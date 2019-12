Fares Allahyani (Blumenthaler SV) erzielte gegen OT das Siegtor. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Mit diesem Sieg hatten die Blumenthaler Akteure aus eigener Kraft den Klassenerhalt geschafft und konnten seelenruhig auf die Ergebnisse der Konkurrenz blicken. Dabei stellte sich dann heraus, dass sich der BSV sogar eine Niederlage hätte erlauben können. Der JFV Bremen II war schon vorher gerettet gewesen und musste eine 2:7-Schlappe beim TuS Komet Arsten hinnehmen.

OT Bremen – Blumenthaler SV 3:4 (1:1): „Am Anfang beherrschten wir den Gegner und erzielten folgerichtig das 1:0“, sagte Markus Wegner. Abdul-Hakim Malek legte für Florian Brahtz auf, der den Ball aus acht Metern sicher einschob. Aber nach rund 20 Minuten verloren die Gäste den Faden und kassierten den Ausgleich. „Wir waren einfach zu passiv, kamen mit der robusten Spielweise des Gegners nicht klar und konnten keine spielerischen Lösungen finden“, analysierte Wegner. Nach einem Weckruf in der Pause nahmen die Blau-Roten die Zweikämpfe besser an. Durch Schwächen im Aufbauspiel geriet der BSV aber mit 1:3 in Rückstand.

„Aber die Jungs gaben nicht auf. Sie wollten die Klasse halten und warfen alles nach vorne“, berichtete Markus Wegner. Mattes Oltmanns, der wieder einmal ein starkes Spiel machte, wurde im Strafraum gelegt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jorge Mauricio da Silveira zum 2:3.

Florian Brahtz und Jorge Mauricio da Silveira bereiteten den 3:3-Ausgleich von Max Wegner vor, der mit einem trockenen Linksschuss aus zehn Metern abschloss. Mit einem schnellen Einwurf fädelte Mattes Oltmanns das 4:3 ein. Jorge Mauricio da Silveira flankte auf Fares Allahyani, der geschickt einlief und dem OT-Keeper mit seinem Kopfball keine Chance ließ. „Diese Energieleistung hätte ich meiner Mannschaft nach der ersten Halbzeit nicht mehr zugetraut. Nach dem unerwarteten Abgang von Enis Baki und den sich daraus ergebenen Konsequenzen bin ich superglücklich“, bilanzierte Markus Wegner.

TuS Komet Arsten – JFV Bremen II 7:2 (3:1): „Nach dem sicheren Klassenerhalt war die Luft raus bei uns. Und somit haben wir eine indiskutable Leistung am letzten Spieltag der Winterrunde abgeliefert und auch in der Höhe verdient verloren“, resümierte JFV-Trainer Thorsten Minke. Als sein Keeper Max Ziercke einen langen Ball haben wollte, kam er zu spät, sodass Omar Sillah das Leder nur noch zum 1:0 ins leere Tor zu schießen brauchte. Beim zweiten Gegentreffer hob Lovejot Singh das Abseits auf. Spätestens mit dem dritten Treffer von Omar Sillah, der Max Jünger den Ball abnahm, weil dieser vergeblich auf den Pfiff des Schiedsrichters wartete, war die Partie entschieden.

Bei einem der wenigen Konter bediente Iwan Jundo den mitgelaufenen Batuhan Percin, der den Ball am herausstürzenden Keeper vorbei zum 1:3 ins Tor schob. „Leider ist es mir in der Pause nicht gelungen, die Jungs auf Spur zu bringen. Es fehlte einfach alles“, bedauerte Minke.

Die beiden Sechser Rezan Celik und Elias Schmitz hätten an allen Ecken und Enden gefehlt. So spielte Arsten Katze und Maus mit der Regionalliga-Reserve und kam ohne große Gegenwehr zu den weiteren Toren. Zwischenzeitlich verringerte Iwan Jundo auf Flanke des eingewechselten Miran Abdi auf 2:4. „Wir haben aber dennoch eine gute Runde absolviert“, betonte Thorsten Minke.

Weitere Informationen

B-Junioren-Verbandsliga

TuS Komet Arsten – JFV Bremen II 7:2 (3:1)

JFV Bremen II: Ziercke; Singh, Osmani, Percin, Jünger, Spieker, Minke, Hernandez-Pukall, Lübber, Jundo, Abdo (eingewechselt: Abdi, Irfan)

Tore: 1:0 (3.), 2:0 (12.), 3:0 (27.), 3:1 Batuhan Percin (33.), 4:1 (48.), 4:2 Iwan Jundo (52.), 5:2 (59.), 6:2 (70.), 7:2 Dominik Minke (76./Eigentor)

OT Bremen – Blumenthaler SV 3:4 (1:1)

Blumenthaler SV: Kuchta; Masawar, Brahtz, Malek, Mauricio da Silveira, Wegner, Allahyani, Dhifallah, Seidel, Ferho, Oltmanns (eingewechselt: Bah)

Tore: 0:1 Florian Brahtz (7.), 1:1 (34.), 2:1 (43.), 3:1 (50.), 3:2 Jorge Mauricio da Silveira (50./Foulelfmeter), 3:3 Maximilian Wegner (65.), 3:4 Fares Allahyani (80.) KH