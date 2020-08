Timo Höge hat seine fünfte Saison als Mannschaftsführer beim Fußball-Bezirksligisten SV Löhnhorst im Visier – und blickt zudem auf eine ereignisreiche Woche zurück. (WK)

Mittwoch, 29. Juli: Um 6 Uhr klingelt in einem Hotel in Berlin der Wecker wie immer verlässlich. Nach einer kurzen Aufwachphase und dem obligatorischen morgendlichen Weg ins Bad ziehe ich meine Sportsachen an und begebe mich auf eine kleine Laufrunde durch den Park des Charlottenburger Schlosses. So kann ich wenigstens ein wenig die verpasste Trainingseinheit vom gestrigen Abend kompensieren, an der ich leider aufgrund der Anreise nach Berlin nicht teilnehmen konnte. Ich bin mit meinem Kollegen Dennis Orthaus für zwei Tage bei einem unserer Kunden, um dort Anforderungsworkshops zu den Themen Dokumenten-Managementsystem und Intranet durchzuführen. Pünktlich um 9 Uhr sind wir im Besprechungsraum des Kunden und treffen dort acht wissbegierige Mitarbeiter an, mit denen wir ein erstes Umsetzungskonzept für eine elektronische Ablage-Struktur erarbeiten. Nach einem kurzen Abstecher ins Hotel treffe ich mich mit Dennis um 19 Uhr an der Rezeption, um noch eine Kleinigkeit essen zu gehen – und den morgigen Termin bei einem Bier vorzubereiten. Im Hotelzimmer rufe ich noch kurz bei meiner Frau Imke an.

Donnerstag, 30. Juli: Ich treffe mich mit Dennis um 8 Uhr vor dem Hotel, um beim Bäcker auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu frühstücken. Im Hotel wird dies leider aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht angeboten. In solchen Momenten wird mir dann immer wieder bewusst, in welcher Situation wir uns alle noch immer befinden. Vieles „Neues“ hat man mittlerweile so in seinen Alltag integriert, wie zum Beispiel das Tragen einer Maske im Supermarkt, dass man dies als Selbstverständnis annimmt. In solchen Momenten denke ich schon oft darüber nach, was einem so in der letzten Zeit dadurch genommen wurde. Gerade in Bezug auf meine Mannschaft ist das einfach extrem bitter, weil wir diese grandiose Saison, die uns absolut niemand zugetraut hatte, sportlich nicht zu Ende bringen durften. Mit allen Emotionen und tollen Momenten, die es einfach ausmachen. Zum Glück hat der Verband so entschieden, dass die Saison mit Aufsteigern abgebrochen wird und wir somit nicht um den Erfolg für diese Serie gebracht werden. Nichtsdestotrotz halte ich alle getroffenen Maßnahmen für absolut richtig, denn die Gesundheit jedes Einzelnen steht über dem Rest. Auch der zweite Workshop verläuft sehr positiv, sodass ich mich gegen 18 Uhr mit einem zufriedenen Gefühl auf den Heimweg mache. Leider gerate ich nach rund 100 Kilometern in eine Vollsperrung aufgrund eines tödlichen Unfalls auf der A24, die solange andauert, dass ich erst um 2.45 Uhr zu Hause ankomme und dort komplett k.o. ins Bett falle.

Freitag, 31. Juli: Nach einer sehr kurzen Nacht sitze ich bereits ab 8 Uhr wieder am Schreibtisch, da ich einen externen Termin mit einem Kunden aus Bayern habe. Zum Glück kann ich alles von Zuhause machen. Ich bin sehr gespannt, wie nachhaltig die Home-Office-Arbeitsplätze in unserer Wirtschaft erhalten bleiben werden, gerade in Bezug auf Branchen, die bis dato immer der Meinung waren, dass dies für ihr Geschäftsmodell nicht darstellbar ist. Gegen späten Mittag habe ich die wichtigsten Themen abgearbeitet, sodass ich Feierabend mache und mich unserem Garten widme. Im vergangenen September haben Imke und ich unser neugebautes Einfamilienhaus in Lilienthal bezogen. Wir sind seitdem unter die Heimwerker gegangen, und machen vieles mit tatkräftiger Unterstützung unserer Familie und Freunden selbst. Heute kümmere ich mich um die Dachpappe, die auf den selbstgebauten Holzüberstand verlegt beziehungsweise genagelt werden muss. Nach getaner Arbeit springe ich zur Abkühlung in unseren kleinen Pool und gönne mir ein kühles Bier.

