:17 davonzog. Danach bewahrte der eingewechselte HSG-Routinier Marcus Helmke sein Team mit fünf Paraden im Tor vor Schlimmerem. „Das Team passt gut zu mir, das Zusammenspiel fehlt aber natürlich noch“, stellte der neue Rechtsaußen Hannes Wünsch fest. Pech hatte Tim Paltinat, der sich gegen Ende des Spiels mit Oberschenkelproblemen vorsorglich auswechseln ließ.

An diesem Donnerstag testet die HSG Schwanewede/Neuenkirchen um 19.30 Uhr in der Weser-Geest-Halle gegen den Landesligisten SVGO, am Sonnabend geht‘s weiter zum Turnier der HG Norderstedt.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Tholen, Planck, Helmke; Oroz (5), von Lien (2), Kunz (1), Wilhelms (2), Wünsch (1), Helfers, Huckschlag (3), Cagliani, Lemke (1), Goepel, Paltinat (2), Husen, Molzahn, Blum (3), Hartwich.