0:6 Punkte für Stedingens B-Jugend

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Endstation im Aufstiegskampf

Olaf Kowalzik

Kreis Wesermarsch. Die weibliche B-Jugend der HSG Stedingen 2016 spielt in der kommenden Saison in der Bremenliga. Die Handballerinnen landeten in der zweiten Aufstiegsrunde zur Landesliga in Wilhelmshaven mit 0:6 Punkten auf dem vierten Platz.