Sonnabend, 1. August: Der Tag beginnt mit einem gemütlichen Frühstück auf der Terrasse, bevor wir uns dem Haushalt widmen. Gedanklich bin ich schon beim später stattfindenden Testspiel gegen den SV Lilienthal-Falkenberg. Es ist jetzt fast fünf Monate her, dass wir ein Fußballspiel gegen eine andere Mannschaft bestritten haben. Ich freue mich, dass endlich wieder diese positive Anspannung vor einem Wettkampf zurück ist, auch wenn es vorerst nur ein Testspiel ist. Als ich am Sportplatz in Löhnhorst ankomme und meine Teamkollegen begrüße, merke ich sofort, dass alle sich freuen, dass wir endlich wieder so richtig Fußball spielen dürfen. Die Trainer verständigen sich im Vorfeld darüber, dass wir das Spiel in drei Halbzeiten mit jeweils 30 Minuten aufteilen, um mehr auf die taktischen Vorgaben einzugehen – und uns Spielern eine zusätzliche Pause bei den schwülheißen Temperaturen zu geben. Beide Mannschaften gehen ein gutes Tempo im ersten Drittel, womit ich ehrlich gesagt nach der langen Pause nicht gerechnet habe. Es entwickelt sich ein gut anzuschauendes Spiel. Leider verlieren wir ab der Mitte des zweiten Drittels ein wenig die Spielordnung, die wir über auch nicht wirklich wiederfinden. Unter dem Strich geht der Sieg für Lilienthal (4:2, Anm. d. Red.) daher schon in Ordnung. Aber das Ergebnis ist wirklich zweitrangig. Wir alle sind einfach nur froh, dass wir wieder ein Stück mehr Normalität zurückbekommen haben und so vielleicht auch der neuen Saison näherkommen.

Sonntag, 2. August: Das Wetter lässt es zu, dass wir erneut auf der Terrasse frühstücken können – heute zusammen mit meinen Eltern. Wir hatten am gestrigen Abend unsere beiden Eltern zum Grillen zu uns eingeladen, vor allem aus Dank für die ganze Mithilfe im Zuge unserer Hochzeit. Da meine Eltern noch in Lüssum-Bockhorn wohnen, haben wir ihnen angeboten, bei uns zu übernachten. Gegen Mittag treten meine Eltern den Heimweg an. Das bedeutet für uns den Startschuss für die Gartenarbeit. Es heißt Unkraut zu zupfen, und die Stelle, an der vorher das Holz gelagert war, für die Rasen-Ansaat vorzubereiten. Im Anschluss begleite ich Imke zu unserem Pferd nach Seebergen. Den Abend lassen wir gemütlich auf dem Sofa ausklingen. Dies kommt mir sehr entgegen, da ich die gestrigen 90 Minuten schon in den Knochen spüre.

Montag, 3. August: Der Wecker kennt kein Erbarmen und klingelt pünktlich um 6 Uhr. Imke muss in ihrer Tätigkeit als Prüfungsleiterin einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu einem Mandaten nach Oldenburg, während ich glücklicherweise heute alle Termine aus dem Home-Office machen kann. Den Vormittag verbringe ich größtenteils mit der Aufarbeitung der Themen aus den beiden Workshop-Terminen in Berlin, bevor der Arbeitstag sich am Mittag dann unerwartet schwieriger gestaltet, als es mir lieb ist. Bei einem Kunden aus Süddeutschland müssen wir in einem Eskalations-Meeting mit den Projektleitern über den Nachmittag Anforderungen neu diskutieren und definieren. Um 17.30 Uhr beenden wir geschlaucht, aber positiv gestimmt die Teams-Besprechung. Mit den nun geänderten Anforderungen halte ich den Zeitplan für die Umsetzungsphase für realisierbar. Am Abend säge ich einige übergebliebene Holzlatten und Pfähle klein, bevor ich sie mit dem Beil zu Anmachholz weiterverarbeiten kann.

Dienstag, 4. August: Dienstagvormittags nehme ich regelmäßig Status-Termine mit meinen Kunden wahr. Wir bewerten die vergangene Woche, blicken voraus auf die laufende und unterhalten uns über etwaige Problemstellungen. Bis auf ein, zwei Kapazitäts-Engpässen aufgrund der aktuellen Urlaubsphase laufen derzeit alle Projekte ganz ordentlich. Ich nutze den Nachmittag, unseren Urlaub zu planen. Am Sonnabend geht es für Imke und mich für zwei Wochen nach Österreich zum Wandern. Ich freue mich riesig darauf, um einfach mal vom ganzen Alltagsstress abschalten zu können. Am Abend fahre ich zum Training nach Löhnhorst. Nach dem obligatorischen Eckchen zu Beginn, besprechen wir kurz das Spiel gegen Lilienthal und erhalten einen kurzen Einblick auf die bevorstehende Trainingseinheit. Wir arbeiten intensiv an der eigenen Spielgeschwindigkeit und studieren hierzu Spielzüge ein, um gewisse Dinge zu automatisieren und dadurch möglichst Zeit zu gewinnen. Durch das eine oder andere Freundschaftsspiel in der Vergangenheit ist uns bewusst, dass wir in der kommenden Saison in unseren einzelnen Aktionen auf dem Feld deutlich weniger Zeit haben werden. Im Abschlussspiel ist wieder ordentlich Tempo drin – mit vielen guten Aktionen. KH

Zur Person

Timo Höge (33)

geht in seine fünfte Saison als Kapitän des Fußball-Bezirksligisten SV Löhnhorst. Der Business-Consultant mit Schwerpunkt Anforderungsmanagement im IT-Umfeld ist seit zwei Monaten mit Imke Höge verheiratet und kickt seit der Saison 2011/2012 in Löhnhorst.

