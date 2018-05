Phillip Barnat war gegen Tura im Abschluss nicht zwingend genug. (Christian Kosak)

Farge. Björn Reschke geht den Endspurt in der Fußball-Landesliga mit Weitblick an. Während die Nordbremer Konkurrenten SV Grohn, TSV Lesum-Burgdamm und DJK Blumenthal noch um den Klassenerhalt strampeln, hat die TSV Farge-Rekum bereits die Gewissheit, nächste Saison wieder eine Klasse tiefer zu spielen. Und entsprechende Planungssicherheit. Und die sieht so aus, dass Björn Reschke der Trainer bleibt, die Mannschaft gemeinsam weitermachen will und sogar von Verstärkungen gesprochen wird. So gesehen hat jetzt bereits die Vorbereitung für die nächste Serie begonnen. "Der Raum zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen ist bei uns generell zu groß", nannte der Coach am Rande des mit 0:3 (0:1) verlorenen Heimspiels gegen den Tabellendritten Tura Bremen ein Thema, an dem besonders intensiv gearbeitet werden soll.

Gegen die ballsicheren Gröpelinger verkaufte sich die TSV Farge-Rekum im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Im ersten Abschnitt befand sie sich oft nur in der Zuschauerrolle und konnte die Ballstafetten des Gegners nicht unterbinden. Tura hatte einen gefühlten Ballbesitz von 90 Prozent. Allerdings. Tura spielte gefällig, aber nicht effektiv.

Immer wieder forderte Trainer Dominique Bonanni seine Schützlinge auf, den Abschluss zu suchen, doch viel zu selten kamen sie der Ansage nach. So gingen die Gäste nur mit der von Firat Semith Demir erzielten 1:0-Führung (13.) in die Halbzeit. Da die Nordbremer den Ball im Aufbau verloren, war die Hintermannschaft in dieser Situation unsortiert.

Nach dem Wechsel änderte sich das Bild. Die Farger spielten plötzlich mit und zündeten einige Konter. Allerdings waren sie in letzter Instanz glücklos oder zu unpräzise. Da die Farger insgesamt etwas weiter nach vorne verschoben, bekamen die Turaner die Möglichkeit, das Mittelfeld schneller zu überbrücken. Und immer dann, wenn es schnell wurde, hatten die Farger wegen der eingangs erwähnten fehlenden Kompaktheit auch ihre liebe Mühe. So führte ein mit hoher Geschwindigkeit vorgetragener und von Raman Heso abgeschlossener Angriff zum 2:0 für den Favoriten.

Phillip Barnat und Philip Bohnhardt hatten anschließend den Anschlusstreffer auf dem Kopf beziehungsweise Fuß, doch ein Tor wollte weder ihnen noch dem eifrigen Joker Behar Ramadani gelingen. So setzte Raman Heso acht Minuten vor Schluss mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt.